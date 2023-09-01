Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 6
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Даже если допустить что рынок это СБ
то думаете заработать на рынке не возможно?
а как же математика?
статистика?
как живет в казино в мире хаоса?
На случайном блуждании невозможно зарабатывать. Это противоречит математике. Выигрыш так же случаен, как и проигрыш.
Рынок НЕ совершенен вот самый главный толчок и возможность
Да, это и есть неслучайность.
Так и не принимай если хочешь заработать )
Даже если допустить что рынок это СБ
то думаете заработать на рынке не возможно?
а как же математика?
статистика?
как живет в казино в мире хаоса?
Рынок НЕ совершенен вот самый главный толчок и возможность
к построению грааля которая будет зарабатывать деньги.
всегда будут те кто зарабатывает и те кто сливают постоянно...
Почитал ваши размышления в ветке о Граале, солидарен, мы нихрена не знаем о том что творится на рынке, от нас это скрывают, даже достоверные данные об объёмах не сыскать... Но это не повод считать что заработать не возможно...
Зачем программисту-математику Вы?)
А зачем Вам я?)
Что сподвигло вас написать это? Делать нечего или всё таки интересно?
Серии бывают, но вероятность их появления уменьшается с увеличением их длины. А в рынке присутствует либо шум, либо конкретно длинные свечи-выстрелы. Не всё так явно и очевидно, конечно, но различия есть. Сравните:
В прикреплённом Excel разрешите макросы и поиграйтесь.
По поводу инструментов с усреднением цены, я говорил об индикаторах. Практически все они используют этот принцип. Строя систему на таких индикаторах, трудно выявить отличия цены от случайного блуждания.
О скользящих средних вообще молчу - ползут как шланг за ценой без толку, на мой взгляд...
Интересная игрушка, правда не пойму по какому алгоритму возникают случайные величины. Ну и если составить из них свечи я думаю будет очень похожим вон и каналы проглядываются и импульсы, уровни поддержки и т.п.
Алгоритм простой, к текущему значению добавляется кусочек случайной длины и случайного направления.
Да сходств с реальной ценой много.
Есть готовая, рассчитанная прибыльная система разработанная мною, есть старые советники, которые нужно откорректировать и готовое ТЗ.
А вы с какой целью интересуетесь?
Только из любопытства. Извините за беспокойство.
По поводу инструментов с усреднением цены, я говорил об индикаторах. Практически все они используют этот принцип. Строя систему на таких индикаторах, трудно выявить отличия цены от случайного блуждания.
Не трудно, наоборот сильно проще все становится. Меньше шума и сипанины, меньше путающей картину волатильности. В итоге работаем с одной гладкой линией понятной размерности вместо дурного разновысокого забора с кучей ложных движений, которым является цена в чистом виде, вот она без разложения на составляющие как раз хаос и есть. Не представляю, что там в ней можно увидеть невооруженным глазом, это же свихнуться можно. Да, есть некоторое запаздывание, совсем не критичное, вполне справедливая плата за то, чтобы следить за одной "рукой с наперстками", а не за десятками рук одновременно.
А то ж...
Максим, грааль готов? Когда обмывать будем?
Максим, грааль готов? Когда обмывать будем?
видимо никогда...
модераторы против..аттачный файл и само сообщение удалял не я
Не трудно, наоборот сильно проще все становится. Меньше шума и сипанины
Тут вопрос религии. Кто пошёл уже по своему пути, того не свернуть.
Но есть вопросы:
Как по средней узнать, что цена преодолела предыдущий экстремум, желательно сразу в момент преодоления?
Как узнать во сколько пунктов была текущая волна?
Где уровни?
Зачем тогда средняя?