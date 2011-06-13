Автор:



Султонов Юсуфходжа

Описание:



Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".



Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).



Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.



При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.



После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.

Во втором варианте индикатора, Вы видите еще сигналы на вход по правилу совпадения всех линий на текущем баре и по истории тоже (глубина истории регулируется). Можно выбирать цену для которой строится прогноз. Версия по умолчанию настроена на работу по ценам открытия, потому сигнал появляется с открытием бара и потом уже не изменяется.

В третьем варианте индикатора реализован "следящий" режим.



