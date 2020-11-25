Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 27
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Стоит в этой ситуации нажать пробел.
Как всплывающая подсказка исчезает. Разве это правильно?
Между позициями и ордерами во вкладке Торговля находится строка, которая показывает текущие значения Баланса, Эквити, Маржи и т.д.
Когда одновременно десятки позиций и ордеров, то каждый раз, чтобы увидеть эту строку (узнать текущее состояние счета), приходится мотать большой список позиций/ордеров, пока взглядом не увидишь ее.
Можно двойным щелчком мыши создать компактное отображение.
Но это не позволяет видеть и позиции с ордерами.
Такие ограничения/неудобства - минус MT5 перед некоторыми другими Терминалами. Возможно ли как-то улучшить отображение основных показателей счета, не закрывая таблицу позиций/ордеров? Манипуляции мышкой каждый раз - утомительно.Строка для поиска: Uluchshenie 031.
Во всплывающей подсказке нет зацикленности.
На скрине перейти на нижний ENUM_DAY_OF_WEEK невозможно, нажав клавишу ВВЕРХ.
Нажмите клавишу End
Нажмите клавишу End
Знал, что будет такое предложение. По списку логичен цикл.
Знал, что будет такое предложение. По списку логичен цикл.
Вы хотите чтобы исправляя это поломали ещё чего-то? Такое уже не один раз было.
Вы хотите чтобы исправляя это поломали ещё чего-то? Такое уже не один раз было.
Там нечему ломаться.
Там нечему ломаться.
Когда вносили тёмную тему в МЕ тоже так думали. А оказалось как всегда. Вместо того чтобы настроить как самому нравится достали разработчиков и заставили других настраивать под себя.
Когда вносили тёмную тему в МЕ тоже так думали. А оказалось как всегда. Вместо того чтобы настроить как самому нравится достали разработчиков и заставили других настраивать под себя.
Это никакого отношения не имеет к затронутой теме.
Это никакого отношения не имеет к затронутой теме.
Будет иметь отношение когда поломают чего ни будь из-за вашего нежелания пользоваться тем что есть. Я могу понять и согласиться если сделают круговое прокручивание колёсиком мышки. Но ваши пожелания ………
В общем, я заканчиваю этот диалог.