Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 15
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На ноуте с тачпадом очень затруднительно на чарте нажать среднюю кнопку мыши, т.к. это сильно зависит от железа, драйверов и их настроек.
Особенно это тяжело сделать, когда управляешь Терминалом через RDP, TeamViewer, AnyDesk и т.д.
Мне не удалось найти способ в MT5 задействовать режим перекрестия на графиках в обход средней кнопки мыши. Если такое есть - просьба сообщить. Если нет - просьба подумать о введении такого режима без средней кнопки мыши.
Вид- графические инструменты, там есть. либо передать Ctrl + F
Спасибо, не заметил.
Уже реально достало - символы автоматически скрываются (фьючерсные контракты по которым наступил срок исполнения) из обзора рынка.
Уже реально достало - символы автоматически скрываются (фьючерсные контракты по которым наступил срок исполнения) из обзора рынка.
Так отключите. Или опция не работает? Не следил в последнее время...
Так отключите. Или опция не работает? Не следил в последнее время...
Вот спасибо!
Что-то не так с кодировкой выходных сообщений компилятора Clang в MetaEditor.
Кто-нибудь знает как привести выход сообщений в читаемый вид?
Что-то не так с кодировкой выходных сообщений Clang в MetaEditor.
Кто-нибудь знает как привести выход сообщений в читаемый вид?
В Mql символы в юникоде.
Попробуйте wpintf, и L"Hello world"
В Mql символы в юникоде.
Попробуйте wpintf, и L"Hello world"
Это вывод сообщений компилятора, а не программы. :)Поправил исходный пост, с явным указанием на вывод компилятора.
С программой как раз проблем нет.
Это вывод сообщений компилятора, а не программы. :)
С программой как раз проблем нет.
Точно, тупанул немного.
Но всё равно, редактор то в юникоде, а компилятор наверно в аски выводит.
Проблема в редакторе мне кажется.