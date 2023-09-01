Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 11
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Нееет он работал не ради этой системы много лет, он пока ешё в неё минуты своей не вложил! А я уже вложил очень много! Плюс мне придётся ещё работать параллельно с ним тестировать код и настраивать систему возможно дольше него. Да и в принципе ваш то интерес в чём? Вы из защиты прав программистов? Я уже устал вам объяснять. Говорю же кому не интересен вопрос не тратьте своё время. Интернет большой, неужели дел никаких нет? Вы бы за это время уже и в идею могли вникнуть, если бы не упёрлись в этот вопрос. Но вам нужна не идея, не истина, а судя по всему самоутверждение... С ним вам лучше на ринг или к женщине в постель... Ну не хочу я спорить простите сэр, вы меня до...ли уже...
Как же "ни минуты", если он не один год изучал то, что тебе нужно для системы? Этак и ты тоже ни минуты не вложил, поскольку изучал историю, а она точно никогда не повторится. Почему же программист должен что-то делать, когдаты ничего не сделал?
Мой интерес я указал - я как раз занимаюсь "изучением хаоса", и при этом имею некоторый опыт не только в написании программ, но и во взаимодействии с трейдером-непрограммистом. В данном случае мне интересно, что получает и теряет программист, приняв твое предложение.
тики разные, а суммы сходятся - парадокс
Нифига они не сходятся, отличаться могут очень сильно. Даже пропорции какой-то надежной нет, то один брокер больше тиков покажет, то другой.
Нифига они не сходятся, отличаться могут очень сильно. Даже пропорции какой-то надежной нет, то один брокер больше тиков покажет, то другой.
Кажись с достоверными данными у нас беда... Это первая беда...
Как же "ни минуты", если он не один год изучал то, что тебе нужно для системы? Этак и ты тоже ни минуты не вложил, поскольку изучал историю, а она точно никогда не повторится. Почему же программист должен что-то делать, когдаты ничего не сделал?
Мой интерес я указал - я как раз занимаюсь "изучением хаоса", и при этом имею некоторый опыт не только в написании программ, но и во взаимодействии с трейдером-непрограммистом. В данном случае мне интересно, что получает и теряет программист, приняв твое предложение.
Он не для меня это делал а для себя как и я но в итоге он будет пользоваться моим трудом, возможно гораздо дольше чем я его трудом, а так же распоряжаться им я ему не запрещу, раздавать, продавать, собирать под него инвестиций хоть миллиард... Поэтому считаю сотрудничество равнозначным. А при хороших отношениях и понимании глядишь и отточим её до более прибыльной, с такой же вероятностью слива, тем более есть идеи, но тут уже нужны новые расчёты т.к. при ручной торговле или на бумаге этого не рассчитать.
Считать данное сотрудничество лохотроном ваше право, но прошу об этом мне больше не писать, если не сложно воздержитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
Он не для меня это делал а для себя как и я но в итоге он будет пользоваться моим трудом, возможно гораздо дольше чем я его трудом, а так же распоряжаться им я ему не запрещу, раздавать, продавать, собирать под него инвестиций хоть миллиард... Поэтому считаю сотрудничество равнозначным. А при хороших отношениях и понимании глядишь и отточим её до более прибыльной, с такой же вероятностью слива, тем более есть идеи, но тут уже нужны новые расчёты т.к. при ручной торговле или на бумаге этого не рассчитать.
Считать данное сотрудничество лохотроном ваше право, но прошу об этом мне больше не писать, если не сложно воздержитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
классика жанра :-)
Он не для меня это делал а для себя как и я но в итоге он будет пользоваться моим трудом, возможно гораздо дольше чем я его трудом, а так же распоряжаться им я ему не запрещу, раздавать, продавать, собирать под него инвестиций хоть миллиард... Поэтому считаю сотрудничество равнозначным. А при хороших отношениях и понимании глядишь и отточим её до более прибыльной, с такой же вероятностью слива, тем более есть идеи, но тут уже нужны новые расчёты т.к. при ручной торговле или на бумаге этого не рассчитать.
Считать данное сотрудничество лохотроном ваше право, но прошу об этом мне больше не писать, если не сложно воздержитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
А как же конфиденциальность?
если дело выгорит и тс-ка окажется граалем
не бойтесь что ваша идея распространится дальше к чужим рукам
тем более что начнут продавать этот советник без вашего согласия )
Он не для меня это делал а для себя как и я но в итоге он будет пользоваться моим трудом, возможно гораздо дольше чем я его трудом, а так же распоряжаться им я ему не запрещу, раздавать, продавать, собирать под него инвестиций хоть миллиард... Поэтому считаю сотрудничество равнозначным. А при хороших отношениях и понимании глядишь и отточим её до более прибыльной, с такой же вероятностью слива, тем более есть идеи, но тут уже нужны новые расчёты т.к. при ручной торговле или на бумаге этого не рассчитать.
