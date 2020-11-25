Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 37
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В терминале на выбор есть несколько стилей:
и в зависимости от стиля номер строки очень и очень разный.
Да, согласен, замечание вполне справедливое... Я правда по умолчанию всегда беру стиль MetaQuotes.
Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...
Да, согласен, замечание вполне справедливое... Я правда по умолчанию всегда беру стиль MetaQuotes.
Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...
Чтобы взять на заметку - какая операционная система и какой бил терминала у Вас?
Чтобы взять на заметку - какая операционная система и какой бил терминала у Вас?
Build 2670, Windows 10.
Товарищи разработчики платформы, исправьте пожалуйста разрядность в количестве лотов, немного не удобно для восприятия
Товарищи разработчики платформы, исправьте пожалуйста разрядность в количестве лотов, немного не удобно для восприятия
Поддерживаю.
Запускаю и как скрипт в редакторе MetaEditor и в jupyter notebook.
Не получается распечатать первые пять строк объекта DataFrame.
Беру скрипт из поставки 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py' и добавляю строки:
а метод ничего не выводит:
Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...
у меня такое же волшебство в билде 2670, Вин10-64
запустил терминал, тики идут, создал кастомные символы и открыл пару таких чартов -ОК
свернул терминал, пробежался по форуму и интернету, ну запустил еще МТ4 посмотреть что там нового появилось...
в общей сложности минут 15 был свернут МТ5 - развернул МТ5, не висит, кастомные чарты не тупят, прокручиваются мышкой
а вот окно обзор рынка - тупит - вообще не живое, мышка на правую кнопку не реагирует, активности по EURUSD в обзоре рынка не наблюдал,
видно, что подлагивает в окне обзор рынка мыша - это все на не мощном ноуте
а потом секунд через 20-30 все ожило!
в общем стал засыпать терминал, возможно во время сворачивания окна - хотя пару раз потом проверял, не получается воспроизвести второй раз
в общем стал засыпать терминал, возможно во время сворачивания окна - хотя пару раз потом проверял, не получается воспроизвести второй раз
Возможно, в этом направлении идут работы.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
fxsaber, 2020.11.04 16:50К сожалению, не добавили функции сворачивания окон чартов, Терминала, Обзора рынка и т.д. Ранее были приведены доказательства, что сворачивание этих окон снижает CPU-нагрузку.
Возможно, в этом направлении идут работы.
возможно
обнаружил еще подлагивания
бросил горизонтальную линию на чарт, пр.мышей свойства обьекта - вкладка параметры,
выделил мышкой последние 4 знака и нажал delete на клавиатуре - эдитбокс задумался почти на 2 секунды, потом выставил требуемые 0000
повторно опять ничего не воспроизводится
раньше не замечал такого поведения
Это правильное поведение?