Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 21
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Как только придумаете способ ограничить ушлых детишек, ищущих везде лазейки чтобы не платить, то сообщайте.
Пока что самым надёжным способом борьбы с копированием сделок из тестера на реал - запрет работы тестера за текущий день.
Не забывайте, что вы просто программист, а MetaQuotes - большая компания, зарабатывающая деньги в том числе и с процентов от продаж.
Как только именно вас коснётся, что ваш советник скачивают демо-версии, много скачивают, но ни разу не купили, а потом оказывается, что с него просто в тестере копируют хорошие качественные сделки себе на реал, и в ус не дуют, вот тогда (может быть) вы поймёте этот шаг компании - было время, когда тестер работал и за текущий день. Это ограничение введено специально.
Абсолютно согласен с Артёмом. Я бы даже поддержал запрет торговать в Тестере последние дня 3, а то и 5. Для результатов тестирования стратегии это пшик...
Как только именно вас коснётся, что ваш советник скачивают демо-версии, много скачивают, но ни разу не купили, а потом оказывается, что с него просто в тестере копируют хорошие качественные сделки себе на реал, и в ус не дуют, вот тогда (может быть) вы поймёте этот шаг компании - было время, когда тестер работал и за текущий день. Это ограничение введено специально.
Не хочу никого обидеть, но все эти ограничения обходятся на раз-два, я же не написал, что я не могу пользоваться тем, что было ограничено. Просто надо делать несколько дополнительных шагов, которые отнимают время. Думаю, и с демо-версиями это все легко обходится, просто мне это не интересно. Любой специалист в области безопасности знает, что щит всегда будет отставать от меча на один шаг.
Абсолютно согласен с Артёмом. Я бы даже поддержал запрет торговать в Тестере последние дня 3, а то и 5. Для результатов тестирования стратегии это пшик...
Наверное, корректнее было бы написать " Для результатов тестирования моей стратегии ".
Потому, что для результатов тестирования моей стратегии это не пшик. Но, в общем, позиция компании понятна, что ж, бороться с ветряными мельницами не хочется. Будем приспосабливаться.
https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page20#comment_18881605
Посмотрите, на какой Вами сформулированный вопрос ответил. Ваша ссылка о другом.
Могу написать копир любого Маркет-советника с Тестера на реал с текущими ограничениями Тестера.
Очень сильно сомневаюсь, что такой продукт будет успешно продаваться на каком-нибудь сайте.
Не изучал тему, но думаю, что прецедентов такого продукта не было.
ЗЫ В MT4 тоже ограничение на Тестер навесили? 100 лет не пользовался.
Наверное, корректнее было бы написать " Для результатов тестирования моей стратегии ".
Потому, что для результатов тестирования моей стратегии это не пшик. Но, в общем, позиция компании понятна, что ж, бороться с ветряными мельницами не хочется. Будем приспосабливаться.
Для Вашей тоже, Вы просто не пришли ещё к такому выводу ;-)
Несколько переоценил этот пункт меню.
Сейчас нажатие на него просто выбирает текущий символ один раз.
Ожидалось, что нажатие на него переключает историю на другой символ, как только текущий становится другим.
Например, торгуются EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Выбираю "Текущий символ".
Тогда жму на чарт EURUSD - сразу история по этому символу.
Нажал на GBPUSD- чарт - его история.
Нажал на USDJPY-чарт - его история.
Так получался бы быстрый скринер истории торгов по каждому символу. Сейчас же нужно каждый раз вручную выбирать символ мышкой. Возможно ли поправить в сторону удобного поведения?
ЗЫ Переключение просмотра с режима Позиции на режим Сделки сбивает настройки символа.Строка для поиска: Uluchshenie 028.
Посмотрите, на какой Вами сформулированный вопрос ответил. Ваша ссылка о другом.
Могу написать копир любого Маркет-советника с Тестера на реал с текущими ограничениями Тестера.
Очень сильно сомневаюсь, что такой продукт будет успешно продаваться на каком-нибудь сайте.
Не изучал тему, но думаю, что прецедентов такого продукта не было.
ЗЫ В MT4 тоже ограничение на Тестер навесили? 100 лет не пользовался.
Проблема исключения последнего дня из тестера известна давно. Она не имеет никакого отношения к предотвращению копирования сделок маркет продуктов из тестера в реал, потому что для маркет продуктов тестер отбрасывает сотню последних баров. Это все писали MQ где-то на форуме, желающие могу поискать. Кроме прочего, объясняли и решение не включать последний день: оно связано только с тем, что при двух последовательных проходах будут получаться разные результаты из-за прихода новых котировок. Эта аргументация довольно спорная, потому что тот, кто устанавливает конечную дату тестирования в будущее, автоматически "подписывается" по тем, что знает о возможности получить новые данные - и это его реальное намерение/желание/необходимость.
Много лет назад я предлагал ввести опцию, чтобы пользователь мог включить последний день в тестирование, но воз и ныне там. ;(
Несколько переоценил этот пункт меню.
Сейчас нажатие на него просто выбирает текущий символ один раз.
Ожидалось, что нажатие на него переключает историю на другой символ, как только текущий становится другим.
Например, торгуются EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Выбираю "Текущий символ".
Тогда жму на чарт EURUSD - сразу история по этому символу.
Нажал на GBPUSD- чарт - его история.
Нажал на USDJPY-чарт - его история.
Так получался бы быстрый скринер истории торгов по каждому символу. Сейчас же нужно каждый раз вручную выбирать символ мышкой. Возможно ли поправить в сторону удобного поведения?
ЗЫ Переключение просмотра с режима Позиции на режим Сделки сбивает настройки символа.Строка для поиска: Uluchshenie 028.
А чем вас не устраивает переключение символа не открывая график?
В списке все символы по которым есть закрытые позиции.
ps; А текущий, это не тот, график которого открыт, а тот по которому был правый клик для вызова контекстного меню.
А чем вас не устраивает переключение символа не открывая график?
Вижу и визуализацию торговли на чарте.
Сейчас на панели переключения графиков нельзя увидеть, на каком чарте работает советник, а на каком - нет.
Возможно ли добавлять отличительный знак? Например, если EURUSD-чарт работает с советником, то в конце добавлять звездочку: EURUSD*. В общем, что-то, чтобы визуально можно было зацепиться.
Много чартов, на каких-то запущены советники. Возможно, это полезно и для индикаторов, но не использую. Поэтому не знаю.
По какой-то причине нет горячей клавиши для списка работающих советников. Только мышкой его можно открыть.Строка для поиска: Uluchshenie 029.