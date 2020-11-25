Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 37

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Vladimir Karputov:

В терминале на выбор есть несколько стилей:

и в зависимости от стиля номер строки очень и очень разный.

Да, согласен, замечание вполне справедливое... Я правда по умолчанию всегда беру стиль MetaQuotes.

Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...

 
Denis Kirichenko:

Да, согласен, замечание вполне справедливое... Я правда по умолчанию всегда беру стиль MetaQuotes.

Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...

Чтобы взять на заметку - какая операционная система и какой бил терминала у Вас?

 
Vladimir Karputov:

Чтобы взять на заметку - какая операционная система и какой бил терминала у Вас?

Build 2670, Windows 10.

 

Товарищи разработчики платформы, исправьте пожалуйста  разрядность в количестве лотов, немного не удобно для восприятия


 
Vitaly Muzichenko:

Товарищи разработчики платформы, исправьте пожалуйста  разрядность в количестве лотов, немного не удобно для восприятия

Поддерживаю.

  
2020.11.09 09:43:31.509 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2670 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.11.09 09:43:31.510 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 23 / 31 Gb memory, 1665 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2020.11.09 09:43:31.510 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Запускаю и как скрипт в редакторе MetaEditor и в jupyter notebook. 

Python version:  sys.version_info(major=3, minor=7, micro=6, releaselevel='final', serial=0)
Scikit-Learn version:  0.23.1


Не получается распечатать первые пять строк объекта DataFrame.

Беру скрипт из поставки 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py' и добавляю строки:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()

# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)

# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)

# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()

# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)

# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)

# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# выведем пять первых строк (метод 'head' pandas)
print("\nВыведем пять первых строк")
rates_frame.head()

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')

# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')

# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)

а метод ничего не выводит:

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)

Выведем пять первых строк

Выведем датафрейм с данными
Документация по MQL5: Строковые функции / StringAdd
Документация по MQL5: Строковые функции / StringAdd
  • www.mql5.com
StringAdd - Строковые функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Denis Kirichenko:

Тут какое-то волшебство. Перезагрузил терминал, тики стали приходить... Вопрос снимается...

у меня такое же волшебство в билде 2670, Вин10-64

запустил терминал, тики идут, создал кастомные символы и открыл пару таких чартов -ОК

свернул терминал, пробежался по форуму и интернету, ну запустил еще МТ4 посмотреть что там нового появилось...

в общей сложности минут 15 был свернут МТ5 - развернул МТ5, не висит, кастомные чарты не тупят, прокручиваются мышкой


а вот окно обзор рынка - тупит - вообще не живое, мышка на правую кнопку не реагирует, активности по EURUSD в обзоре рынка не наблюдал, 

видно, что подлагивает в окне обзор рынка мыша - это все на не мощном ноуте


а потом секунд через 20-30 все ожило!

в общем стал засыпать терминал, возможно во время сворачивания окна - хотя пару раз потом проверял, не получается воспроизвести второй раз

 
Igor Makanu:

в общем стал засыпать терминал, возможно во время сворачивания окна - хотя пару раз потом проверял, не получается воспроизвести второй раз

Возможно, в этом направлении идут работы.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода

fxsaber, 2020.11.04 16:50

К сожалению, не добавили функции сворачивания окон чартов, Терминала, Обзора рынка и т.д. Ранее были приведены доказательства, что сворачивание этих окон снижает CPU-нагрузку.
 
fxsaber:

Возможно, в этом направлении идут работы.

возможно

обнаружил еще подлагивания

бросил горизонтальную линию на чарт, пр.мышей свойства обьекта - вкладка параметры, 

выделил мышкой последние 4 знака и нажал delete на клавиатуре - эдитбокс задумался почти на 2 секунды, потом выставил требуемые 0000


повторно опять ничего не воспроизводится

раньше не замечал такого поведения

 

Это правильное поведение?


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