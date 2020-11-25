Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 25
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Не могу добавить в Обзор рынка символ с помощью сенсорной (экранной) клавиатуры. Вызываю сенсорную клавиатуру - набираю мышью USD. Результат: U...S..., a нажатие D уже сбрасывает предыдущий набор US. А с обычной клавиатурой нормально
На сайте при редактировании сообщения с рисунком: если удалить старый рисунок и добавить вместо него отредактированный новый (т.е. новое содержимое, но с тем же именем файла), то фактически после нажатия кнопки Обновить - добавляется старый. Откуда берется старый рисунок, если на компьютере его уже нет. Пока имя файла не изменишь - новый рисунок не добавится. Давно уже когда то писал об этой "особенности", но с тех пор ничего не изменилось
Рисунок отображается из кэша браузера, если потереть историю, то будет нужная картинка.
А если новое сообщение с картинкой Добавить, почему браузер новую картинку добавляет, а не берет из кэша старую?
Картинку новую добавляет, это Вам отображается неверно - отчистите кэш и увидите, или посмотрите на другом устройстве. Я наблюдал такой эффект во всяком случае.
Картинку новую добавляет, это Вам отображается неверно - отчистите кэш и увидите, или посмотрите на другом устройстве. Я наблюдал такой эффект во всяком случае.
Проверил с телефона - там тоже старый рисунок отображается. Более того - добавил рисунок из другого браузера - эффект тот же. Сомневаюсь, что браузеры кэшем обмениваются и вообще дело в браузере
Проверил с телефона - там тоже старый рисунок отображается. Более того - добавил рисунок из другого браузера - эффект тот же. Сомневаюсь, что браузеры кэшем обмениваются и вообще дело в браузере
Тогда это другой баг, не тот что был у меня, или Вы уже смотрели картинку с того устройства :)А если добавить к старой картинке новую в то же сообщение?
Тогда это другой баг, не тот что был у меня, или Вы уже смотрели картинку с того устройства :)А если добавить к старой картинке новую в то же сообщение?
Старого уже нет изображения. Даже в новом сообщении в новом браузере добавляю новое изображение - отображается старое до тех пор, пока файл не переименуешь
На сайте при редактировании сообщения с рисунком: если удалить старый рисунок и добавить вместо него отредактированный новый (т.е. новое содержимое, но с тем же именем файла), то фактически после нажатия кнопки Обновить - добавляется старый. Откуда берется старый рисунок, если на компьютере его уже нет. Пока имя файла не изменишь - новый рисунок не добавится. Давно уже когда то писал об этой "особенности", но с тех пор ничего не изменилось
На стороне хоста сайта мкл значит. Не обновляет видимо при обновлении файлы рисунков, а при загрузке нового не производится перезапись.