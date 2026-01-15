Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1361
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, это действительно решило проблему!!!
Если вас не затруднит, подскажите, чтобы не отображалось два хай/лоу подряд, а была переменчивость (хай-лоу-хай), какую конструкцию надо добавить? Понимаю, что нужна проверка, типо "если предыдущий элемент массива был хай, то второй подряд хай не включать в массив, а ждать лоу", но как это оформить?
Я вам уже объяснял это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2021.01.24 17:15
Нет. Надо предыдущий обнулять, а текущий вносить в буфер индикатора.
Всем добрый день. Проверку-то я прикрутил, а протестировать забыл О_о. Хорошо, что сегодня про это вспомнил…Вот эта проверка на моде стоп левел
При тесте такая проверка даёт ошибки показанные на скрине ниже
И что интересно как мне и посоветовали я добавил в эту проверку домножение на 1,5 следующим образом
Это дополнение не решает появившейся проблемы тест выдаёт ошибки как на скрине ниже.
Если эту проверку на моде стоп левел закомментировать, то никаких ошибок нет. В чём ошибка по проверке, подскажите пожалуйста? Без неё же нельзя Грааль пускануть на реале- забанят сразуL О_о
Я думаю что ошибка не в проверке, а в том где ты ее прописал
и еще здесь можно убрать " *1,5"
Всем добрый день. Проверку-то я прикрутил, а протестировать забыл О_о. Хорошо, что сегодня про это вспомнил…Вот эта проверка на моде стоп левел
При тесте такая проверка даёт ошибки показанные на скрине ниже
И что интересно как мне и посоветовали я добавил в эту проверку домножение на 1,5 следующим образом
Это дополнение не решает появившейся проблемы тест выдаёт ошибки как на скрине ниже.
Если эту проверку на моде стоп левел закомментировать, то никаких ошибок нет. В чём ошибка по проверке, подскажите пожалуйста? Без неё же нельзя Грааль пускануть на реале- забанят сразуL О_о
Проверьте что возвращает стоп левел, часто бывает 0.
Как то так
Проверьте что возвращает стоп левел, часто бывает 0.
Как то так
Это ему не надо, у него стоит "если меньше стоплевел"
Всем добрый день.
Грубейшая ошибка...сразу не заметил
Должны быть ТОЧКИ
чтобы не отображалось два хай/лоу подряд, а была переменчивость (хай-лоу-хай)
Можно сделать простым способом. Объявить глобальную переменную и менять её в зависимости от событий.
В индикаторах используйте функцию OnCalculate, и все её переменные.
А Start уже не модно:)
Можно сделать простым способом. Объявить глобальную переменную и менять её в зависимости от событий.
В индикаторах используйте функцию OnCalculate, и все её переменные.
А Start уже не модно:)
спасибо! это классный способ!)
про OnCalculate поняла, буду в нём))
Можно сделать простым способом. Объявить глобальную переменную и менять её в зависимости от событий.
В индикаторах используйте функцию OnCalculate, и все её переменные.
А Start уже не модно:)
Добрый день. При вызове индикатора в советнике возникает ошибка указанная в рамке. Почему она возникает? Причем не всегда. На другом
терминале работает нормально.
Добрый день. При вызове индикатора в советнике возникает ошибка указанная в рамке. Почему она возникает? Причем не всегда. На другом
терминале работает нормально.