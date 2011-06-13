CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор Султонова - индикатор для MetaTrader 4

Юсуфходжа
Просмотров:
20390
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Султонов Юсуфходжа

Описание:

Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".

Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая).

Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.

При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает также на возможный момент смены тренда путем перескакивания с одной линии на другую на стадии формирования тренда.

После того, как тренд сформировался, все линии объединяются и показывают цель, куда стремится тренд. Раздвоение графика указывает на неустойчивый характер рынка.

Во втором варианте индикатора, Вы видите еще сигналы на вход по правилу совпадения всех линий на текущем баре и по истории тоже (глубина истории регулируется). Можно выбирать цену для которой строится прогноз. Версия по умолчанию настроена на работу по ценам открытия, потому сигнал появляется с открытием бара и потом уже не изменяется.  

В третьем варианте индикатора реализован "следящий" режим.

 

e-PSI@VTEC e-PSI@VTEC

Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала посредством линий, заменяющих отложенные ордера.

PriceSound_FiboEXPANSION PriceSound_FiboEXPANSION

Расширение Фибоначчи с функцией PriceSound_trendline.

Stochastic-X8.4 Stochastic-X8.4

Гистограмма, отображающая сумму 8 стохастиков.

Простой индикатор Bid-Ask Простой индикатор Bid-Ask

Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask, теперь спред четко видно.