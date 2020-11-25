Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 8

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Pavel Verveyko:

а у меня так с некоторыми членами классов

Как уже отметили - помогла смена цветовой схемы в самом ME.

 
Хорошо бы разделять в ME цветом комментарий в виде описания и закомментированный код. Код можно идентифицировать по наличию оператора после "//"
 

Почему не решается эта ошибка? Или это ошибка у брокера Открытие?

2020.10.11 12:51:10.345 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3001
2020.10.11 12:51:10.347 initialization finished
2020.10.11 12:51:10.473 login (build 2650)
2020.10.11 12:51:10.487 4372 bytes of account info loaded
2020.10.11 12:51:10.487 1482 bytes of tester parameters loaded
2020.10.11 12:51:10.487 3772 bytes of input parameters loaded
2020.10.11 12:51:10.496 32792 bytes of symbols list loaded (3553 symbols)
2020.10.11 12:51:10.496 expert file added: Experts\New_Pred_2020_03.ex5. 426702 bytes loaded
2020.10.11 12:51:10.496 program file added: Indicators\Worms_UpDn_RSI_OSC_Calc_MT5.ex5. 64412 bytes loaded
2020.10.11 12:51:10.496 program file added: Indicators\Channel_MA.ex5. 21371 bytes loaded
2020.10.11 12:51:10.510 15737 Mb available, 196 blocks set for ticks generating
2020.10.11 12:51:10.510 initial deposit 1000000.00 RUR, leverage 1:1
2020.10.11 12:51:10.513 successfully initialized
2020.10.11 12:51:10.513 524 Kb of total initialization data received
2020.10.11 12:51:10.513 AMD FX-8350 Eight-Core Processor, 24533 MB
2020.10.11 12:51:10.746 Si-6.14: symbol to be synchronized
2020.10.11 12:51:10.746 Si-6.14: symbol synchronized, 3560 bytes of symbol info received
2020.10.11 12:51:10.747 Si-6.14: history synchronization started
2020.10.11 12:51:10.748 Si-6.14: load 29 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
2020.10.11 12:51:10.748 Si-6.14: history synchronized from 2013.03.19 to 2014.06.16
2020.10.11 12:51:10.748 Si-6.14: ticks synchronization started
2020.10.11 12:51:10.749 Si-6.14: load 36 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
2020.10.11 12:51:10.749 Si-6.14: history ticks synchronized from 2014.03.17 to 2014.06.13
2020.10.11 12:51:10.761 Si-6.14,M1: history cache allocated for 116198 bars and contains 20533 bars from 2013.03.19 13:04 to 2014.03.14 23:49
2020.10.11 12:51:10.761 Si-6.14,M1: history begins from 2013.03.19 13:04
2020.10.11 12:51:10.799 Si-6.14,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2020.10.11 12:51:10.799 Si-6.14,M1: testing of Experts\New_Pred_2020_03.ex5 from 2014.03.17 00:00 to 2014.06.16 00:00 started with inputs:
2020.10.11 12:51:10.799   Save_Pred=true
2020.10.11 12:51:10.799   =
2020.10.11 12:51:10.799   TimeFrame=16408
2020.10.11 12:51:10.799   Bar=3
2020.10.11 12:51:10.799   degre=1
2020.10.11 12:51:10.799   kstd=2
2020.10.11 12:51:10.799   delta=false
2020.10.11 12:51:10.842 program file added: \Indicators\ZigZag_Channel.ex5. 75538 bytes loaded
2020.10.11 12:51:10.864 program file added: \Indicators\Worms_UpDn_RSI_OSC_Calc_MT5.ex5. 64413 bytes loaded
2020.10.11 12:51:10.898 Si-6.14,H1: history cache allocated for 2913 bars and contains 1318 bars from 2013.03.19 13:00 to 2014.03.14 23:00
2020.10.11 12:51:10.898 Si-6.14,H1: history begins from 2013.03.19 13:00
2020.10.11 12:51:10.907 Si-6.14,M15: history cache allocated for 9893 bars and contains 3516 bars from 2013.03.19 13:00 to 2014.03.14 23:45
2020.10.11 12:51:10.907 Si-6.14,M15: history begins from 2013.03.19 13:00
2020.10.11 12:51:10.918 Si-6.14,M5: history cache allocated for 26759 bars and contains 7626 bars from 2013.03.19 13:00 to 2014.03.14 23:45
2020.10.11 12:51:10.918 Si-6.14,M5: history begins from 2013.03.19 13:00
2020.10.11 12:51:10.927 Si-6.14,H4: history cache allocated for 947 bars and contains 548 bars from 2013.03.19 12:00 to 2014.03.14 20:00
2020.10.11 12:51:10.927 Si-6.14,H4: history begins from 2013.03.19 12:00
2020.10.11 12:51:10.928 program file added: \Indicators\Channel_MA.ex5. 21372 bytes loaded
2020.10.11 12:51:11.023 program file added: \Indicators\donchian_channel.ex5. 9028 bytes loaded
2020.10.11 12:51:12.682 Si-6.14 : real ticks begin from 2014.03.17 00:00:00
2020.10.11 12:51:12.733 Si-6.14,Daily: history cache allocated for 261 bars and contains 194 bars from 2013.03.19 00:00 to 2014.03.14 00:00
2020.10.11 12:51:12.733 Si-6.14,Daily: history begins from 2013.03.19 00:00
2020.10.11 12:51:12.741 Si-6.14,Weekly: history cache allocated for 64 bars and contains 49 bars from 2013.03.17 00:00 to 2014.03.09 00:00
2020.10.11 12:51:12.741 Si-6.14,Weekly: history begins from 2013.03.17 00:00
2020.10.11 12:51:12.751 Si-6.14,M2: history cache allocated for 61699 bars and contains 13867 bars from 2013.03.19 13:04 to 2014.03.14 23:48
2020.10.11 12:51:12.751 Si-6.14,M2: history begins from 2013.03.19 13:04
2020.10.11 12:51:12.754 USDRUB_TOM: symbol to be synchronized
2020.10.11 12:51:12.754 USDRUB_TOM: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
2020.10.11 12:51:12.757 USDRUB_TOM: history synchronization started
2020.10.11 12:51:12.759 USDRUB_TOM: load 35 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2020.10.11 12:51:12.759 USDRUB_TOM: history synchronized from 2012.01.03 to 2020.10.07
2020.10.11 12:51:12.761 USDRUB_TOM: ticks synchronization started
2020.10.11 12:51:12.761 USDRUB_TOM: load 42 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
2020.10.11 12:51:12.761 USDRUB_TOM: history ticks synchronized from 2014.11.11 to 2020.10.06
2020.10.11 12:51:12.782 USDRUB_TOM,Monthly: history cache allocated for 19 bars and contains 15 bars from 2013.01.01 00:00 to 2014.03.01 00:00
2020.10.11 12:51:12.784 USDRUB_TOM,Monthly: 1 bar from 2014.03.01 00:00 added
2020.10.11 12:51:12.784 USDRUB_TOM,Monthly: history begins from 2013.01.01 00:00
2020.10.11 12:51:12.820 USDRUB_TOM,M1: history cache allocated for 148826 bars and contains 53161 bars from 2013.01.08 00:00 to 2014.03.14 23:49
2020.10.11 12:51:12.820 USDRUB_TOM,M1: history begins from 2013.01.08 00:00
2020.10.11 12:51:19.950 USDRUB_TOM : real ticks begin from 2014.11.11 00:00:00, every tick generation used
2020.10.11 12:51:22.282 wrong tester bar time
2020.10.11 12:51:22.592 history error 9 in undefined function
2020.10.11 12:51:22.611 Si-6.14,M1: 9 ticks, 1 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.262. Test passed in 0:00:11.876.
2020.10.11 12:51:22.611 Si-6.14,M1: total time from login to stop testing 0:00:12.138 (including 0:00:00.262 for history data synchronization)
2020.10.11 12:51:22.611 579 Mb memory used including 24 Mb of history data, 0 Mb of tick data
2020.10.11 12:51:22.611 log file "F:\FX\Открытие Брокер_Demo\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20201011.log" written
2020.10.11 12:51:22.611 test Experts\New_Pred_2020_03.ex5 on Si-6.14,M1 thread finished
2020.10.11 12:51:22.732 prepare for shutdown
 
