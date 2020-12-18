Подскажите как сделать скриншот результата прогона в тестере. - страница 2
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Report-библа делает это из коробки для MT5 точно. Для MT4 - не помню.
ЗЫ Время от времени озвучивается предложение добавить в результаты Оптимизации миниатюры графика баланса/эквити.
Ответа не было.
Report-библа делает это из коробки для MT5 точно. Для MT4 - не помню.
ЗЫ Время от времени озвучивается предложение добавить в результаты Оптимизации миниатюры графика баланса/эквити.
Ответа не было.
Собрать данные и записать картинку можно и из четверки
Есть идеи как сделать? Чтобы лежали в папке все проходы.
С чем у вас возникают сложности? Со сбором данных, или с записью картинки?
Что делали? Что не получается?
Если вы в поисках помощи, пробуйте двигаться сами, для начала.
Если в поисках исполнителя для своего заказа, то лучше в фриланс сразу.
С чем у вас возникают сложности? Со сбором данных, или с записью картинки?
Что делали? Что не получается?
Если вы в поисках помощи, пробуйте двигаться сами, для начала.
Если в поисках исполнителя для своего заказа, то лучше в фриланс сразу.
Нет, в МТ4 нет такого.
Я пользуюсь библой уважаемого fxsaber для 4-ки, ноу проблем. Кто ищет тот найдёт.
Александр:
У меня 1000 прогонов и надо 1000 картинок.
Сбор данных не проблема( в deinit перебираем закрытые сделки). Как из данных сделать картинку и сохранить. Вот в чем проблема.
Зачем вообще картинки? пересмотреть 1000 картинок и выбрать самую прикольную???
Интересуют основные результаты тестов; прибыльность, просадка, матоожидание, фактор восстановления... всё это быстро сортируется в экселеОпять же эксель, имея ордера в csv формате создается график по Вашему вкусу в экселе
Есть ножницы нажимаешь shift+win+s и всё . Потом нажимаешь кнопку win+v это буфер обмена, вставлять ctrl+ v всё просто. ))
или Alt + Ctrl + стрелка вниз )
Сбор данных не проблема( в deinit перебираем закрытые сделки). Как из данных сделать картинку и сохранить. Вот в чем проблема.
Самый простой способ - использовать индикатор. Индикатор создает пару кнопок (вперед, назад для передора вариантов), а данные отображает в подокне буфером. Соответственно, при тестировании в эксперте в деините сохранять текстовые файлы с историей баланса.