Считать данное сотрудничество лохотроном ваше право, но прошу об этом мне больше не писать, если не сложно воздержитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
Так ведь и ты тоже "изучал хаос" для себя, а не для него, и будешь пользоваться его трудом, возможно, гораздо дольше, чем он твоим, и он также ничего тебе запретить не может.Так что сотрудничество равнозначно, при условии, если дело выгорит в будущем. А если нет? Он затратит дополнительные силы напрасно, а ты что затратишь?
Такое "сотрудничество" - и есть лохотрон. Много было уже тут таких "исследователей хаоса", желающих чужими руками жар загребать.
А писать тебе, дружище, извини, я буду. Чтобы другие видели "перспективы сотрудничества"
Так ведь и ты тоже "изучал хаос" для себя, а не для него, и будешь пользоваться его трудом, возможно, гораздо дольше, чем он твоим, и он также ничего тебе запретить не может.Так что сотрудничество равнозначно, при условии, если дело выгорит в будущем. А если нет? Он затратит дополнительные силы напрасно, а ты что затратишь?
Такое "сотрудничество" - и есть лохотрон. Много было уже тут таких "исследователей хаоса", желающих чужими руками жар загребать.
А писать тебе, дружище, извини, я буду. Чтобы другие видели "перспективы сотрудничества"
Но ведь есть тут и те, которые ищут идеи, и готовы работать совместно над проектом. Поэтому и им на ваше мнение глубоко... , как и мне, это сугубо личное дело каждого сотрудничать или нет! И если вы считаете их лохами, неразобравшись в том, что есть конкретного у меня - чем бы действительно стоило заняться, вместо того, чтобы поливать мой призыв поносом, то это вы жлоб, и уверен успеха вам не видать... Дай вам Бог справедливой судьбы!
Но ведь есть тут и те, которые ищут идеи, и готовы работать совместно над проектом. Поэтому и им на ваше мнение глубоко... , как и мне, это сугубо личное дело каждого сотрудничать или нет! И если вы считаете их лохами, неразобравшись в том, что есть конкретного у меня - чем бы действительно стоило заняться, вместо того, чтобы поливать мой призыв поносом, то это вы жлоб, и уверен успеха вам не видать... Дай вам Бог справедливой судьбы!
Во-во... Я как раз ищу идею - и тебе на мое мнение "глубоко"...
Лохами их считаешь ты, поскольку расчитываешь, что они будут вкладываться и рисковать, а ты - в случае успеха получишь половину, в случае неуспеха - ничем не рискуешь. И я считаю их лохами, и я жлоб ???
Вопрос ведь совершенно четко поставлен - что ты будешь вкладывать в этом совместном проектом, чем ты будешь рисковать в случае неудачи ? И ответа на него нет. Подозреваю, именно потому, что ты ничем рисковать не хочешь, а партнер-программист тебе нужен именно для того, чтобы все риски свалить на него.
Боюсь, ничего у тебя не выйдет, здесь уже было куча таких граальщиков...
Во-во... Я как раз ищу идею - и тебе на мое мнение "глубоко"...
Лохами их считаешь ты, поскольку расчитываешь, что они будут вкладываться и рисковать, а ты - в случае успеха получишь половину, в случае неуспеха - ничем не рискуешь. И я считаю их лохами, и я жлоб ???
Вопрос ведь совершенно четко поставлен - что ты будешь вкладывать в этом совместном проектом, чем ты будешь рисковать в случае неудачи ? И ответа на него нет. Подозреваю, именно потому, что ты ничем рисковать не хочешь, а партнер-программист тебе нужен именно для того, чтобы все риски свалить на него.
Боюсь, ничего у тебя не выйдет, здесь уже было куча таких граальщиков...
Ну во первых вы ранее писали - что то вроде - где ты найдёшь таких лохов... Называя людей понимающих суть предложения в отличии от вас - лохами!
Во вторых я не хочу выкладывать публично суть идеи и расчётов, т.к. таким как вы она не должна достаться)
Граалем её не считаю - она лишь с очень легко настраиваемыми и прогнозируемыми параметрами риск - прибыль...
Знаете - когда-то многие годы назад готов был инвестировать в хорошую идею и кинул клич на одном форуме, и удивлюсь если это были не вы - нашёлся человек который начал выть - хочет за деньги купить идею и всю жизнь ей пользоваться,
ищет лохов и т.п. Типаж таких как вы мне понятен.
Вы из тех "львов" которым вечно мяса не докладывают. Из тех у кого стакан на половину пуст, но не на половину полон...
Жила–была слепая девочка. Каждый раз за обедом девочка долго ощупывала содержимое тарелки руками и ныла: — Ну вот, как всегда мне меньше всех положили! Раз ничего не вижу — значит и обделить можно! Жмоты… Маме все это надоело и решила она проконсультироваться с психологом. На что доктор дал ей такой совет: — Вы, — говорит, — сварите целый тазик пельменей. На следующий день мама накрывает на стол и ставит перед девочкой целый таз пельменей. Девочка садится за стол, двигает к себе пельмени, долго ощупывает содержимое руками и говорит: — Представляю, сколько вы себе нахерачили…