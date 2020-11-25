Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 8
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а у меня так с некоторыми членами классов
Как уже отметили - помогла смена цветовой схемы в самом ME.
Почему не решается эта ошибка? Или это ошибка у брокера Открытие?
Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.
Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.
A similar problem with the debugger was posted in the German forum: (https://www.mql5.com/de/forum/353030#comment_18690771)
Аналогичная проблема с отладчиком была размещена на немецком форуме:
Возможно добавить масштабирование для шрифтов(1,2,3 ...)?
Возможно добавить масштабирование для шрифтов(1,2,3 ...)?
Это в виндовс в настройке шрифтов нужно регулировать
Это в виндовс в настройке шрифтов нужно регулировать
Спасибо! все время пытался через масштабирование экрана сделать (125, 150), картинка не очень была, а теперь нормально.
Добрый день!
При оптимизации советника обнаружил, что он осуществляет несанкационированную торговлю!
Т.е. при запуске оптимизации советник автоматически запускается в реальном времени.
Хотя проблема решается включением запрета алготрейдинга либо ручным снятием советника, эффект, как мне кажется, нежелательный.