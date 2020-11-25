Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 20
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It's not a bug, it's a feature. As I understand, they turn off the last day, because their markets protection code has some vulnerability that allow you to use commercial EA/Indicators without buying.
So, instead the fixing protection code, they just deny access to the last trading day for all users.
Стоп. Что значит "вместо исправления защиты"?
Давайте, предложите возможность сделать при помощи программной защиты, чтобы пользователь демо-версии платного продукта не смог результат последней сделки в тестере за сегодня (т.е. - практически реалтайм) не скопировать вручную на свой торговый счёт.
Как только придумаете способ (программный, встроенный в защиту продукта от взлома) уговорить хитрых юношей этого не делать, так сообщите.
Подскажите, пожалуйста, как может быть, что при изменении таймфрейма настолько изменяется положение графических объектов.
На дневном графике расстояние до пересечения линий 21 бар, а на графике H4 всего лишь 6 баров? Ведь на H4 должно быть гораздо больше баров до пересеченеия.
Thank you so much, but this does not resolve the problem, unfortunately.
Большое спасибо, но, к сожалению, это не решает проблему.
Стоп. Что значит "вместо исправления защиты"?
Давайте, предложите возможность сделать при помощи программной защиты, чтобы пользователь демо-версии платного продукта не смог результат последней сделки в тестере за сегодня (т.е. - практически реалтайм) не скопировать вручную на свой торговый счёт.
Как только придумаете способ (программный, встроенный в защиту продукта от взлома) уговорить хитрых юношей этого не делать, так сообщите.
Ну, как в анекдоте, про ручку которая писала бы в космосе: может лучше программно запретить в демо-версии платного продукта совершать сделки за сегодня. Продукта, который опубликован, прошел модерацию и публично доступен. Можно даже принудительно, с помощью встроенного механизма защиты (сверить факт покупки и дату на сервере с датой котировки вроде не сложно же), а для пущей надежности - запретить для этих самых демо-версий использовать кастомные символы, пока не купишь, для наиболее смышленых юношей.
Просто основной посыл тут - оставьте в покое программистов, которые пишут и тестируют свои продукты, которые еще нигде не опубликованы, и может даже никогда не будут опубликованы.
Ну, как в анекдоте, про ручку которая писала бы в космосе: может лучше программно запретить в демо-версии платного продукта совершать сделки за сегодня. Продукта, который опубликован, прошел модерацию и публично доступен. Можно даже принудительно, с помощью встроенного механизма защиты (сверить факт покупки и дату на сервере с датой котировки вроде не сложно же), а для пущей надежности - запретить для этих самых демо-версий использовать кастомные символы, пока не купишь, для наиболее смышленых юношей.
Просто основной посыл тут - оставьте в покое программистов, которые пишут и тестируют свои продукты, которые еще нигде не опубликованы, и может даже никогда не будут опубликованы.
А для каких целей обязательно нужно тестировать именно последний день? Ведь продукт-то нигде не опубликован, и может быть и не будет опубликован. Для каких целей нужен именно последний (реальный сегодняшний) день для тестирования? Что мешает завтра протестировать? Они же неспешно пишут свои советники, и им не важны даты в тестере для контроля алгоритма. А нужно сегодняшний день протестить - дождись неспешно завтра и протестируй. В чём особый смысл тестировать именно за сегодня, именно за реалтайм минус несколько минут?
А для каких целей обязательно нужно тестировать именно последний день? Ведь продукт-то нигде не опубликован, и может быть и не будет опубликован. Для каких целей нужен именно последний (реальный сегодняшний) день для тестирования? Что мешает завтра протестировать? Они же неспешно пишут свои советники, и им не важны даты в тестере для контроля алгоритма. А нужно сегодняшний день протестить - дождись неспешно завтра и протестируй. В чём особый смысл тестировать именно за сегодня, именно за реалтайм минус несколько минут?
Огромная практическая нужда в этом: надо всегда иметь возможность сравнить текущее реальное состояние позиций/ордеров и истории с тем, что было бы в Тестере. Это очень сильно помогает ответить на вопрос: возникшая ситуация - результат работы брокера или советника?
