Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 23
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string-поля.
It seems that the website has been hacked :(
I did not take any action nevertheless my my pm-box is flooded by a gold trading group since a couple of days.
There is no sender that I can block.
After I first unsubscribed and deleted it it came back again. Now I unsubscribed and deleted it again (after saving all the entries).
The entries are attached as a simple text file, and this is the last image:
Похоже, сайт взломали :(
Я не предпринял никаких действий, тем не менее, мой личный ящик уже через несколько дней затоплен группой по торговле золотом.
Нет отправителя, которого я могу заблокировать.
После того, как я впервые отписался и удалил его, оно вернулось снова. Сейчас отписался и снова удалил (предварительно сохранив все записи).
Записи прилагаются в виде простого текстового файла, и это последнее изображение:
Хотя я вышел из системы и удалил все, все вернулось из «Группы обсуждения торговли золотом»! И всегда есть новые записи.
Although I logged out and deleted everything, everything is back from the "Gold trading discussion group"! And there are always new entries.
Теперь я переключил: «Кто может отправлять мне личные сообщения» только моим друзьям, но как модератор я не должен этого делать?I have now switched: " Who can send me personal messages" to only my friends - but as a moderator I shouldn't do that?
Теперь я переключил: «Кто может отправлять мне личные сообщения» только моим друзьям, но как модератор я не должен этого делать?I have now switched: " Who can send me personal messages" to only my friends - but as a moderator I shouldn't do that?
As a moderator, it is desirable to be able to receive messages from everyone.
As a moderator, it is desirable to be able to receive messages from everyone.
Как модератору, желательно отправлять сообщения всем, даже тем у кого стоит отметка: "Кто может мне писать личные сообщения: Никто"
A) Больше невозможно использовать « неторгуемые периоды времени», так как они не могут быть созданы на вкладке «Торговля», а параметр «CommonNonTradable (X)» из предыдущего файла конфигурации игнорируется.
Б) Другое дело, что при каждом нажатии на «ОК» предварительно определенный набор комиссионных дублируется, если «пользовательские настройки» не активированы.
...
A) It is no longer possible to use " non tradable time periods" in any way, since they cannot be created under the "Trading" tab, and the "CommonNonTradable(X)" parameter from a previous configuration file is ignored.
B) Another thing is that with each click on "OK" the predefined commission set is duplicated if "user defined settings" is not activated.
...
Осаждённый пост / see post #217
После тестирования с другими сборками:Последняя версия все еще работает: 2615.
Ошибки A и B возникают с версии 2617.
After testing with other builds:Last version where it still works: 2615.
From version 2617 on, bugs A & B occur.
As a moderator, it is desirable to be able to receive messages from everyone.
I agree but this is the only protection at the moment. The spam has no sender which I can block.
Я согласен, но на данный момент это единственная защита. У спама нет отправителя, которого я могу заблокировать.
I agree but this is the only protection at the moment. The spam has no sender which I can block.
Open MT5 and try the following (if it is group chart or channel so you will see it, you will see the source/user, and you will be able to unsubscribe)
Откройте MT5 и попробуйте следующее (если это канал, то вы увидите источник/пользователя и сможете отписаться) -
Öffnen Sie MT5 und versuchen Sie Folgendes (wenn es sich um ein Gruppendiagramm oder einen Kanal handelt, damit Sie es sehen, sehen Sie die Quelle / den Benutzer und können sich abmelden).
MTткройте MT5 и попробуйте следующее (если это канал, то вы увидите источник / пользователя и сможете
I want to manage this in my PM-box of the Website: https://www.mql5.com/de/users/gooly/messages.
Normally I see there the sender marked with a link like this:
Я хочу управлять этим в моем PM-боксе сайта: https://www.mql5.com/de/users/gooly/messages.
Обычно я вижу там отправителя, помеченного такой ссылкой:
But this "Gold trading discussion group" appears without a link behind - it is just text. On the right side of my PM-box appears a unsubscribe - which I did now three times the last two days - and an x to delete it.
I assume that in the terminal it wouldn't be different.
Но эта "дискуссионная группа по торговле золотом" появляется без ссылки сзади - это всего лишь текст. Справа от моего PM-бокса появляется отписка - что я делал три раза за последние два дня - и х для ее удаления.
Я предполагаю, что в терминале это не будет отличаться.
But how can someone else subscribe me to a discussion group without asking me and without my confirmation?
Но как может кто-то другой подписаться на меня в дискуссионной группе без моего ведома и без моего подтверждения?