Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 10
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А с отработкой тиковых объёмов как дела обстоят? От ДЦ к ДЦ они разные
Нееет.
Ты работал много лет, и программист работал много лет - он ведь не только учил этот язык, он еще и набирался опыта, изучал функции терминала, и так далее. Так что, повторю, в прошлых вложениях - вы равны. Ты изучал рынок, он - изучал написание эксперта. Остается вопрос будущих вложений. Ты предлагаешь программисту приложить свое умение и труд. Что при этом вложишь ты ?
Нееет он работал не ради этой системы много лет, он пока ешё в неё минуты своей не вложил! А я уже вложил очень много! Плюс мне придётся ещё работать параллельно с ним тестировать код и настраивать систему возможно дольше него. Да и в принципе ваш то интерес в чём? Вы из защиты прав программистов? Я уже устал вам объяснять. Говорю же кому не интересен вопрос не тратьте своё время. Интернет большой, неужели дел никаких нет? Вы бы за это время уже и в идею могли вникнуть, если бы не упёрлись в этот вопрос. Но вам нужна не идея, не истина, а судя по всему самоутверждение... С ним вам лучше на ринг или к женщине в постель... Ну не хочу я спорить простите сэр, вы меня до...ли уже...
Смотрел статистику разворота тренда в зависимости от времени в сутках и от дня недели. По времени чёткая картинка, а по дням недели, как то всё смазано.
здесь числа 200, 500 , 1000..... это минимальная длина тренда в пунктах пятизнакаА по тикам даже не знаю. Не задалось мне это направление...
Да, ещё бы объёмы знать! Вот математик сразу видно)
А с отработкой тиковых объёмов как дела обстоят? От ДЦ к ДЦ они разные
Самый непростой вопрос.
Честно говоря, он мной еще не решен. Я пытаюсь выровнять объемы прореживанием, но особых успехов нет.
Волшебник же придерживается мнения, что надо брать то, что дает конкретный ДЦ. Фактически, настраивать ТС на работу именно с этим потоком событий.
Не знаю... Возможно, Он прав.
Да, ещё бы объёмы знать! Вот математик сразу видно)
В объёмах Александр мастер.
Я пытаюсь выровнять объемы прореживанием, но особых успехов нет.
Вопрос: а не пойдёт CME? Реальные объёмы, задержка там небольшая. Сайт можно распарсить.
Не?
Вопрос: а не пойдёт CME? Реальные объёмы, задержка там небольшая. Сайт можно распарсить.
Не?
Не знаю.
В этом вопросе я еще в поиске. Не надо преувеличивать мои возможности :) Я ж не Колдун. У того этот вопрос был решен. Но, Он исчез... Печально.
То бишь, СБ - это только частный случай эффективности рынка.
Какие еще науке известны частные случаи эффективности? Ну кроме горизонтальной линии)
А с отработкой тиковых объёмов как дела обстоят? От ДЦ к ДЦ они разные
тики разные, а суммы сходятся - парадокс
Какие еще науке известны частные случаи эффективности? Ну кроме горизонтальной линии)
В английской википедии есть немного науки на тему совпадения и отличия между СБ и эффективностью в терминах финансовой математики.
На мой взгляд, если цена будет себя вести, например, как график эквити мартингейла на СБ, то на ней тоже никак не заработаешь, как и на исходном СБ) Иначе, можно было бы заработать на СБ)
Не уверен, что существует какое-либо адекватное алгоритмическое описание той эффективности, которая частично присуща реальному рынку.