Очень давно практикую такую вещь через Виртуал. Т.е. в любое время могу сравнивать состояние Тестера и Реала. И это сильно помогает многое осознать. Например, на форуме сообщал о багах, обнаружение которых возникло благодаря именно такой возможности.
Ждать следующих суток нельзя. Висит какая-то позиция с минусом. Вроде, не должна. Быстро посмотрел Тестер - и там висит. Значит, что-то не учел в логике самого советника или ошибся в оценке текущей ситуации. Брокера беспокоишь гораздо меньше глупыми вопросами. В общем, одни плюсы.
ЗЫ Десятки советников, сотни сделок в сутки. Быстро посмотреть текущую ситуацию с Тестера - важная необходимость.
А для каких целей обязательно нужно тестировать именно последний день? Ведь продукт-то нигде не опубликован, и может быть и не будет опубликован. Для каких целей нужен именно последний (реальный сегодняшний) день для тестирования? Что мешает завтра протестировать? Они же неспешно пишут свои советники, и им не важны даты в тестере для контроля алгоритма. А нужно сегодняшний день протестить - дождись неспешно завтра и протестируй. В чём особый смысл тестировать именно за сегодня, именно за реалтайм минус несколько минут?
Ну как вариант, торговля внтури дня, которая основана на подборе параметров робота каждый час / 3 часа / 15 минут, на какой-то там глубине истории. Это как пример. Т.е. я, как программист написал робота, я может даже не собираюсь его никому продавать, но подход основан на том, что параметры надо обсчитывать с шагом меньшим, чем один день. И вот захотел ты запустить генетику с помощью 32 логических ядер, на локальных агентах, на сегодняшний момент. В итоге, получается цирк с конями и клоунами.
Неплохо бы иметь возможность торговли, кликом мыши в панели, по биду и аску, а клик по имени тикера, смена рабочего графика.
Ну как вариант, торговля внтури дня, которая основана на подборе параметров робота каждый час / 3 часа / 15 минут, на какой-то там глубине истории. Это как пример. Т.е. я, как программист написал робота, я может даже не собираюсь его никому продавать, но подход основан на том, что параметры надо обсчитывать с шагом меньшим, чем один день. И вот захотел ты запустить генетику с помощью 32 логических ядер, на локальных агентах, на сегодняшний момент. В итоге, получается цирк с конями и клоунами.
Как только придумаете способ ограничить ушлых детишек, ищущих везде лазейки чтобы не платить, то сообщайте.
Пока что самым надёжным способом борьбы с копированием сделок из тестера на реал - запрет работы тестера за текущий день.
Не забывайте, что вы просто программист, а MetaQuotes - большая компания, зарабатывающая деньги в том числе и с процентов от продаж.
Как только именно вас коснётся, что ваш советник скачивают демо-версии, много скачивают, но ни разу не купили, а потом оказывается, что с него просто в тестере копируют хорошие качественные сделки себе на реал, и в ус не дуют, вот тогда (может быть) вы поймёте этот шаг компании - было время, когда тестер работал и за текущий день. Это ограничение введено специально.
Огромная практическая нужда в этом: надо всегда иметь возможность сравнить текущее реальное состояние позиций/ордеров и истории с тем, что было бы в Тестере. Это очень сильно помогает ответить на вопрос: возникшая ситуация - результат работы брокера или советника?
Очень давно практикую такую вещь через Виртуал. Т.е. в любое время могу сравнивать состояние Тестера и Реала. И это сильно помогает многое осознать. Например, на форуме сообщал о багах, обнаружение которых возникло благодаря именно такой возможности.
Ждать следующих суток нельзя. Висит какая-то позиция с минусом. Вроде, не должна. Быстро посмотрел Тестер - и там висит. Значит, что-то не учел в логике самого советника или ошибся в оценке текущей ситуации. Брокера беспокоишь гораздо меньше глупыми вопросами. В общем, одни плюсы.
ЗЫ Десятки советников, сотни сделок в сутки. Быстро посмотреть текущую ситуацию с Тестера - важная необходимость.