Как снять бан?

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Здравствуйте, подскажите как можно снять бан.

Бан установлен на 1 месяц.

Причину точно не знаю, но скорей всего из-за нескольких подряд публикаций, плюс к тому в этот момент медленно работал интернет и по всей видимости они были опубликованы быстро подряд, что могло расцениваться как спам, т.к. ранее публиковал время от времени и все было в норме.

Подскажите к кому можно обратиться, т.к. в сервис деске только финансовые вопросы и они неактивны.

И так же т.к. нахожусь в бане не могу опубликовать продукты и внести какие либо изменения в сигналы.

Аккаунт не этот само собой.

 

Да и *** с ним... Сам пройдет...

Хотя, да, впаривать лохам продукты и сигналы - не выйдет... Пичалька.

 
Обращаться не к кому. Теперь все делается автоматически - бан/разбан/маркет/демаркет и т.п. и т.д.))
 
Ivan:

Здравствуйте, подскажите как можно снять бан.

Бан установлен на 1 месяц.

Причину точно не знаю, но скорей всего из-за нескольких подряд публикаций, плюс к тому в этот момент медленно работал интернет и по всей видимости они были опубликованы быстро подряд, что могло расцениваться как спам, т.к. ранее публиковал время от времени и все было в норме.

Подскажите к кому можно обратиться, т.к. в сервис деске только финансовые вопросы и они неактивны.

И так же т.к. нахожусь в бане не могу опубликовать продукты и внести какие либо изменения в сигналы.

Аккаунт не этот само собой.

Как вариант написать одному из админов в личку
 
Alexandr Saprykin:
Как вариант написать одному из админов в личку
Еще бы знать кому именно) нескольких нашел, написал, но пока тишина
 
Alexandr Saprykin:
Как вариант написать одному из админов в личку

Думаете они для этого сервисдеск отменили? Чтобы теперь все в личку к ним ломились?

Хотя вопрос серьезный.

 
Ivan:
Еще бы знать кому именно) нескольких нашел, написал, но пока тишина
Ну сейчас и время не рабочее.
 
Andrey Barinov:

Думаете они для этого сервисдеск отменили? Чтобы теперь все в личку к ним ломились?

Хотя вопрос серьезный.

Вопрос с банами всё равно решать надо. Баны ведь есть и автоматизированные за спам, но при этом система автоматом может забанить ошибочно. Я попадал как-то под автобан. Разбанили почти сразу как написал.
 
Alexandr Saprykin:
Вопрос с банами всё равно решать надо. Баны ведь есть и автоматизированные за спам, но при этом система автоматом может забанить ошибочно. Я попадал как-то под автобан. Разбанили почти сразу как написал.

Друзья, возможность связаться с администрацией осталась, для этого даже не обязательно авторизоваться на сайте. Внизу сайта есть ссылка "Контакты и обращения". Попробуйте туда написать.контакты

 
Vadim Zotov:

Друзья, возможность связаться с администрацией осталась, для этого даже не обязательно авторизоваться на сайте. Внизу сайта есть ссылка "Контакты и обращения". Попробуйте туда написать.

Это аналог сервисдеска. Там те же темы обращения только по финансовым вопросам.
 
Alexandr Saprykin:
Это аналог сервисдеска. Там те же темы обращения только по финансовым вопросам.

Можно написать вопрос в любую тему. Должны всё равно передать вопрос соответствующему специалисту. А затем, возможно, поймут, что не весь перечень тем предусмотрели. И это исправят.

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