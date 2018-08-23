Как снять бан?
Да и *** с ним... Сам пройдет...
Хотя, да, впаривать лохам продукты и сигналы - не выйдет... Пичалька.
Здравствуйте, подскажите как можно снять бан.
Бан установлен на 1 месяц.
Причину точно не знаю, но скорей всего из-за нескольких подряд публикаций, плюс к тому в этот момент медленно работал интернет и по всей видимости они были опубликованы быстро подряд, что могло расцениваться как спам, т.к. ранее публиковал время от времени и все было в норме.
Подскажите к кому можно обратиться, т.к. в сервис деске только финансовые вопросы и они неактивны.
И так же т.к. нахожусь в бане не могу опубликовать продукты и внести какие либо изменения в сигналы.
Аккаунт не этот само собой.
Как вариант написать одному из админов в личку
Как вариант написать одному из админов в личку
Думаете они для этого сервисдеск отменили? Чтобы теперь все в личку к ним ломились?
Хотя вопрос серьезный.
Еще бы знать кому именно) нескольких нашел, написал, но пока тишина
Думаете они для этого сервисдеск отменили? Чтобы теперь все в личку к ним ломились?
Хотя вопрос серьезный.
Вопрос с банами всё равно решать надо. Баны ведь есть и автоматизированные за спам, но при этом система автоматом может забанить ошибочно. Я попадал как-то под автобан. Разбанили почти сразу как написал.
Друзья, возможность связаться с администрацией осталась, для этого даже не обязательно авторизоваться на сайте. Внизу сайта есть ссылка "Контакты и обращения". Попробуйте туда написать.
Друзья, возможность связаться с администрацией осталась, для этого даже не обязательно авторизоваться на сайте. Внизу сайта есть ссылка "Контакты и обращения". Попробуйте туда написать.
Это аналог сервисдеска. Там те же темы обращения только по финансовым вопросам.
Можно написать вопрос в любую тему. Должны всё равно передать вопрос соответствующему специалисту. А затем, возможно, поймут, что не весь перечень тем предусмотрели. И это исправят.
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Здравствуйте, подскажите как можно снять бан.
Бан установлен на 1 месяц.
Причину точно не знаю, но скорей всего из-за нескольких подряд публикаций, плюс к тому в этот момент медленно работал интернет и по всей видимости они были опубликованы быстро подряд, что могло расцениваться как спам, т.к. ранее публиковал время от времени и все было в норме.
Подскажите к кому можно обратиться, т.к. в сервис деске только финансовые вопросы и они неактивны.
И так же т.к. нахожусь в бане не могу опубликовать продукты и внести какие либо изменения в сигналы.
Аккаунт не этот само собой.