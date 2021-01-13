По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 14
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Фильм "Пандемии лжи" 2010 года, но именно сейчас очень актуален.
В августе 2009 года следственно-экспертная группа Агенства по защите здоровья (США), курирующая фармацевтическую промышленность, опубликовала документы, раскрывающие диверсионную деятельность ряда фармацевтических компаний, объединенных в международный картель, которые занимались производством высокотоксичной вакцины от свинного гриппа Н1N1. В ходе следствия выяснилось, что все следы ведут к корпорации "Нью-Йорк Партнершил", спонсируемой Трастовой компанией Дэвида Рокфеллера, в которую входят ряд богатейших и влиятельных партнеров с Уолл-Стрит. Доктор-микробиолог Леонард Горовиц - ведущий специалист США по медикаментам и продуктам здравоохранения предоставил в ФБР неопровержимые доказательства того, что вакцина от свинного гриппа является бактериологическим оружием, так как смешана с высокотоксичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последующим параличом мышечных тканей и дыхательных органов.
Впервые мне не нравится такая кривая.
"Слишком хорошо - тоже нехорошо". Про Ломбардию отсюда:
...с самого начала эпидемии в этом регионе был допущен ряд непростительных ошибок. Основная: недопустимо высоким был процент госпитализации. В Ломбардии на первом этапе госпитализировали 66% пациентов с выявленным коронавирусом, хотя большинство из них не нуждалось в госпитализации (в соседнем Венето, для сравнения, госпитализировали каждого четвертого). Таким образом были созданы условия для внутрибольничного распространения вируса, который на каком-то этапе даже стал основным путем заражения. Слишком много пациентов, особенно пожилых, заразились коронавирусом уже в больницах, где они находились по совершенно другим причинам. Вирус оказался более коварным, чем о нем думали, и соблюдающий обычные нормы безопасности персонал стал невольным переносчиком инфекции. Это была фатальная ошибка. Жертвами стали не только пациенты, но и медики: цифры заразившихся и даже умерших врачей и медсестер в Ломбардии это подтверждают. Кстати, первые десятки заразившихся от «пациента №1» в больнице Лоди – это было как раз внутрибольничное заражение.
Статья 2015 года
https://lenta.ru/news/2015/11/13/virus/
Мой прогноз
Мой прогноз
Рановато Вы дугу загнули. Сезон только начинается. Дуга может быть палкой.
Как успехи у Вас? Не надоело бороться с рынком?
Статья 2015 года
https://lenta.ru/news/2015/11/13/virus/
Вот это номер. Почему все в мире молчат?
Вот это номер. Почему все в мире молчат?
а как на это реагировать, так чтоли? ))))
Рановато Вы дугу загнули. Сезон только начинается. Дуга может быть палкой.
Как успехи у Вас? Не надоело бороться с рынком?
Это не я "загнул" кривую, а сама закономерность оказалась таковой для России. Эта закономерность для Китая точно предсказала момент завершения пандемии и точное значение общего количества заразившихся. Не могу донести до властей России найденную закономерность, чтобы убедить их к необходимости принятия жестких мер по обуздании стихии. Все твердят, что, никто не знает о последствиях пандемии в России. Прошу всех участников форума, помочь мне донести этот график до СМИ России. Такой точный прогноз можно делать для любого города,Ю региона или страны. В целом, можно констатировать, что, график показывает - пандемия в России будет побеждена к сентябрю 2021-го года. Исключительную точность прогноза обеспечивает способ поиска оптимального значения исходной выборки.
На счет успехов в торговле- я убедился, что, стабильную, достойную прибыль невозможно получать с рынка. но, мне удалось создать робота. который вот уже свыше 6-ти лет торгует на ВПС, ТФ Д1 с незначительным риском (лотност= 0,01 на центовике) с депозитом в 50 у.е.. Сейчас у него 60 у.е. Опускался до 35 у.е.. Главное - рынок не смог его убить Планирую в этом советнике применить блок, определяющий оптимальную выбору. Программистов прощу помочь в этом вопросе. Алгоритм поиска есть. Затем буду атаковать рынок на ТФ М1 или М5 Этот вопрос готов обсуждать на страницах форума в открытом режиме. Программистов прошу откликнуться. Готов работать в платном режиме.
засуньте свой прогноз эээ туда куда солнце не светит.