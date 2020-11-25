Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 18
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2656 билд, после профилированя на реальных данных при скролинге отработавших функций Метаедитор зависает наглухо...
2660 Метаедитор зависает после профилирования
Уважаемая служба поддержки, Я использую сборку 2650 на Windows10, установленном на 64-битной (x64) Intel. Это странная вещь, которую я заметил. Создаю скрипт для записи файлов через Win32 API:
Скрипт работает отлично, и в указанном каталоге я нахожу файл «TestWinFiles.txt», который содержит контент «Hallo world!». Сейчас делаю НЕМНОГО МОДИФИКАЦИЮ:
Я просто вставляю инструкцию printf. Прикрепив этот скрипт к графику, во вкладке Terminal Expert я получаю такой результат:
Что не так с моим кодом? Почему printf так кардинально меняет поведение скрипта? Почему у меня вылетает память? Что-то не так с командами printf и WIN32 API? это, возможно, небольшая ошибка? Я был бы признателен за возможность использовать printf в библиотеках, содержащих импорт Win32 API. Огромное спасибо заранее.
Самое первое - тип FileHandle должен быть long, 64-битным, так как Вы работаете в 64-битной системе
2660 Metaeditor trava após criação de perfil
https://www.mql5.com/en/forum/353809#comment_18867237
Уважаемые разработчики,
Почему ты меня игнорируешь? Есть причина?
Извините за мой язык, я использую переводчик.
Я столкнулся с ошибкой, это должно быть для вас приоритетом, верно?
Здесь у нас есть ошибка с объектами мини-диаграммы: при создании мини-диаграммы в несфокусированном окне функции ChartSymbol() и ChartPeriod() возвращают неверные значения, пока мы не сфокусируем окно.
То же самое происходит, если мы закрываем и открываем терминал, а график с объектом minichart не сфокусирован.
Эта ошибка приводит к тому, что ChartIndicatorAdd() всегда терпит неудачу (возвращает false), пока мы не сфокусируем диаграмму!
Пожалуйста, исправьте эту ошибку!
Вот простой код советника для воспроизведения проблемы (проверьте журнал экспертов):
Давно назрел вопрос, на форуме попытался найти ответ, но не нашел.
Почему так: имеется процессор E2650 (8/16) и 16Гб ОЗУ, при запуске оптимизации из MT5 доступно к использованию 16 агентов, все замечательно.
Но если попытаться из данного сервера сделать локальных агентов с помощью утилиты тестера стратегий - можно создать только 8 агентов? Это баг или фича?
Агенты нужны только для меня, я не собираюсь продавать их мощности.
Пробовал и удалить MT5, оставив только утилиту тестера - ничего не поменялось.
Прилагаю картинку для наглядности.
З.Ы. Сразу хочу ответить на комментарий, что гипертрединг в данном случае не даст прироста и скорости будут одинаковы.
Это не так, проверено, скорость генетики на 16 потоках почти в 1.5 раза быстрее, чем на чистых 8 ядрах тестера стратегий.
Давно назрел вопрос, на форуме попытался найти ответ, но не нашел.
Почему так: имеется процессор E2650 (8/16) и 16Гб ОЗУ, при запуске оптимизации из MT5 доступно к использованию 16 агентов, все замечательно.
Но если попытаться из данного сервера сделать локальных агентов с помощью утилиты тестера стратегий - можно создать только 8 агентов? Это баг или фича?
Агенты нужны только для меня, я не собираюсь продавать их мощности.
Пробовал и удалить MT5, оставив только утилиту тестера - ничего не поменялось.
Прилагаю картинку для наглядности.
З.Ы. Сразу хочу ответить на комментарий, что гипертрединг в данном случае не даст прироста и скорости будут одинаковы.
Это не так, проверено, скорость генетики на 16 потоках почти в 1.5 раза быстрее, чем на чистых 8 ядрах тестера стратегий.
Физических ядер сколько? Не логических.
Давно назрел вопрос, на форуме попытался найти ответ, но не нашел.
Почему так: имеется процессор E2650 (8/16) и 16Гб ОЗУ, при запуске оптимизации из MT5 доступно к использованию 16 агентов, все замечательно.
Но если попытаться из данного сервера сделать локальных агентов с помощью утилиты тестера стратегий - можно создать только 8 агентов? Это баг или фича?
Агенты нужны только для меня, я не собираюсь продавать их мощности.
Пробовал и удалить MT5, оставив только утилиту тестера - ничего не поменялось.
Прилагаю картинку для наглядности.
З.Ы. Сразу хочу ответить на комментарий, что гипертрединг в данном случае не даст прироста и скорости будут одинаковы.
Это не так, проверено, скорость генетики на 16 потоках почти в 1.5 раза быстрее, чем на чистых 8 ядрах тестера стратегий.
Просто подумайте об приоритетах MQ - первый и главный приоритет для компании - заработок денег, а с локальных агентов их не заработать.
Раньше можно было продавать патоки, потом это дело пофиксили.
Эффективность потоков зависит от задачи и фактически кода, и согласен что результаты могут быть разными.
Видимо, тяжело обеспечить расчет обработанной вычислительной информации по факту, поэтому тарификация идет исходя из коэффициентов, получаемых периодическими замерами.
На мой взгляд, конечно радикально можно сделать, что если делаешь агентов на все патоки, то получаешь запрет на торговлю своими ресурсами в клауде.
Физических ядер сколько? Не логических.
Физических 8, я написал (8/16) 8 - физических, 16 логических. В MT5 все 16 доступны к использованию и к оптимизации, а в утилите для создания локальных агентов доступно 8 (на картинке это видно).
В этом и был вопрос, это баг или фича? Зачем зарезать в тестере, который создает службы 8 логических ядер, которые доступны в том же терминале? Я же их не собираюсь продавать, они нужны только мне.
Просто подумайте об приоритетах MQ - первый и главный приоритет для компании - заработок денег, а с локальных агентов их не заработать.
Раньше можно было продавать патоки, потом это дело пофиксили.
Эффективность потоков зависит от задачи и фактически кода, и согласен что результаты могут быть разными.
Видимо, тяжело обеспечить расчет обработанной вычислительной информации по факту, поэтому тарификация идет исходя из коэффициентов, получаемых периодическими замерами.
На мой взгляд, конечно радикально можно сделать, что если делаешь агентов на все патоки, то получаешь запрет на торговлю своими ресурсами в клауде.