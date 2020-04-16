Почему панель сжимается при переключении графиков? - страница 2
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Вряд ли. Отслеживаю изменения в СБ при помощи хранилища. До поломки хранилища не замечал изменений в той части СБ.
Уже разобрались. ТС не указал способ, которым он изменяет символ. У меня не тот вариант воспроизведения был. Нужный ТС способ показан здесь.
А попробуйте создать объект посредством new и обращаться к панели по указателю.
Не берусь утверждать и доказывать, но память стучит изнутри колокольчиком - "где-то такое уже было и обсуждалось в контексте метода создания объекта и обращения к нему"...
Если я это правильно поправил, создание панели через указатель, то все то же самое.
Просто в четверке ведь нормально себя ведет. Пусть разработчики проверят, пример ТС взят из СБ, он там мало что поменял.
Спасибо всем за обсуждение. Я попытаюсь использовать указатели, как сказал @ Артем Тришкин .
@Vasiliy Pushkaryov Спасибо за то, что направили мой вопрос на правильный форум.
Попробовал @Artyom Trishkin метод создания указателя.
Это ничего не изменило.
Проверьте это изображение:
Ниже приведен код:
Попробовал @Artyom Trishkin метод создания указателя.
Это ничего не изменило.
Проверьте это изображение:
Ниже приведен код:
Ответ кроется в кнопке . Сверните график и Вы увидите, что Ваш размер графика меньше размера панели. Поэтому панель сворачивается в полосу (срабатывает защита панели).
Ответ кроется в кнопке . Сверните график и Вы увидите, что Ваш размер графика меньше размера панели. Поэтому панель сворачивается в полосу (срабатывает защита панели).
когда-то писал о сходной проблеме. позже встретился ещё с парой-тройкой неудобств, связанных со считыванием данных с якобы свёрнутых графиков (явно этого не делалось)
Ответ кроется в кнопке . Сверните график и Вы увидите, что Ваш размер графика меньше размера панели. Поэтому панель сворачивается в полосу (срабатывает защита панели).
Дополню: магия кнопки "Свернуть график"
Ответ кроется в кнопке . Сверните график и Вы увидите, что Ваш размер графика меньше размера панели. Поэтому панель сворачивается в полосу (срабатывает защита панели).
Спасибо, действительно помогает.
Добавил пост
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Vasiliy Pushkaryov, 2020.04.15 09:02
Это решение помогает убрать проблему
Однако, если это на текущем графике происходит, когда границы графика задевают пользовательскую панель, согласен, что сворачивание панели, приемлемый выход. Но когда работаешь в полноэкранных графиках, переключаешься с одного на другое окно и потом возвращаешься, а у тебя происходит сворачивание, то разобраться в причине такого поведения сходу не у всех получится. Лучше бы поправить это поведение.
Дополню: магия кнопки "Свернуть график"
Это прекрасное предложение. Чем тебе за это.
Но @ Владимир Карпутов Я спрашиваю, что я могу сделать, если я хочу сделать так, как я показал здесь: # 14 ?
Потому что я хочу сделать именно так.
Пожалуйста, ведите меня за это.
Ну не знаю. У меня не сворачивается. Для просмотра тык в картинку.