Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 32
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Хорошо, что поправите, но можно было бы сделать оператор отдельный для long - что б из названия логика вытекала, а не только из справки.
Integer - целочисленное (не от int). Long - тоже целочисленное. Название функции StringToInteger означает буквально "Строка к целочисленному". Соответственно и возвращает long.
Всё логично. Там, где вам нужно преобразование к конкретному целочисленному типу, там указываете нужный тип сами.
Integer - целочисленное (не от int). Long - тоже целочисленное. Название функции StringToInteger означает буквально "Строка к целочисленному". Соответственно и возвращает long.
Всё логично. Там, где вам нужно преобразование к конкретному целочисленному типу, там указываете нужный тип сами.
А, значит я не верно думал, а от чего же int тогда?
А, значит я не верно думал, а от чего же int тогда?
int от "короткое целое" (полное целое - integer) :)
int от "короткое целое" (полное целое - integer) :)
Мнения разделились :)
IMHO не имеет смысла иметь разные функции для StringToChar, StringToShort, StringtToInt, StringtToLong, StringtToUchar, StringtToUshort, StringtToUint, StringtToUlong.IMHO it wont make sense to have different functions for StringToChar, StringToShort, StringtToInt, StringtToLong, StringtToUchar, StringtToUshort, StringtToUint, StringtToUlong.
Уберите пожалуйста всплывающую вкладку в другое место. Например на левую сторону.
При попытке навести курсор на ссылку "ответить", вкладка часто перекрывает область.
Уберите пожалуйста всплывающую вкладку в другое место. Например на левую сторону.
При попытке навести курсор на ссылку "ответить", вкладка часто перекрывает область.
Поддерживаю. Уберите эту вкладку, если человек залогинен!
Уберите пожалуйста всплывающую вкладку в другое место. Например на левую сторону.
При попытке навести курсор на ссылку "ответить", вкладка часто перекрывает область.
На крестик нажать пропадет. Хотя согласен, мешает. И появляется в не самый подходящий момент.
На крестик нажать пропадет. Хотя согласен, мешает. И появляется в не самый подходящий момент.
Ёк макарёк ))
В упор не обращал внимание на крестик ))
Так как вкладка всплывающая, не обращаешь на это внимания.
Но всё равно этой вкладке не место в правой области, где есть другие элементы управления.
Ёк макарёк ))
В упор не обращал внимание на крестик ))
Так как вкладка всплывающая, не обращаешь на это внимания.
Но всё равно этой вкладке не место в правой области, где есть другие элементы управления.
Я об этой хрени уже даже и не писал, ибо разраб сайта тот ещё мудродел... И заметьте - никому до этого никакого дела нет! Волосатая рука. ... Больше ничего!