Alexey Viktorov:

Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.



Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.

A similar problem with the debugger was posted in the German forum: (https://www.mql5.com/de/forum/353030#comment_18690771)

Аналогичная проблема с отладчиком была размещена на немецком форуме:

 

Die neue MetaTrader 5 Plattform build 2650: Verbesserungen beim Laden von Hintergrundcharts und des MQL5-Code-Profilers
Die neue MetaTrader 5 Plattform build 2650: Verbesserungen beim Laden von Hintergrundcharts und des MQL5-Code-Profilers
  • 2020.10.09
  • www.mql5.com
Das Update der MetaTrader 5 Plattform wird am Freitag, den 9. Oktober 2020 veröffentlicht...
 
2650 профилировщик на истории не работает...
 

Возможно добавить масштабирование для шрифтов(1,2,3 ...)?


 
SEM:

Возможно добавить масштабирование для шрифтов(1,2,3 ...)?


Это в виндовс в настройке шрифтов нужно регулировать

 
Vladimir Pastushak:

Это в виндовс в настройке шрифтов нужно регулировать

Спасибо! все время пытался через масштабирование экрана сделать (125, 150), картинка не очень была, а теперь нормально.

 
Не работает сброс параметров при нажатии кнопки "Сброс" в параметрах индикатора "Ichimoku Kinko Hyo". И при открытии параметров из графика и при добавлении нового. В тоже время у других индикаторов сброс работает.
 

Добрый день!

При оптимизации советника  обнаружил, что он осуществляет несанкационированную торговлю!

Т.е. при запуске оптимизации советник автоматически запускается в реальном времени.

Хотя проблема решается включением запрета алготрейдинга либо ручным снятием советника, эффект, как мне кажется, нежелательный.

С уважением,

Андрей А. Котрин
Как в MetaTrader 5 быстро разработать и отладить торговую стратегию
Как в MetaTrader 5 быстро разработать и отладить торговую стратегию
  • www.mql5.com
Скальперские автоматические системы по праву считаются вершиной алгоритмического трейдинга, но при этом они же являются и самыми сложными для написания кода. В этой статье мы покажем, как с помощью встроенных средств отладки и визуального тестирования строить стратегии, основанные на анализе поступающих тиков. Для выработки правил входа и...
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