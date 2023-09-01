Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 5
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Рынок не случаен. Даже визуально кривая случайного блуждания не похожа на кривую любой цены. В случайном блуждании отсутствуют выбросы (резкие перемещения цены в новые области).
Так же, цена ведёт себя неравномерно в тени предыдущих движений и в открытых слева местах (тренде). Когда цена выходит из тени, вероятность движения по тренду возрастает, причём значительно. В хаосе такого нет.
Очень много психологии людей в цене, поэтому это не хаос.
Другое дело, что инструменты изучения закономерностей слабоваты. Усреднение цены убивает эти различия, сглаживает и причёсывает. Поэтому кажется, что это полный хаос.
Рынок не случаен. Даже визуально кривая случайного блуждания не похожа на кривую любой цены. В случайном блуждании отсутствуют выбросы (резкие перемещения цены в новые области).
Так же, цена ведёт себя неравномерно в тени предыдущих движений и в открытых слева местах (тренде). Когда цена выходит из тени, вероятность движения по тренду возрастает, причём значительно. В хаосе такого нет.
Очень много психологии людей в цене, поэтому это не хаос.
Другое дело, что инструменты изучения закономерностей слабоваты. Усреднение цены убивает эти различия, сглаживает и причёсывает. Поэтому кажется, что это полный хаос.
Ну как же отсутствуют выбросы, даже подбрасывая монетку иной раз орёл по 10 раз подряд выпадет.
Психологии много, согласен - сплошная психология, жаль я не дочитал книгу психология масс))
Вот этого не понял: "Усреднение цены убивает эти различия, сглаживает и причёсывает. Поэтому кажется, что это полный хаос."
П/с Полный хаос - это действительно наивысшая форма порядка.
Я не имею ввиду что цену прогнозировать не возможно, но я иду по другому пути и утверждаю, что рынок идёт 50/50 т.к. проверил это запуская элементарные системы на массах графиков. И его можно рассматривать как хаотичный.
Вчера смотрел человека как раз который запустил генератор случайных чисел и получил в итоге и уровни Фибоначи и Голова плечи, и каналы и т.п...
ИЩУ ПРОГРАММИСТА-МАТЕМАТИКА со знанием теории вероятностей
Зачем программисту-математику Вы?)
Алексей, ведь вы можете для себя проверить, что рынок идёт вверх или вниз 50/50, это элементарный советникскажем ставит на каждой свече с одинаковым стопом и профитом, понятно что из за комиссий он плавно будет сливать но в отчёте будет примерно 50% прибыльных трейдов 50% убыточных, на любом таймфрейме на любой паре...
ой-ли...
а чего-ё то ежечасные PUT так уверенно и давно идут вверх ? ведь 50/50 и любой советник скажет
ой-ли...
а чего-ё то ежечасные PUT так уверенно и давно идут вверх ? ведь 50/50 и любой советник скажет
Я немного не пойму о чём вы Максим?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ищу единомышленника, но не исполнителя...
Человека, который не верит индикаторам, но верит статистике и понимает что рынок абсолютно хаотичен. Ищу программиста который понимает и знает как рассчитать вероятности, который разделяет точку зрения что рынок стоит рассматривать как хаотичный процесс, но при этом не теряет надежду создать прибыльную ТС) Есть очень интересный, но к сожалению заброшенный советник, который мне писали когда-то по заказу. Он прибыльный на всей истории евродоллара, но есть что совершенствовать, и много свежих идей, которые пришли после многолетних размышлений и расчётов. Советник безиндикаторный основан на теории вероятностей, но очень не доработан и на mql4... Думаю если плотно взяться - 5% стабильной прибыли можно из него выжать в месяц. Я имею ввиду для всех валют на любом отрезке времени он покажет профит. Ну по крайней мере это моя цель не много не мало. Пока на 20 летней истории евродоллара только даёт... Но ещё раз повторюсь он очень не доработан.
С осуждениями моих взглядов и едкими комментариями прошу не тратить на меня время!
Кому интересно пишите пожалуйста в личку,
Всем мира и добра!
Роман
А каково ваше участие?
А каково ваше участие?
Есть готовая, рассчитанная прибыльная система разработанная мною, есть старые советники, которые нужно откорректировать и готовое ТЗ.
А вы с какой целью интересуетесь?
Спасибо.
Если принять, что движение цены - это случайное блуждание (хаос), то на этом рынке заработать невозможно. Поскольку, текущая прибыль тоже будет случайной. На этом систему не построишь, как быть-то?
Так и не принимай если хочешь заработать )
Даже если допустить что рынок это СБ
то думаете заработать на рынке не возможно?
а как же математика?
статистика?
как живет в казино в мире хаоса?
Рынок НЕ совершенен вот самый главный толчок и возможность
к построению грааля которая будет зарабатывать деньги.
всегда будут те кто зарабатывает и те кто сливают постоянно...
Я немного не пойму о чём вы Максим?
Просто захотел граалем побаловаться перед тобой )))))))
Ну как же отсутствуют выбросы, даже подбрасывая монетку иной раз орёл по 10 раз подряд выпадет.
Серии бывают, но вероятность их появления уменьшается с увеличением их длины. А в рынке присутствует либо шум, либо конкретно длинные свечи-выстрелы. Не всё так явно и очевидно, конечно, но различия есть. Сравните:
В прикреплённом Excel разрешите макросы и поиграйтесь.
По поводу инструментов с усреднением цены, я говорил об индикаторах. Практически все они используют этот принцип. Строя систему на таких индикаторах, трудно выявить отличия цены от случайного блуждания.