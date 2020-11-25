Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 16

Новый комментарий
 
Roman:

Точно, тупанул немного.
Но всё равно, редактор то в юникоде, а компилятор наверно в аски выводит.
Проблема в редакторе мне кажется.

Похоже, что clang выводит сообщения в кодировке UTF-8 и MetaEditior не понимает их.

 
Vladimir Mikhailov:

Похоже, что clang выводит сообщения в кодировке UTF-8 и MetaEditior не понимает их.

У метаквот UTF-16

 

В билде 2656 при выводе графика по итогу прогона теста эксперта, на нём отражаются сделки не только тестируемого робота, но и вся твоя реальная торговая история (прежние твои ручные сделки) - очень мешает, не понятно в общей каше, где сделки к анализу по работе эксперта.

Поправьте, пожалуйста!

[Удален]  

Прошу прощения, не нашёл куда будет правильно это написать. Перенаправьте, пожалуйста (к модераторам).

Захожу на сайт. Там такое:


Захожу в профиль запрашивающего. Возвращаюсь (ибо там нет ни принять, ни отказать). Нажимаю "отказать". Смотрю следующего. Возвращаюсь ... а там опять запрос от того, кому УЖЕ ОТКАЗАЛ! Это временно?

 
Было бы удобно, если была бы кнопка, включения и отключения, показа сделок на графике.
 
BillionerClub:
Было бы удобно, если была бы кнопка, включения и отключения, показа сделок на графике.

Для этого есть ДВА способа:

  1. "Сервис" - "Настройки" - "Графики" - "Показывать торговую историю"
  2. Правый клик на графике - "Торговая история"
 
У меня профайл восстановился.
Проверьте свои, но, я думаю, что сейчас должно быть все нормально.
 

Почему в визуализаторе постоянно идут какие то добавления баров?

PJ	0	00:30:40.677	History	Si Splice,Monthly: history cache allocated for 36 bars and contains 12 bars from 2018.01.01 00:00 to 2018.12.01 00:00
MQ	0	00:30:40.678	History	Si Splice,Monthly: 1 bar from 2019.01.01 00:00 added
PE	0	00:30:40.678	History	Si Splice,Monthly: history begins from 2018.01.01 00:00
PL	0	00:30:40.678	TZ_Sky_and_Ground_V_04_test_02 (Si Splice,M1)	2019.01.03 21:48:20   Failed to copy data from the handle_MA_360_D1 indicator, error code 4806
RJ	0	00:30:40.760	History	USDRUB_TOM,Monthly: history cache allocated for 36 bars and contains 12 bars from 2018.01.01 00:00 to 2018.12.01 00:00
OH	0	00:30:40.760	History	USDRUB_TOM,Monthly: 1 bar from 2019.01.01 00:00 added
PP	0	00:30:40.760	History	USDRUB_TOM,Monthly: history begins from 2018.01.01 00:00
JF	0	00:30:40.899	History	USDRUB_TOM,M1: history cache allocated for 877211 bars and contains 201432 bars from 2018.01.03 10:00 to 2018.12.29 23:49
RO	0	00:30:40.899	History	USDRUB_TOM,M1: 704 bars from 2019.01.03 10:00 to 2019.01.03 21:48 added
GF	0	00:30:40.899	History	USDRUB_TOM,M1: history begins from 2018.01.03 10:00
 

После прохода в тестере нажимаю "Открыть график", пытаюсь анализировать данные и вижу жутки тормоза при вызове перекрестия и скроле чарта.

На видео обратите внимание на загрузку CPU - рынок при этом закрыт, котировки не поступают.


 

Крайне не рекомендую компилировать важные коды под b2656. Там серьезные баги в Release-варианте. Пока без воспроизведения.

Что-то со строками. StringReplace и т.д. Вплоть до краша.


В string образуются нулевые символы.

1...91011121314151617181920212223...40
Новый комментарий