MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"
Добрый день,
Я переустановил Windows 7 в компьютере и установил MT5 для Windows.
В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.
В чем причина этого?
Это какая-то ошибка в MT5?
С уважением,
Павел Буглак
У меня все нормально.
а какой билд терминала?
Michael Williams, 2019.03.08 15:20
Предыдущий пост в ветке - из англ части (там есть пару веток об этом).
И тут есть об этом пару постов.
Поэтому, я думаю, что разработчики знают.
There is a couple of branches about it.
And there are a couple of posts about this.
Therefore, I think the developers know.
Thanks for your response.
А вот из той же "оперы" - при перекомпиляции советника, он перестает быть выбранным в качестве текущего в тестере (автоматически подставляется какой-то другой) - такое уже фиксили?
И еще, почему после перекомпиляции советника тестер продолжает подхватывать старый кэш оптимизации?
А вот из той же "оперы" - при перекомпиляции советника, он перестает быть выбранным в качестве текущего в тестере (автоматически подставляется какой-то другой) - такое уже фиксили?
И еще, почему после перекомпиляции советника тестер продолжает подхватывать старый кэш оптимизации?
Старый баг, помогает перезагрузка терминала.
выбирает всегда предыдущий.
Старый баг, помогает перезагрузка терминала.
выбирает всегда предыдущий.
Старый в смысле, что на последнем билде его нет?
Старый в смысле, что на последнем билде его нет?
Решение (временное) :
Slava, 2019.03.21 07:17
Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.
Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.
