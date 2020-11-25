Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 10

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The debugger b.2650:

Only with brackets / Только в скобках:

 

Hi guys, sorry i can only speak english or italian.

Can you give a look to this bug?  https://www.mql5.com/en/forum/352981#comment_18716950

Maybe you have a workaround?

Thanks, Antony

New MetaTrader 5 platform build 2650: Background chart loading and MQL5 code profiler improvements
New MetaTrader 5 platform build 2650: Background chart loading and MQL5 code profiler improvements
  • 2020.10.08
  • www.mql5.com
The MetaTrader 5 platform update will be released on Friday, October 9, 2020...
 
Мне нравится темная тема в ME, спасибо, но было бы ещё лучше, если бы все формы окон в МЕ меняли цвета, т.е. вся тема менялась, а не только поле с кодом.
 
Carl Schreiber:

The debugger b.2650:

Only with brackets / Только в скобках:

Thank you for message.

Fixed.

 

Я бы предпочел, чтобы окно отладки было разделено на три части, а не на две, поскольку левая сторона с путями имеет только несколько строк, а правая сторона с управляемыми переменными слишком мала, очень быстро.

Так почему бы не использовать пути в верхнем подокне слева направо по всей ширине, а затем два подокна под путями для всех переменных, сначала заполняя левое подокно, а затем правое подокно - своего рода T. Это почти удвоило бы переменные, которые можно контролировать.

I would prefer if the debug window is divided in three parts not two as the left side with the paths has only a few lines while the right side with the variables to be controlled is too small very fast.

So why not the paths in a top subwindow from left to right over the whole width and then two subwindows below the paths for all the variables, first filling the left subwindow and then the right subwindow - a kind of T. That would almost double the variables that ca be controlled.

 
Ilyas:

Спасибо за сообщение.

Исправлена.

Потрясающе!!! Я трижды писал об этой проблеме и никто не видел. Почему так происходит???

 
Alexey Viktorov:

Потрясающе!!! Я трижды писал об этой проблеме и никто не видел. Почему так происходит???

Я видел, спасибо что сообщаете.

 
Carl Schreiber:

Я бы предпочел, чтобы окно отладки было разделено на три части, а не на две, поскольку левая сторона с путями имеет только несколько строк, а правая сторона с управляемыми переменными слишком мала, очень быстро.

Так почему бы не использовать пути в верхнем подокне слева направо по всей ширине, а затем два подокна под путями для всех переменных, сначала заполняя левое подокно, а затем правое подокно - своего рода T. Это почти удвоило бы переменные, которые можно контролировать.

А кто вам не разрешает увеличить высоту окна? Как на моём снимке.

Файлы:
00.png  132 kb
 
Ilyas:

Я видел, спасибо что сообщаете.

Ильяс, извините мои эмоции, но ведь можно было как-то сообщить о том что проверено, будет исправлено. Пишу раз — никаких подвижек. Пишу второй раз — так-же………

 
Alexey Viktorov :

А кто вам не разрешает увеличить высоту окна? Как на моём снимке.

По какой-то причине я не мог опубликовать свою ситуацию:

For some reason I could not post my situation:

Мой экран, к сожалению, не намного больше :(

My screen is unfortunately not much bigger :(

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