Почему панель сжимается при переключении графиков?
Не воспроизводится:
Интересно. Похоже на баг.
Этот код на 4-ке работает как нужно. Панель самостоятельно не сворачивается.
А вот на 5-ке - да. Билд 2380 от 2 апреля (64-бит). Сейчас кину ссылку с этой ветки в ветку сопровождения последнего билда.
Я пытался следующий код:
Вот выходное изображение:
Когда я переключаюсь на валюту GBPAUD, а затем снова на EURUSD, я получаю это изображение:
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит и как я могу избежать этого? Я хочу сохранить панель неповрежденной и свернуть только при нажатии кнопки.
Давайте подождем, может скоро поправят
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Vasiliy Pushkaryov, 2020.04.14 17:12
С панельками СБ что-то непонятное. При переходе на другой график и возврате обратно, панель самопроизвольно сворачивается.
Интересно. Похоже на баг.
Этот код на 4-ке работает как нужно. Панель самостоятельно не сворачивается.
А вот на 5-ке - да. Билд 2380 от 2 апреля (64-бит). Сейчас кину ссылку с этой ветки в ветку сопровождения последнего билда.
У меня билд 2361 от 08 марта. Видимо, в новом билде что-то поломали.
У меня билд 2361 от 08 марта. Видимо, в новом билде что-то поломали.
Вряд ли. Отслеживаю изменения в СБ при помощи хранилища. До поломки хранилища не замечал изменений в той части СБ.
Скорее всего всё зависит от способа реализации своих панелей.
Где-то на форуме было, что если использовать панель как глобальный объект, то есть баги, а если использовать указатель на объект, создаваемый посредством new, то всё нормально.
Никто из обсуждающих этот "баг" не приложил кода для его воспроизведения (кроме jaffer wilson - у него объект объявлен глобально).
Равно как и в ветке по новому билду.
А значит в той ветке такое сообщение будет оставлено без внимания: нет кода, позволяющего воспроизвести указанную проблему - нет и рассмотрения проблемы.
Вряд ли. Отслеживаю изменения в СБ при помощи хранилища. До поломки хранилища не замечал изменений в той части СБ.
Скорее всего всё зависит от способа реализации своих панелей.
Где-то на форуме было, что если использовать панель как глобальный объект, то есть баги, а если использовать указатель на объект, создаваемый посредством new, то всё нормально.
Никто из обсуждающих этот "баг" не приложил кода для его воспроизведения (кроме jaffer wilson - у него объект объявлен глобально).
Равно как и в ветке по новому билду.
А значит в той ветке такое сообщение будет оставлено без внимания: нет кода, позволяющего воспроизвести указанную проблему - нет и рассмотрения проблемы.
Так скорее всего топикстартер взял этот пример или из документации, или из примеров СБ.
Точно не знаю где этот пример лежит, но похоже что это пример от разработчика. Так как присутствует строка описания.
#property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton"
И в статье у Владимира, в первом примере кода, тоже объект объявлен на глобальном уровне.
https://www.mql5.com/ru/articles/4503
- www.mql5.com
Вряд ли. Отслеживаю изменения в СБ при помощи хранилища. До поломки хранилища не замечал изменений в той части СБ.
Скорее всего всё зависит от способа реализации своих панелей.
Где-то на форуме было, что если использовать панель как глобальный объект, то есть баги, а если использовать указатель на объект, создаваемый посредством new, то всё нормально.
Никто из обсуждающих этот "баг" не приложил кода для его воспроизведения (кроме jaffer wilson - у него объект объявлен глобально).
Равно как и в ветке по новому билду.
А значит в той ветке такое сообщение будет оставлено без внимания: нет кода, позволяющего воспроизвести указанную проблему - нет и рассмотрения проблемы.
Все сделано, Артем. В ветку последнего билда код приложен, просто вставка из кармана в постах этой ветки этого не отображает. Код без изменений взят у ТС.
Здесь в примере СБ в самом низу исходник, тоже на глобальном уровне объявление CControlsDialog ExtDialog. И также панель в МТ5 самосворачивается.
Все сделано, Артем. В ветку последнего билда код приложен, просто вставка из кармана в постах этой ветки этого не отображает. Код без изменений взят у ТС.
Здесь в примере СБ в самом низу исходник, тоже на глобальном уровне объявление CControlsDialog ExtDialog. И также панель в МТ5 самосворачивается.
Всегда так было: при изменении символа или таймрфейма настоящая панель на базе CDialog сворачивалась.
Все сделано, Артем. В ветку последнего билда код приложен, просто вставка из кармана в постах этой ветки этого не отображает. Код без изменений взят у ТС.
Здесь в примере СБ в самом низу исходник, тоже на глобальном уровне объявление CControlsDialog ExtDialog. И также панель в МТ5 самосворачивается.
А попробуйте создать объект посредством new и обращаться к панели по указателю.
Не берусь утверждать и доказывать, но память стучит изнутри колокольчиком - "где-то такое уже было и обсуждалось в контексте метода
создания объекта и обращения к нему"...
А попробуйте создать объект посредством new и обращаться к панели по указателю.
Не берусь утверждать и доказывать, но память стучит изнутри колокольчиком - "где-то такое уже было и обсуждалось в контексте метода
создания объекта и обращения к нему"...
Скорее всего да, похоже на правду. Ведь в примере объект создан на стек, и при переключении графика происходит пересоздание объекта.
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Я пытался следующий код:
Вот выходное изображение:
Когда я переключаюсь на валюту GBPAUD, а затем снова на EURUSD, я получаю это изображение:
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит и как я могу избежать этого? Я хочу сохранить панель неповрежденной и свернуть только при нажатии кнопки.