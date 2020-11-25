Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 30
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Алексей, тут long как старшая матрёшка: в неё помещаются младшие. Зачем плодить разные сущности? :-))
Попробуйте так, с явным приведением типа:
Спасибо конечно, но с этим фокусом я знаком - так и сделал. Но тот же Ренат (если не путаю) высказывался, что мол так делать нельзя и это сильно затормаживает код.
Речь же о том, что логика в названии переменной и её описание в хелпе не соответствуют действительности.
Английская версия этого отчета о проблеме находится здесь:https://www.mql5.com/en/forum/354642
Дорогие люди, Попробовав спросить в существующей старой ветке (https://www.mql5.com/en/forum/300712#comment_18993310) и проведя множество экспериментов, я снова здесь, чтобы спросить. Поскольку мне не удалось создать собственный символ из файла csv, как сообщил автор другого потока (точно такая же проблема), я сказал себе: «Давайте сделаем это программно». И вот пошагово вся моя процедура. Скажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь (или ... если есть какие-то проблемы с платформой). 1. Создаю в терминале новый пользовательский символ:
2. Я просто «беру как есть» особенности символа существующей валюты. Я просто "переименовал":
3. Символ создан правильно. Обратите внимание, что все еще остались остатки всех моих вчерашних испытаний. Я НИКОГДА не могу от этого избавиться. Я могу нажать кнопку «Удалить пользовательский символ» в контекстном меню, я могу удалить файлы из каталога .... / base / Custom. Этот символ "rw_AUDCAD" остается там даже после перезапуска терминала!
4. Что ж, тогда я использую свой сценарий:
5. Скрипт работает отлично (насколько можно судить):
6. Но на терминале НИЧЕГО не произошло:
7. Собственно, скрипт действительно заработал, и эффекты видны в файловой системе:
Вы видите, что в папке base / Custom / history / был создан каталог my_AUDCAD, и он даже содержит 18 МБ данных HCC. Это не странно? Конечно в терминале, даже после перезапуска, я даже не могу выбрать "my_AUDCAD" для открытия графика! Разве это не странно в целом? Я использую сборку 2650 в Windows 10 (64-разрядная версия Intel)
Английская версия этого отчета о проблеме находится здесь:https://www.mql5.com/en/forum/354642
Дорогие люди, Попробовав спросить в существующей старой ветке (https://www.mql5.com/en/forum/300712#comment_18993310) и проведя множество экспериментов, я снова здесь, чтобы спросить. Поскольку мне не удалось создать собственный символ из файла csv, как сообщил автор другого потока (точно такая же проблема), я сказал себе: «Давайте сделаем это программно». И вот пошагово вся моя процедура. Скажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь (или ... если есть какие-то проблемы с платформой). 1. Создаю в терминале новый пользовательский символ:
2. Я просто «беру как есть» особенности символа существующей валюты. Я просто "переименовал":
3. Символ создан правильно. Обратите внимание, что все еще остались остатки всех моих вчерашних испытаний. Я НИКОГДА не могу от этого избавиться. Я могу нажать кнопку «Удалить пользовательский символ» в контекстном меню, я могу удалить файлы из каталога .... / base / Custom. Этот символ "rw_AUDCAD" остается там даже после перезапуска терминала!
4. Что ж, тогда я использую свой сценарий:
5. Скрипт работает отлично (насколько можно судить):
6. Но на терминале НИЧЕГО не произошло:
7. Собственно, скрипт действительно заработал, и эффекты видны в файловой системе:
Вы видите, что в папке base / Custom / history / был создан каталог my_AUDCAD, и он даже содержит 18 МБ данных HCC. Это не странно? Конечно в терминале, даже после перезапуска, я даже не могу выбрать "my_AUDCAD" для открытия графика! Разве это не странно в целом? Я использую сборку 2650 в Windows 10 (64-разрядная версия Intel)
Судя по скриншоту со словом "Empty!!!!", Вы не нажали на кнопку Request - на скриншоте над таблицей нет никакого сообщения
График my_AUDCAD открывается?
Judging by the screenshot with the word "Empty !!!!", you did not click on the Request button - there is no message in the screenshot above the table
Is the my_AUDCAD chart opening?
Дорогой Слава, спасибо вам огромное! Как обычно, «ты» тот парень, который решает проблемы! Пока мне никто не подсказал. Но тогда у меня есть еще два вопроса:
Дорогой Слава, спасибо вам огромное! Как обычно, «ты» тот парень, который решает проблемы! Пока мне никто не подсказал. Но тогда у меня есть еще два вопроса:
1. Да. Данные будут доступны и без графического интерфейса.
2. Каким образом Вы пытались загрузить данные без скрипта? Экспорт из AUDCAD и импорт в rw_AUDCAD?
Совет. Если Ваш кастомный символ my_AUDCAD является форексным, то лучше назовите его AUDCAD_my из-за особенности формирования имён валютных пар
Уже несколько релизных версий подряд периодически бывают краши при прогоне скрипта. Иногда может неделю гонять скрипт и нормально. Иногда по несколько раз подряд крашит. Обычно если начал крашить, будет продолжать, пока не рестартуешь терминал или не сребилдишь скрипт.
или так крашит
Сложно сказать, с чем связано, скрипт большой, повторяется не всегда, после ребилда или под отладкой не повторяется. Где-то выходит за границы памяти, что ли. Или портит память. Некоторые части скрипта используются в других местах, там норм. Возможно как-то связано с загрузкой из файлов FileLoad в массив или структуру. Но это предположение и пальцем в небо. Хотел бы предоставить больше информации, но пока как есть.
Уже несколько релизных версий подряд периодически бывают краши при прогоне скрипта.
Возможно, на это нарвались.