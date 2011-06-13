Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 20390
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Султонов Юсуфходжа
Описание:
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".
Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).
Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.
После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.
Во втором варианте индикатора, Вы видите еще сигналы на вход по правилу совпадения всех линий на текущем баре и по истории тоже (глубина истории регулируется). Можно выбирать цену для которой строится прогноз. Версия по умолчанию настроена на работу по ценам открытия, потому сигнал появляется с открытием бара и потом уже не изменяется.
В третьем варианте индикатора реализован "следящий" режим.
Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала посредством линий, заменяющих отложенные ордера.PriceSound_FiboEXPANSION
Расширение Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.
Гистограмма, отображающая сумму 8 стохастиков.Простой индикатор Bid-Ask
Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask, теперь спред четко видно.