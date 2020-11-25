Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 27

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Стоит в этой ситуации нажать пробел.

Как всплывающая подсказка исчезает. Разве это правильно?

 

Между позициями и ордерами во вкладке Торговля находится строка, которая показывает текущие значения Баланса, Эквити, Маржи и т.д.

Когда одновременно десятки позиций и ордеров, то каждый раз, чтобы увидеть эту строку (узнать текущее состояние счета), приходится мотать большой список позиций/ордеров, пока взглядом не увидишь ее.


Можно двойным щелчком мыши создать компактное отображение.


Но это не позволяет видеть и позиции с ордерами.


Такие ограничения/неудобства - минус MT5 перед некоторыми другими Терминалами. Возможно ли как-то улучшить отображение основных показателей счета, не закрывая таблицу позиций/ордеров? Манипуляции мышкой каждый раз - утомительно.

Строка для поиска: Uluchshenie 031.
 
ME продолжает вылетать неожиданно после нескольких нажатий CTRL+MINUS.
 
fxsaber:

Во всплывающей подсказке нет зацикленности.

На скрине перейти на нижний ENUM_DAY_OF_WEEK невозможно, нажав клавишу ВВЕРХ.

Нажмите клавишу End

 
Alexey Viktorov:

Нажмите клавишу End

Знал, что будет такое предложение. По списку логичен цикл.

 
fxsaber:

Знал, что будет такое предложение. По списку логичен цикл.

Вы хотите чтобы исправляя это поломали ещё чего-то? Такое уже не один раз было.

 
Alexey Viktorov:

Вы хотите чтобы исправляя это поломали ещё чего-то? Такое уже не один раз было.

Там нечему ломаться.

 
fxsaber:

Там нечему ломаться.

Когда вносили тёмную тему в МЕ тоже так думали. А оказалось как всегда. Вместо того чтобы настроить как самому нравится достали разработчиков и заставили других настраивать под себя.

 
Alexey Viktorov:

Когда вносили тёмную тему в МЕ тоже так думали. А оказалось как всегда. Вместо того чтобы настроить как самому нравится достали разработчиков и заставили других настраивать под себя.

Это никакого отношения не имеет к затронутой теме.

 
fxsaber:

Это никакого отношения не имеет к затронутой теме.

Будет иметь отношение когда поломают чего ни будь из-за вашего нежелания пользоваться тем что есть. Я могу понять и согласиться если сделают круговое прокручивание колёсиком мышки. Но ваши пожелания ………

В общем, я заканчиваю этот диалог.

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