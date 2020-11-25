Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 22
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b2562, на многих торговых серверах (например, RoboForex-ECN) невозможно закачать тики за пятницу 23.10.2020. Видимо, это баг, который проявляется на выходных.
Просьба подтвердить.
Самое первое - тип FileHandle должен быть long, 64-битным, так как Вы работаете в 64-битной системе
Slava, you rock! Thank you so much. You have given me a very important and nice lesson, that I tried to share the better I could on the English forum, so that it is useful to the community! See here: https://www.mql5.com/en/forum/353944#comment_18895149
Слава, ты молодец! Огромное спасибо. Вы преподали мне очень важный и приятный урок, которым я старался поделиться на английском, чтобы он был полезен сообществу! Смотрите здесь: https://www.mql5.com/en/forum/353944#comment_18895149
В bases Терминала соответствующие tkc/hcc-файлы обнулились. Произошло это только с одним символом из сотни.
ЗЫ Ситуация повторяется и с некоторыми другими символами. Т.е. выборочно удаляется история в кастомных символах во время действия Оптимизатора.
Как только придумаете способ ограничить ушлых детишек, ищущих везде лазейки чтобы не платить, то сообщайте.
Пока что самым надёжным способом борьбы с копированием сделок из тестера на реал - запрет работы тестера за текущий день.
Не забывайте, что вы просто программист, а MetaQuotes - большая компания, зарабатывающая деньги в том числе и с процентов от продаж.
Как только именно вас коснётся, что ваш советник скачивают демо-версии, много скачивают, но ни разу не купили, а потом оказывается, что с него просто в тестере копируют хорошие качественные сделки себе на реал, и в ус не дуют, вот тогда (может быть) вы поймёте этот шаг компании - было время, когда тестер работал и за текущий день. Это ограничение введено специально.
Можно поставить условие в ОнИнит Если в тестере то перестать работать на текущее время минус 24 часа или 48. Но вот лазейка к текущему времени в тестере все таки нужна. Ее только костыльно можно получить.
Заранее спасибо и наилучшие пожелания
Dear friend
I'm using the complete optimization to test some EA, the result is very smart calculated almost complete but not real complete. The issue is I have to run many many times because the result will change every time.
Could you please kind considering to add a function to run a real total pass result. It will be very helpful and increase the revenue of cloud agent.
Thank you in advance and best wishes
Если вам нужно автоматически запускать несколько Оптимизаций с генетическим алгоритмом, то это можно делать через DLL.
A) Больше невозможно использовать « неторгуемые периоды времени», так как они не могут быть созданы на вкладке «Торговля», а параметр «CommonNonTradable (X)» из предыдущего файла конфигурации игнорируется.
Б) Другое дело, что при каждом нажатии на «ОК» предварительно определенный набор комиссионных дублируется, если «пользовательские настройки» не активированы.
Чтобы создавать и использовать собственные записи в дополнение к заранее определенным комиссиям, в настоящее время вам необходимо поступить следующим образом:
1) Нажмите «ОК» только один раз на вкладке «Комиссии» (необходимо деактивировать «пользовательские настройки», чтобы был виден набор предопределенных комиссий).
2) Затем нажмите «экспорт» или «импорт», не более того.
3) Во вновь открывшемся окне вы увидите текстовый файл с названием брокера, который вы сейчас щелкните правой кнопкой мыши и выберите «редактировать».
4) Первый параметр должен быть «CommonUseSettings = 0». Измените его значение на 1 и сохраните изменение.
5) Закройте все еще открытые окна (Импорт или Экспорт) и настройки с помощью Отмена или X.
6) После повторного открытия настроек вы можете добавить свои собственные комиссии к заранее заданным комиссиям, изменить их или удалить отдельные баллы.
A) It is no longer possible to use " non tradable time periods" in any way, since they cannot be created under the "Trading" tab, and the "CommonNonTradable(X)" parameter from a previous configuration file is ignored.
B) Another thing is that with each click on "OK" the predefined commission set is duplicated if "user defined settings" is not activated.
To create and use own entries in addition to the predefined commissions, you currently have to proceed as follows:
1) Click "OK" only once in the "Commissions" tab ("user-defined settings" must be deactivated so that the set of predefined commissions is visible).
2) Then click on "export" or "import", nothing more.
3) In the newly opened window you will see the text file with the name of the broker, which you now right-click on and select "edit".
4) The first parameter should be "CommonUseSettings=0". Change its value to 1 and save the change.
5) Close the still open windows (Import or Export) and the settings with Cancel or X.
6) After opening the settings again, you can add your own commissions to the predefined commissions, change them or delete single points.
До сих пор приходится сталкиваться с различием одиночного прогона и оптимизационного. Это замечается через тупое сравнение цифр глазами.
Предлагаю при запуске одиночного прогона из таблицы Оптимизации автоматически проверять совпадение размера прибыли.
Результат сравнения добавлять строкой в лог. Такое решение еще поможет с обратной связью для поиска проблемы.Строка для поиска: Uluchshenie 030.
Ошибка "'events' - structures or classes containing objects are not allowed" при вызове функции FileWriteStruct для структуры типа MqlCalendarEvent.
С учетом того что структура MqlCalendarEvent согласно описанию в Справке не содержит никаких классов, то это похоже на баг компилятора.
Код для воспроизведения: