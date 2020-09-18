О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 98
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я уже говорил про желтенькое
;)
Ренат, не пойму, у Вас тоже метод ТС работает?
Текущий баланс фокуса - минус 300 долларов:
Рассогласование больше, чем при открытии. Желающие могут долиться. Очень удобный момент для долития.
Приветствую! А ведь ещё сейчас однозначно текущая пропорция по объёма несколько другая? Можешь сообщить текущее значение?
Ренат, не пойму, у Вас тоже метод ТС работает?
нееее, Вы что
у него даже не рядом
но парный трейдинг, парный
Михаил, Вы все свои сделки называете фокусами. Какое значение Вы вкладываете в это понятие? Это иллюзия, осознанный обман людей с целью развеселить, удивить или концентрация могущества мысли в одной точке? Вроде как Вы сделки открываете, почему фокус то?
Приветствую! А ведь ещё сейчас однозначно текущая пропорция по объёма несколько другая? Можешь сообщить текущее значение?
Я не меняю пропорций в течение фокуса.
Это понятно, но ведь текущее значение изменилось ... Какое оно сейчас по Вашему расчёту?
Открыть сделки может и обезьяна. Получить прибыль - вот искусство.
Так вопрос почему фокус
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.
Таким образом, законопроект приобретает статус закона.
О подписании закона во время выступления в палате общин объявил вице-спикер палаты Найджел Эванс. Видео с этим моментом появилось в Twitter Департамента по выходу из Европейского Союза.
В момент появления сообщения об утверждении закона королевой котировки британской фондовой биржи FTSE 100 пошли вниз. С начала торгов падение составило около 0,8%, однако вскоре котировки начали восстанавливаться.
Я и забыл. Смотрю только на графики, а не на новости. Вот в чем природа волнений между евро и фунтом.
Это понятно, но ведь текущее значение изменилось ... Какое оно сейчас по Вашему расчёту?
2,887
Если бы открываться сейчас, то так. Красота в том, что оно слабо отличается от исходных 2,785, так что "устаревшее" значение почти актуально, различия не нанесут заметного ущерба на фоне прибыли. Одно из свойств, обеспечивающих стабильность системы (и наоборот, когда отличие станет существенным, я признаю убыток, событие редкое, но возможное, о чём тут многократно говорили, не понимая, что критерий признания убытка ясен и чёток).
Ещё большая красота в том, что осуществляя долитие можно открыться с ещё другим коэффициентом, обеспечивающим актуальное на момент долития соотношение объемов по всей совокупности сделок (привет khorosh-у, и возможности управлять объемами независимо, в отличие от торговли кроссом). Есть и другие нюансы, обеспечивающие стабильность.
2,887
Если бы открываться сейчас, то так. Красота в том, что оно слабо отличается от исходных 2,785, так что "устаревшее" значение почти актуально, различия не нанесут заметного ущерба на фоне прибыли. Одно из свойств, обеспечивающих стабильность системы (и наоборот, когда отличие станет существенным, я признаю убыток, событие редкое, но возможное, о чём тут многократно говорили, не понимая, что критерий признания убытка ясен и чёток).
Ещё большая красота в том, что осуществляя долитие можно открыться с ещё другим коэффициентом, обеспечивающим актуальное на момент долития соотношение объемов по всей совокупности сделок. Есть и другие нюансы, обеспечивающие стабильность.
Вот именно эту особенность я изначально подметил - и это ОЧЕНЬ хорошо, т.к. конъюнктура меняется, скорость движения инструментов меняется ... Доливкой можно выровнять по текущей ситуации ... :)