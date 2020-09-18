О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 48
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Спасибо надо сказать нам, если бы не мы, ветка оказалась бы в подвале, мы ее поддерживали что бы она была в тренде)))
Мне вспомнился эпизод когда пара EURUSD в 2008 году развернулась на уровне 1,6.. все думали что это коррекция, и все начали покупать тупо евру а когда все покупают и не кому продавать евро начала падать.
Если сейчас к примеру все начнут ставить селл то пара пойдет вверх, и на оборот если все начнут баить то пара пойдет вниз. Многие новички считают наоборот, и кричат на форумах давайте сдвинем рынок все встанем в бай и толкнем ее к верху.
Если ты трейдер, то должен рассчитывать потери от сделки, сколько ты готов потерять за раз. Без этого стать трейдером будет сложно, а действовать по воли удачи увольте. Можно без штанов остаться.
Я ещё в соседней ветке заметил что вы неординарный человек)), такие интересные вещи рассказываете. Вы сами можете объяснить хотя-бы теоретический механизм как такое может быть? Вы знаете как работает рынок то вообще?
Народ, а можете реализовать идею ТС в советник?
Я заметил тут у нескольких человек похожее реализовано уже. А что касается конкретно ТС, то он что-то не договорил же, так типа выглядит значительнее видимо думает)
Ну варианта расхождения два как вы и сказали. Вы же предлагали торговать расхождения, т.е. входить когда его нет и получать прибыль когда оно растёт, тогда вопрос выбора одного из двух вариантов актуален, или вы не то имели ввиду?
Вообще то я наверно неправильно выразился. Расхождение и схождение понятия относительные. Допустим у нас на графике евро фунта внизу в дополнительных окнах графики евры и фунта. Допустим евра идёт вверх, а фунт вниз. Если окно евры расположено выше окна фунта, то получается как бы расхождение. А если окно графика евры ниже окна графика фунта, то получается как бы схождение. Думаю правильно было бы сказать так, что торговать надо участки на которых: 1) символы двигаются в разных направлениях; 2) либо в одном направлении, но скорости движения существенно отличаются(один символ обгоняет другой); 3)один символ движется вверх или вниз, а другой замешкался и топчется на месте. Не важно что там схождение или расхождения, тем более, что эти понятия относительные, как я уже показал выше. О них можно спорить, как эти два субъекта на картинке.)))
Было очень интересно читать ветку эти дни не вмешиваясь, пока моя пара сделок пребывала в некотором минусе. Особенно тех, кто возмущался идее о том, что я смогу все сделки закрыть в профите. Однако, в настоящий момент открытая в прошлую пятницу пара сделок вышла из минуса, и пребывает в состоянии около нуля. Можно закрыть, без убытка, но и без прибыли. Однако, мы подождем прибыль. Позднее рассмотрим на графиках как прошла эта неделя.
В следующий раз у вас может депозита не хватить чтобы дождаться прибыли. Это и называется "пересиживание".
В следующий раз у вас может депозита не хватить.
Откроет новый. На демке это можно делать сколько угодно. А главное спокойно ждать прибыли.
Тем самым временем сигнал вышел в плюс.
С 18.12.2019 EURGBP ходит в диапазоне 143 п(4х знак). Пока она в таком диапазоне пересиживать можно. А вот когда будет тренд, то пересиживать будет уже сложнее. Но если отойти от классики парного трейдинга и при появлении тренда перевернуться(если оказалось, что мы стоим против тренда), то в принципе и тренд не страшен.) Только надо планировать ММ, резервируя средства на возможность открыться удвоенным лотом для разворота..