Приглашаю программистов-математиков для работы над интересным амбициозным проектом - страница 8
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Рынок не случаен. Даже визуально кривая случайного блуждания не похожа на кривую любой цены. В случайном блуждании отсутствуют выбросы (резкие перемещения цены в новые области).
На случайном блуждании невозможно зарабатывать. Это противоречит математике. Выигрыш так же случаен, как и проигрыш.
Марат, я такого не говорил.
Говорил это:
Рынок ≠ СБ
Алексей, ты же сам противоречишь, конкретно определись что для тебя есть рынок Форекс?
случайное блуждание или не случайное? )
в данный момент никто не знает что рынок из себя представляет только догадки
хотя все понимают что зарабатывать всегда возможно просто не знают как это сделать
на рынке можно открыть позицию не глядя то любой исход будет случайным по формуле 50/50
а можно и открыть так что исход можно предвидеть на 70/50
и ты будешь зарабатывать на рынке который и сам называешь как СБ
Нет противоречия.
Рынок не случаен. На случайном блуждании невозможно заработать, так как там выигрыш также случаен, как и проигрыш. Рынок не равно случайное блуждание.
Отсюда какой можно вывод о рынке сделать? Что на нём нет невозможности заработать. Значит зарабатывать можно.
Под словом зарабатывать мы подразумеваем длительное время, правда?
Именно из-за наличия неслучайности присутствуют некоторые закономерности, которые позволяют набрать 51% перевеса.
Так рынок случаен или нет?
Алгоритм простой, к текущему значению добавляется кусочек случайной длины и случайного направления.
Да сходств с реальной ценой много.
Так и не пойму в чём различия. Можно ведь из них и свечи заворганить и будет 1в1, имхо)))
Марат, реально почти похожи. Но нет! Вот на таких участках, где слева ничего уже нет, вероятность движения вперёд на рынке увеличивается.
А в случайном блуждании так и остаётся деревянной 50/50
Только из любопытства. Извините за беспокойство.
Прошу прощения за резкость, просто много колкостей в один момент пошло. Вижу вы не просто от делать нечего поинтересовались, судя по вашему профилю.
Имеет ли отношение к вашей системе график эквити явного мартингейла из вашего профиля?
Отчасти)))
Эта ветка имеет отношение к твоему вопросу "исследовали ли вы хаос". Как раз там я доказываю, что с помощью самых простых экспертов можно зарабатывать НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, и залог постоянного профита - это постоянная смена стратегий.
Всё верно, Георгий! Некоторое время, и смена стратегий спасает, знать бы ещё момент в который её пора менять. И прибыльность временных стратегий как правило больше.
Но почему же НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ??? Если подходить к рынку как к хаотичному движению, то ответ напрашивается сам...
Так рынок случаен или нет?
Нет, конечно.
На рынке, в отличие от СБ, ключевую роль играет время. Именно астрономическое время как Абсолютное Время согласно Пуанкаре. Количество же совершенных шагов ("скачков") за это время играет второстепенную роль и является Относительным Временем системы.
Собственно, в паутине Времени и находится Грааль, но мало кто его может узреть.
Собственно, торговая система, в которой не участвует такая физ.величина как Время, которая понятия не имеет в какой момент дня или недели заключается сделка, обречена быть выброшенной на помойку.
Именно поэтому, у чистых математиков с их формулами, не соотносящимися с астрономическим временем, шансы сделать прибыльную ТС строго = 0.
Аминь.
Александр, приветствую. Есть вопрос: а выходные с праздниками выкидываем из Абсолютного Времени? :)