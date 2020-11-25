Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 31
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1. Да. Данные будут доступны и без графического интерфейса.
2. Каким образом Вы пытались загрузить данные без скрипта? Экспорт из AUDCAD и импорт в rw_AUDCAD?
Совет. Если Ваш кастомный символ my_AUDCAD является форексным, то лучше назовите его AUDCAD_my из-за особенности формирования имён валютных пар
Еще раз спасибо, Слава. Тогда проблема 1 решена. Для вопроса 2 я сделал новый тест (создал AUDCAD_new). Теперь я мог импортировать данные из CSV. Как бы то ни было, я видел, что данные становятся доступными только тогда, когда я ДВОЙНО ЩЕЛКУЮ по новому символу в интерфейсе Custom Symbol. Как мне сделать уборку сейчас?
Я хочу удалить AUDCAD_new и rw_AUDCAD, но кнопка удаления в контекстном меню, похоже, ничего не делает
Как мне сделать уборку сейчас?
Hide Symbol -> Delete Symbol.
Hide Symbol -> Delete Symbol.
О fxsaber, спасибо тебе огромное! Ты жжешь! Это действительно что-то «спрятанное» в графическом интерфейсе. А в документации об этом не сообщается. Можно ли добавить это в справку по MetaTrader? В настоящее время в главе «Управление пользовательскими символами» просто сказано: «Если вам нужно изменить или удалить символ, используйте контекстное меню списка». Предлагаю добавить: «... использовать контекстное меню списка. Для удаления настраиваемого символа необходимо его скрыть, нажав кнопку внизу страницы, после чего его можно будет удалить».
Возможно, на это нарвались.
Нет. Со строками действительно что-то нездоровое вижу, при крупных выводах в лог через раз сыпется хлам. Но это именно в этом билде, в прошлых не замечал. А так крашит, как я описал, уже несколько релизных билдов подряд, штуки 4 точно.
Билд 2666. Тестирую и отлаживаю код работающий с сигналами ( SignalBaseGetXXXX).
Вдруг SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_BALANCE) стал возвращать '0'. При этом ошибка
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
4002
Wrong parameter in the inner call of the client terminal function
Это что-то временное? Или это вариация на тему блокировки IP за частое обращение?
Код отрабатывает успешно, однако результат профилирования ни как не отображается.
Также скорость работы во время профилирования при включенной оптимизации медленнее чем при выключенной, что немного странно.
МТ5 (build 2666) Не работает профилирование для Проекта скрипта, для которого отключена оптимизация в настройках проекта (в не зависимости от включенного или отключенного inlining).
Код отрабатывает успешно, однако результат профилирования ни как не отображается.
Также время работы во время профилирования при выключенной оптимизации быстрее чем при включенной оптимизации, что немного странно.
О проблемах профилировщика уже пишу больше 2х недель, при профилировании эксперта зависает метаедитор наглухо...
Но похоже это никого не волнует, как всегда Улучшим то что работало хорошо и сломаем...
А вот ещё непонятки с хэлпом
число типа int, а функция возвращает число типа long, компилятор ругается.... Ну сделайте ещё функцию
и все будут довольны...
Поправим справку - будет long.
Правильно ругается
Поправим справку - будет long.
Правильно ругается
Хорошо, что поправите, но можно было бы сделать оператор отдельный для long - что б из названия логика вытекала, а не только из справки.
Хорошо, что поправите, но можно было бы сделать оператор отдельный для long - что б из названия логика вытекала, а не только из справки.
Посмотрите перевод слова Integer и количество штатных функций с этим словом в названии.