Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале

Сам советник с индикатором по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения. Внимание: СЛ и ТП перепутаны местами в настройках советника. Учтите зту ошибку.
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для совершения торговых операций на рынках, а вторые — для анализа котировок и выявления закономерностей в их изменении. При этом индикаторы могут использоваться непосредственно в роботах, образуя полноценную...
_eForeII_v06.ex4  16 kb
_eForeII_v06.mq4  13 kb
_Forecast_v12.ex4  13 kb
_Forecast_v12.mq4  13 kb
 

7 ошибок, 10 предупреждений, не компилируется
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Сам советник с индикатором. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения.
Поздравляю! Это уже Реал , а не бла-бла
 
tecnofinanza:

7 ошибок, 10 предупреждений, не компилируется

Привожу ещё раз с работающего, без ошибок, терминала. Есть проблемы у других участников форума?

Вопрос модераторам: Я могу выложить здесь номер реального счета, инвест-пароль и данные сервера брокера, где запущен данный советник?

_eForeII_v06.ex4  16 kb
_eForeII_v06.mq4  13 kb
 
Свои инвест пароли не запрещалось выкладывать вроде , надо сказать случаи настолько редкие -  но бывали.

А вот сигналы выкладывать  свои или чужие  воспринимается как реклама. 

Но жизнь течет, сейчас рекламой может восприниматься ссылка скажем на www.apple.ru или какой либо любой аналитический ресурс, где может случайно присутствовать ссылка на какого либо брокера.

Скажем, если выложить ссылку на какую либо аналитическую информацию по акциям где расписывается график и сроки выплат по  дивидендом, а рядом будет ссылка на брокера -  могут отправить в бан на дней 30.

Кстати выкладывать инвест пароль как бы тоже реклама , ведь явно придется указать брокера,  в неадекватном состоянии тоже можно воспринимать  как сигнал и рекламу брокера.

Лучше дождаться ответа адекватных модераторов.

 
Тогда, буду ждать ответа модератора.

 
Выложите у себя в профиле на стене. Там можно. Кому нужно, там возьмут. На форум не надо. Будут неприятности.

 

извините, я новичок в этой части русского форума, я не понимаю, почему вы не можете исправить ошибки компиляции.

Я не понял, если у кого-то работает, а у кого-то не работает ... Я установил на разные mt4 и ex4 и не заходит, а заполнить mq4 невозможно, есть предложения?

 
tecnofinanza:

извините, я новичок в этой части русского форума, я не понимаю, почему вы не можете исправить ошибки компиляции.

Я не понял, если у кого-то работает, а у кого-то не работает ... Я установил на разные mt4 и ex4 и не заходит, а заполнить mq4 невозможно, есть предложения?

Имена переменных нужно поменять. 
 
Variable names need to be changed. 


спасибо, я изменил имя переменных, и он, наконец, компилируется, но:


в бэк-тесте нет заказов, неважно, что я пытаюсь, нет ошибок в журнале, есть идеи?
ребята, вы можете протестировать это?


индикатор кажется своего рода полиномом, я прав?
 
Идею индикатора смотрите здесь https://www.mql5.com/ru/articles/250

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства  Института Экономики и Торговли Таджикского государственного университета коммерции ( ИЭиТ ТГУК )  УДК 330.115 Введение Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, которые, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и...
