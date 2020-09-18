О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 48

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Martingeil:

Спасибо надо сказать нам, если бы не мы, ветка оказалась бы в подвале, мы ее поддерживали что бы она была в тренде)))

Мне вспомнился эпизод когда пара EURUSD в 2008 году развернулась на уровне 1,6..  все думали что это коррекция, и все начали покупать тупо евру а когда все покупают и не кому продавать евро начала падать. 

Если сейчас к примеру все начнут ставить селл то пара пойдет вверх, и на оборот если все начнут баить то пара пойдет вниз. Многие новички считают наоборот, и кричат на форумах давайте сдвинем рынок все встанем в бай и толкнем ее к верху.

Если ты трейдер, то должен рассчитывать потери от сделки, сколько ты готов потерять за раз. Без этого стать трейдером будет сложно, а действовать по воли удачи увольте. Можно без штанов остаться.

Я ещё в соседней ветке заметил что вы неординарный человек)), такие интересные вещи рассказываете. Вы сами можете объяснить хотя-бы теоретический механизм как такое может быть? Вы знаете как работает рынок то вообще?

 
Народ, а можете реализовать идею ТС в советник?

Готов поставить на тест реала и замониторить на месяц
 
Ivan Butko:
Народ, а можете реализовать идею ТС в советник?

Готов поставить на тест реала и замониторить на месяц

Я заметил тут у нескольких человек похожее реализовано уже. А что касается конкретно ТС, то он что-то не договорил же, так типа выглядит значительнее видимо думает)

 
Aleksey Mavrin:

Ну варианта расхождения два как вы и сказали. Вы же предлагали торговать расхождения, т.е. входить когда его нет и получать прибыль когда оно растёт, тогда вопрос выбора одного из двух вариантов актуален, или вы не то имели ввиду?

Вообще то я наверно неправильно выразился. Расхождение и схождение понятия относительные. Допустим у нас на графике евро фунта внизу в дополнительных окнах графики евры и фунта. Допустим евра идёт вверх, а фунт вниз. Если окно евры расположено выше окна фунта, то получается как бы расхождение. А если окно графика евры ниже окна графика фунта, то получается как бы схождение. Думаю правильно было бы сказать так, что торговать надо участки на которых: 1) символы двигаются в разных направлениях; 2) либо в одном направлении, но скорости движения существенно отличаются(один символ обгоняет другой); 3)один символ движется вверх или вниз, а другой замешкался и топчется на месте. Не важно что там схождение или расхождения, тем более, что эти понятия относительные, как я уже показал выше. О них можно спорить, как эти два субъекта на картинке.)))


Рецепты MQL5 - Наблюдение за несколькими таймфреймами в одном окне
Рецепты MQL5 - Наблюдение за несколькими таймфреймами в одном окне
  • www.mql5.com
При выборе направления для открытия позиции весьма полезно видеть ценовой график одновременно на нескольких таймфреймах. Клиентский терминал MetaTrader 5 предлагает на выбор 21 период для анализа. На график можно также поместить специальный графический объект-график и уже в нем задать символ, таймфрейм и еще некоторые свойства. Таких...
 
Mikhael1983:
Было очень интересно читать ветку эти дни не вмешиваясь, пока моя пара сделок пребывала в некотором минусе. Особенно тех, кто возмущался идее о том, что я смогу все сделки закрыть в профите. Однако, в настоящий момент открытая в прошлую пятницу пара сделок вышла из минуса, и пребывает в состоянии около нуля. Можно закрыть, без убытка, но и без прибыли. Однако, мы подождем прибыль. Позднее рассмотрим на графиках как прошла эта неделя. 

В следующий раз у вас может депозита не хватить чтобы дождаться прибыли. Это и называется "пересиживание".

 
secret:

В следующий раз у вас может депозита не хватить.


Откроет новый.  На демке это можно делать сколько угодно.  А главное спокойно ждать прибыли.

 
Тем самым  временем сигнал вышел в плюс.
 
Evgeniy Chumakov:
Тем самым  временем сигнал вышел в плюс.

С 18.12.2019  EURGBP ходит в диапазоне 143 п(4х знак). Пока она в таком диапазоне пересиживать можно. А вот когда будет тренд, то пересиживать будет уже сложнее. Но если отойти от классики парного трейдинга и при появлении тренда перевернуться(если оказалось, что мы стоим против тренда), то в принципе и тренд не страшен.) Только надо планировать ММ, резервируя средства на возможность открыться удвоенным лотом для разворота..

 
А вот кто-нибудь встречал в интернете или может сам знает, есть ли объяснение с применением математики, что торговать парный трейдинг еврой и фунтом чем то выгодней, чем торговать их кроссом. Я пока строгого доказательства для себя не нашёл.
[Удален]  
Такое ощущение, что форекс дети придумали, судя по ветке. Хоть парный хоть непарный, не по зубам вам. Все там предусмотрено от таких умников. Проверено десятилетиями уже и никто не хакнул форекс т.е. уязвимостей нет
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