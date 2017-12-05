Нужна помощь по массивам "array out of range"
Когда вы писали этот код - вы ж должны были убедиться, что значение index2 указывает на существующий элемент массива TPOperPrice[] !
Вы же вычисляете это значение, и потом - даже не глядите, какое оно... неудивительно, что тестер пишет ошибку - вы ж обращаетесь к тому, чего нет...
Я бы на вашем месте всегда проверял получившиеся индексы, а потом - прошелся бы в отладчике, чтобы понять, как они формируются.
Вы же вычисляете это значение, и потом - даже не глядите, какое оно... неудивительно, что тестер пишет ошибку - вы ж обращаетесь к тому, чего нет...
Я бы на вашем месте всегда проверял получившиеся индексы.
Ну да точно.
В таком виде теперь всё отлично работает:
if (TPOperPrice[index2] <= 0) TPOperPrice[index2] = 1;
Ну да точно.
В таком виде теперь всё отлично работает:
Все равно не сделана проверка. Вы ведь проверили значение элемента массива. А речь идет о том, чтобы не обратиться к несуществующему элементу массива. Проверяйте индекс элемента. Только потом можно обращаться к значению массива по этому индексу. Идеальный вариант проверки такой:
if (nArrayIndex >= 0 && nArrayIndex < ArraySize(array)) { // индекс nArraySize элемента массива array корректный. Можно обращаться к значению элемента массива }
Все равно не сделана проверка. Вы ведь проверили значение элемента массива. А речь идет о том, чтобы не обратиться к несуществующему элементу массива. Проверяйте индекс элемента. Только потом можно обращаться к значению массива по этому индексу. Идеальный вариант проверки такой:
Не понятно.
Вот у меня есть индекс 2 на который жалуется
index = (int)MathRound(abovePrice / onetick); int index2 = (int)MathRound(belowPrice / onetick); if (TPOperPrice[index2] <= 0) TPOperPrice[index2] = 1; //ЭТО НОВОЕ УСЛОВИЕ if (((TPOperPrice[index] >= TPOperPrice[index2]) || (belowPrice < SessionMin)) && (abovePrice <= SessionMax)) { TPOcount += TPOperPrice[index]; up_offset++; } else { TPOcount += TPOperPrice[index2]; down_offset++; }
Не понятно.
Вот у меня есть индекс 2 на который жалуется
А какой такой сакральный смысл в таком вычислении с округлением индекса массива?
Не понятно.
Вот у меня есть индекс 2 на который жалуется
Вот содержимое переменной index2 и нужно проверить. Это индекс элемента массива, к которому происходит далее обращение. А Вы проверяете содержимое элемента массива. Такого элемента может и не быть.
А какой такой сакральный смысл в таком вычислении с округлением индекса массива?
Каждый элемент массива соответствует своей цене. Например, интервал цен от 1.18 до 1.19 - это 1000 элементов массива. Индекс 0 - цена 1.18, а индекс 999 - цена 1.18999. Теперь нужно записать информацию для цены 1.18545. Как найти индекс? Так и находим: 1.18545 - 1.18 = 0.0545. Далее делим на величину пункта и округляем до целого, т. к. имеем дело с вещественными числами.
Вот содержимое переменной index2 и нужно проверить. Это индекс элемента массива, к которому происходит далее обращение. А Вы проверяете содержимое элемента массива. Такого элемента может и не быть.
У меня с массивами вообще туго.
Всё виснет если такая проверка:
if(((index2 >= 0 && index2 < ArraySize(TPOperPrice) && TPOperPrice[index] >= TPOperPrice[index2]) || (belowPrice < SessionMin)) && (abovePrice <= SessionMax)) { TPOcount += TPOperPrice[index]; up_offset++; } else { if(index2 >= 0 && index2 < ArraySize(TPOperPrice)) TPOcount += TPOperPrice[index2]; down_offset++; }
У меня с массивами вообще туго.
Простой пример. Есть килограмм конфет (содержимое массива), но разных видов. Каждый из видов конфет нужно поместить в свою коробку (элемент массива). Примерно посмотрев, какие конфеты есть, решаем, что потребуется пять коробок (требуется массив из 5-и элементов). На каком-то этапе сортировки оказывается, что есть мы не учли еще и шестой вид конфет. Но коробки (нужен массив из 6-и элементов) для него у нас нет. В обычной жизни мы озаботимся поиском шестой коробки (расширение массива). А в приведенном не делается расширение массива. Попросту пишутся данные туда, где должен быть дополнительный элемент массива. То есть шестой вид конфет складывается в несуществующую коробку.
Всё виснет если такая проверка:
Ну не настолько же кустарно. Нужно сначала разобраться, что делать в тех случаях, когда индекс неправильный. Вы же просто в этом случае ничего не делаете. А все это в цикле, который ожидает достижение количества, которого никогда не будет. Вот и виснет индикатор.
По большому счету, нужно заново продумать всю логику индикатора. По-моему, проблема в том, что изначально неправильно рассчитан размер массива TPOpenPrice. Ну а если глубоко не вникать в логику построения индикатора, то можно сделать такую "припарку":
while (TPOcount < ValueControlTPO) { double abovePrice = PriceOfMaxRange + up_offset * onetick; double belowPrice = PriceOfMaxRange - down_offset * onetick; // If belowPrice is out of the session's range then we should add only abovePrice's TPO's, and vice versa. int nArrayLastElement = ArraySize(TPOperPrice) - 1; index = (int)MathMax(MathMin(nArrayLastElement, MathRound(abovePrice / onetick)), 0); int index2 = (int)MathMax(MathMin(nArrayLastElement, MathRound(belowPrice / onetick)), 0); if (((TPOperPrice[index] >= TPOperPrice[index2]) || (belowPrice < SessionMin)) && (abovePrice <= SessionMax)) { TPOcount += TPOperPrice[index]; up_offset++; } else { TPOcount += TPOperPrice[index2]; down_offset++; } }
По большому счету, нужно заново продумать всю логику индикатора. По-моему, проблема в том, что изначально неправильно рассчитан размер массива TPOpenPrice. Ну а если глубоко не вникать в логику построения индикатора, то можно сделать такую "припарку":
Если по умолчанию код и выше по коду поправить инициализируемое значение с 0 на 1, то всё работает чисто.
index = (int)MathRound(abovePrice / onetick); int index2 = (int)MathRound(belowPrice / onetick); if (((TPOperPrice[index] >= TPOperPrice[index2]) || (belowPrice < SessionMin)) && (abovePrice <= SessionMax)) { TPOcount += TPOperPrice[index]; up_offset++; } else { TPOcount += TPOperPrice[index2]; down_offset++; }
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Есть индикатор объёмов mql4
При работе бывает что выходит за пределы массива
В тестере сразу ошибка
Не могу решить эту проблему