Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 15

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fxsaber:

На ноуте с тачпадом очень затруднительно на чарте нажать среднюю кнопку мыши, т.к. это сильно зависит от железа, драйверов и их настроек.

Особенно это тяжело сделать, когда управляешь Терминалом через RDP, TeamViewer, AnyDesk и т.д.


Мне не удалось найти способ в MT5 задействовать режим перекрестия на графиках в обход средней кнопки мыши. Если такое есть - просьба сообщить. Если нет - просьба подумать о введении такого режима без средней кнопки мыши.

Вид- графические инструменты, там есть. либо передать Ctrl + F
 
Oleg Fomenko:
Вид- графические инструменты, там есть. либо передать Ctrl + F

Спасибо, не заметил.

  
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 1000);
   const double step = 0.2;
   int ind = 0;
   for (int x = 0; x < 20; x++, ind += 2) {
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, ind, step * (double)(x));
      IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, ind + 1, step * (double)(-1 * x));
   }
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 100); // это обнуляет все предыдущие уровни
 

Уже реально достало - символы автоматически скрываются (фьючерсные контракты по которым наступил срок исполнения) из обзора рынка.

 
Aleksey Vyazmikin:

Уже реально достало - символы автоматически скрываются (фьючерсные контракты по которым наступил срок исполнения) из обзора рынка.

Так отключите. Или опция не работает? Не следил в последнее время...


 
Denis Kirichenko:

Так отключите. Или опция не работает? Не следил в последнее время...


Вот спасибо!

 

Что-то не так с кодировкой выходных сообщений компилятора Clang в MetaEditor.
Кто-нибудь знает как привести выход сообщений в читаемый вид?


 
Vladimir Mikhailov:

Что-то не так с кодировкой выходных сообщений Clang в MetaEditor.
Кто-нибудь знает как привести выход сообщений в читаемый вид?


В Mql символы в юникоде.
Попробуйте wpintf, и L"Hello world" 

 
Roman:

В Mql символы в юникоде.
Попробуйте wpintf, и L"Hello world" 

Это вывод сообщений компилятора, а не программы. :)
С программой как раз проблем нет.

Поправил исходный пост, с явным указанием на вывод компилятора.
Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Компиляция — это процесс перевода исходного кода MQL4/MQL5-программы на машинный язык. Ее результатом является создание исполняемого файла программы (*EX4 или *.EX5), который может быть запущен в торговой платформе. Скомпилировать можно любой файл (*.MQ4, *.MQ5 или *.MQH), однако исполняемый файл (*.EX4 или *.EX5) может быть получен только в...
 
Vladimir Mikhailov:

Это вывод сообщений компилятора, а не программы. :)
С программой как раз проблем нет.

Точно, тупанул немного.
Но всё равно, редактор то в юникоде, а компилятор наверно в аски выводит.
Проблема в редакторе мне кажется.

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