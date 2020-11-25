Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 16
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Точно, тупанул немного.
Но всё равно, редактор то в юникоде, а компилятор наверно в аски выводит.
Проблема в редакторе мне кажется.
Похоже, что clang выводит сообщения в кодировке UTF-8 и MetaEditior не понимает их.
Похоже, что clang выводит сообщения в кодировке UTF-8 и MetaEditior не понимает их.
У метаквот UTF-16
В билде 2656 при выводе графика по итогу прогона теста эксперта, на нём отражаются сделки не только тестируемого робота, но и вся твоя реальная торговая история (прежние твои ручные сделки) - очень мешает, не понятно в общей каше, где сделки к анализу по работе эксперта.
Поправьте, пожалуйста!
Прошу прощения, не нашёл куда будет правильно это написать. Перенаправьте, пожалуйста (к модераторам).
Захожу на сайт. Там такое:
Захожу в профиль запрашивающего. Возвращаюсь (ибо там нет ни принять, ни отказать). Нажимаю "отказать". Смотрю следующего. Возвращаюсь ... а там опять запрос от того, кому УЖЕ ОТКАЗАЛ! Это временно?
Было бы удобно, если была бы кнопка, включения и отключения, показа сделок на графике.
Для этого есть ДВА способа:
Проверьте свои, но, я думаю, что сейчас должно быть все нормально.
Почему в визуализаторе постоянно идут какие то добавления баров?
После прохода в тестере нажимаю "Открыть график", пытаюсь анализировать данные и вижу жутки тормоза при вызове перекрестия и скроле чарта.
На видео обратите внимание на загрузку CPU - рынок при этом закрыт, котировки не поступают.
Крайне не рекомендую компилировать важные коды под b2656. Там серьезные баги в Release-варианте. Пока без воспроизведения.
Что-то со строками. StringReplace и т.д. Вплоть до краша.
В string образуются нулевые символы.