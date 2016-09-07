Как правильно сделать ...

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Как можно спрогнозировать последующие число, какие есть методы ? Допустим есть 20 чисел ... каким будет число  21 ?

 12
3
 4 5 6 78
9
 101112
13
 14 15 16 1718
 1920
 21
5
15
18
-
24
78
55
128
16
-
22
15
2
19
34
41
18
29
9
10
??

" - " означает что числа нет, или можно считать что это 0 .

  • В каком интервале будет число - например: число 21 будет в интервале от 15 до 25 с вероятностью 75% или же от 25 до 35 с вероятностью 85% ?
  • Как называется в математике такой метод: Наиболее точное средние за N периодов / к фактическому.  Допустим я не знаю какое число 20 ... Средние значение последних 19 = 27,78 последних 18 = 28,83 и так аж до последних 2... и так по каждому числу. Например: Наиболее точное средние за 7 периодов / к фактическому числу.
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Наверное это к нему

Maxim Romanov:
Мне нравится, видна точная цена. Были моменты, когда мне было это необходимо. Однажды, на рождество(европейское) я за день 1000$ наторговал, сравнивая котировки 2 дц, 5 знаков и 4.


 
Если бы стояла задача определения значений чисел по номером 4 или 10, то это называлось бы интерполяцией. Методов интерполяции существует много. Наиболее простые и известные - полиномы Лагранжа и Ньютона. А вот прогнозирование следующего числа, находящегося за пределами исходного числового ряда, это уже экстраполяция. Обычно экстраполяция сводится к продолжению ряда, т. е. исходя из той функции, которая определена путем интерполяции. Но на практике это вовсе не так.
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