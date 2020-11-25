Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 26
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Если вам нужно автоматически запускать несколько Оптимизаций с генетическим алгоритмом, то это можно делать через DLL.
Привет, я пробовал генетическую оптимизацию, но когда я запускаю новую, она также начинается с первой, и результат также каждый раз отличается. Не могли бы вы объяснить больше?
Hi, I tried genetic optimization, but when I run a new one, it also start from the first one and the result is also different every time. Could you please explain more?
* Below is the test of genetic optimization
* Below is the first message
Заранее спасибо и наилучшие пожелания
Dear friend
I'm using the complete optimization to test some EA, the result is very smart calculated almost complete but not real complete. The issue is I have to run many many times because the result will change every time.
Could you please kind considering to add a function to run a real total pass result. It will be very helpful and increase the revenue of cloud agent.
Thank you in advance and best wishes
* Below is the test result of complete optimization
Привет, я пробовал генетическую оптимизацию, но когда я запускаю новую, она также начинается с первой, и результат также каждый раз отличается. Не могли бы вы объяснить больше?
Hi, I tried genetic optimization, but when I run a new one, it also start from the first one and the result is also different every time. Could you please explain more?
Это правильное поведение. Не беспокойтесь об этом.
и во время выполнения нажать на чарт, то диалоговое окно выбора файлов скроется.
Не сразу и догадаешься, что оно/они открыто.
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Ненужная ошибка компилятора:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
Carl Schreiber, 2020.10.28 16:04
Unnecessary compiler error:
Ненужная ошибка компилятора:
If you Check 'Title bars and windows borders' setting in Windows 10 personalization settings, and change the accent color to anything other than white, MetaEditor title bar blinks during autocomplete popups. Is it just me, and if not, can it be fixed?
This is the Russian language part of the forum.
And because of that - please, post your message/request/any on to 2 languages:
Everything (your post in English and in Russian "machine translation") should be in one post (one post!).
Example - look at the post which was made by the user from German language part of the forum here: #256
All the posts which were made in English language only (or in any other languages except the Russian) - will be deleted.
for information.
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Это русскоязычная часть форума.
И в связи с этим - пожалуйста, размещайте свое сообщение/вопрос/другое - на 2 языках (в том числе в случае, если вы не знаете русского языка в такой степени, чтобы остальные пользователи могли понять вас):
Весь текст на английском и русском как "машинный перевод" должен быть в одном посте.
Пример - посмотрите сообщение, сделанное пользователем из немецкоязычной части форума здесь: # 256
Все посты или запросы или просьбы, сделанные в другом формате (см выше) - будут удалены.
для информации.
В свойствах кастомного символа невозможно изменить "Использовать ограничение по времени" - всегда сохраняется "Нет".
Несмотря на это "Нет", в Тестере получается "Да".
Во всплывающей подсказке нет зацикленности.
На скрине перейти на нижний ENUM_DAY_OF_WEEK невозможно, нажав клавишу ВВЕРХ.