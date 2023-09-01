Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 6

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Marat Zeidaliyev:

Даже если допустить что рынок это СБ

то думаете заработать на рынке не возможно?

а как же математика?

статистика?

как живет в казино в мире хаоса?

На случайном блуждании невозможно зарабатывать. Это противоречит математике. Выигрыш так же случаен, как и проигрыш. 

Marat Zeidaliyev:

Рынок НЕ совершенен вот самый главный толчок и возможность

Да, это и есть неслучайность.

 
Marat Zeidaliyev:

Так и не принимай если хочешь заработать )

Даже если допустить что рынок это СБ

то думаете заработать на рынке не возможно?

а как же математика?

статистика?

как живет в казино в мире хаоса?

Рынок НЕ совершенен вот самый главный толчок и возможность

к построению грааля которая будет зарабатывать деньги.

всегда будут те кто зарабатывает и те кто сливают постоянно...

Почитал ваши размышления в ветке о Граале, солидарен, мы нихрена не знаем о том что творится на рынке, от нас это скрывают, даже достоверные данные об объёмах не сыскать... Но это не повод считать что заработать не возможно...

 
secret:

Зачем программисту-математику Вы?)

А зачем Вам я?)

Что сподвигло вас написать это? Делать нечего или всё таки интересно?

 
Aleksei Stepanenko:

Серии бывают, но вероятность их появления уменьшается с увеличением их длины. А в рынке присутствует либо шум, либо конкретно длинные свечи-выстрелы. Не всё так явно и очевидно, конечно, но различия есть. Сравните:

В прикреплённом Excel разрешите макросы и поиграйтесь.

По поводу инструментов с усреднением цены, я говорил об индикаторах. Практически все они используют этот принцип. Строя систему на таких индикаторах, трудно выявить отличия цены от случайного блуждания.

О скользящих средних вообще молчу - ползут как шланг за ценой без толку, на мой взгляд...

Интересная игрушка, правда не пойму по какому алгоритму возникают случайные величины. Ну и если составить из них свечи я думаю будет очень похожим вон и каналы проглядываются и импульсы, уровни поддержки и т.п.

Файлы:
1111.jpg  104 kb
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Алгоритм простой, к текущему значению добавляется кусочек случайной длины и случайного направления.

Да сходств с реальной ценой много.

 
Monolit780:

Есть готовая, рассчитанная прибыльная система разработанная мною, есть старые советники, которые нужно откорректировать и готовое ТЗ. 

А вы с какой целью интересуетесь?

Только из любопытства. Извините за беспокойство.

 
Aleksei Stepanenko:

По поводу инструментов с усреднением цены, я говорил об индикаторах. Практически все они используют этот принцип. Строя систему на таких индикаторах, трудно выявить отличия цены от случайного блуждания.

Не трудно, наоборот сильно проще все становится. Меньше шума и сипанины, меньше путающей картину волатильности. В итоге работаем с одной гладкой линией понятной размерности вместо дурного разновысокого забора с кучей ложных движений, которым является цена в чистом виде, вот она без разложения на составляющие как раз хаос и есть. Не представляю, что там в ней можно увидеть невооруженным глазом, это же свихнуться можно. Да, есть некоторое запаздывание, совсем не критичное, вполне справедливая плата за то, чтобы следить за одной "рукой с наперстками", а не за десятками рук одновременно.

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Maxim Kuznetsov:

А то ж...

Максим, грааль готов? Когда обмывать будем? 

 
Aleksei Stepanenko:

Максим, грааль готов? Когда обмывать будем? 

видимо никогда...

модераторы против..аттачный файл и само сообщение удалял не я

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vladavd:

Не трудно, наоборот сильно проще все становится. Меньше шума и сипанины

Тут вопрос религии. Кто пошёл уже по своему пути, того не свернуть. 

Но есть вопросы:

Как по средней узнать, что цена преодолела предыдущий экстремум, желательно сразу в момент преодоления?

Как узнать во сколько пунктов была текущая волна?

Где уровни?

Зачем тогда средняя?

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