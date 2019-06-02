MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"

Новый комментарий
 

Решение (временное) :

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"

Slava, 2019.03.21 07:17

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.


Добрый день,


Я переустановил Windows 7 в компьютере и установил MT5 для Windows.

В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.

В чем причина этого?
Это какая-то ошибка в MT5?


С уважением,


Павел Буглак

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Pavlo Buglak:

Добрый день,


Я переустановил Windows 7 в компьютере и установил MT5 для Windows.

В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.

В чем причина этого?
Это какая-то ошибка в MT5?


С уважением,


Павел Буглак


У меня все нормально.

а какой билд терминала? 

 
 

Вот данная проблема в скриншотах:



1) Вначале задаем любые настройки для тестирования:



Переходим на страницу Настройки:



Переходим обратно и видим, что все галочки и настройки исчезли сами по себе:



 

Знают ли разработчики MT5 об этом? Как мы можем вернуться к старой сборке? Это заставляет обновление для меня.

Вы также можете перетащить изображение в текст или вставить его с помощью Ctrl + V
 
Pavlo Buglak:

...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"

Michael Williams, 2019.03.08 15:20


Знают ли разработчики MT5 об этом? Как мы можем вернуться к старой сборке? Это заставляет обновление для меня.

Вы также можете перетащить изображение в текст или вставить его с помощью Ctrl + V

Предыдущий пост в ветке - из англ части (там есть пару веток об этом).
И тут есть об этом пару постов.

Поэтому, я думаю, что разработчики знают.

 
Sergey Golubev :

There is a couple of branches about it.
And there are a couple of posts about this.

Therefore, I think the developers know.

Thanks for your response.

 

А вот из той же "оперы" - при перекомпиляции советника, он перестает быть выбранным в качестве текущего в тестере (автоматически подставляется какой-то другой) - такое уже фиксили?

И еще, почему после перекомпиляции советника тестер продолжает подхватывать старый кэш оптимизации?

 
Stanislav Korotky:

А вот из той же "оперы" - при перекомпиляции советника, он перестает быть выбранным в качестве текущего в тестере (автоматически подставляется какой-то другой) - такое уже фиксили?

И еще, почему после перекомпиляции советника тестер продолжает подхватывать старый кэш оптимизации?

Старый баг, помогает перезагрузка терминала.

выбирает всегда предыдущий. 

 
Vladislav Andruschenko:

Старый баг, помогает перезагрузка терминала.

выбирает всегда предыдущий. 

Старый в смысле, что на последнем билде его нет?

 
Stanislav Korotky:

Старый в смысле, что на последнем билде его нет?

Пока этот баг держится примерно с ноября прошлого года. 
При чем не всегда. В какой то момент он так начинает проявляться. Может после ошибки. 
Цепочку не удалось обнаружить. 
1234
Новый комментарий