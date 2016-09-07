Как правильно сделать ...
Наверное это к нему
Maxim Romanov:
Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4.
Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4.
Если бы стояла задача определения значений чисел по номером 4 или 10, то это называлось бы интерполяцией. Методов интерполяции существует много. Наиболее простые и известные - полиномы Лагранжа и Ньютона. А вот прогнозирование следующего числа, находящегося за пределами исходного числового ряда, это уже экстраполяция. Обычно экстраполяция сводится к продолжению ряда, т. е. исходя из той функции, которая определена путем интерполяции. Но на практике это вовсе не так.
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Как можно спрогнозировать последующие число, какие есть методы ? Допустим есть 20 чисел ... каким будет число 21 ?
" - " означает что числа нет, или можно считать что это 0 .