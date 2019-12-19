Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале
- Теория Чарльза Доу
- Вопрос по DLL ......
- Новые веяния в техническом анализе.
Сам советник с индикатором. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения.
Привожу ещё раз с работающего, без ошибок, терминала. Есть проблемы у других участников форума?
Вопрос модераторам: Я могу выложить здесь номер реального счета, инвест-пароль и данные сервера брокера, где запущен данный советник?
Свои инвест пароли не запрещалось выкладывать вроде , надо сказать случаи настолько редкие - но бывали.
А вот сигналы выкладывать свои или чужие воспринимается как реклама.
Но жизнь течет, сейчас рекламой может восприниматься ссылка скажем на www.apple.ru или какой либо любой аналитический ресурс, где может случайно присутствовать ссылка на какого либо брокера.
Скажем, если выложить ссылку на какую либо аналитическую информацию по акциям где расписывается график и сроки выплат по дивидендом, а рядом будет ссылка на брокера - могут отправить в бан на дней 30.
Кстати выкладывать инвест пароль как бы тоже реклама , ведь явно придется указать брокера, в неадекватном состоянии тоже можно воспринимать как сигнал и рекламу брокера.
Лучше дождаться ответа адекватных модераторов.
Тогда, буду ждать ответа модератора.
Выложите у себя в профиле на стене. Там можно. Кому нужно, там возьмут. На форум не надо. Будут неприятности.
извините, я новичок в этой части русского форума, я не понимаю, почему вы не можете исправить ошибки компиляции.
Я не понял, если у кого-то работает, а у кого-то не работает ... Я установил на разные mt4 и ex4 и не заходит, а заполнить mq4 невозможно, есть предложения?
Variable names need to be changed.
спасибо, я изменил имя переменных, и он, наконец, компилируется, но: в бэк-тесте нет заказов, неважно, что я пытаюсь, нет ошибок в журнале, есть идеи? ребята, вы можете протестировать это? индикатор кажется своего рода полиномом, я прав?
Идею индикатора смотрите здесь https://www.mql5.com/ru/articles/250
