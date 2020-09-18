О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 113
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Объясняю на пальцах так, что бы понял даже ты - ЛЮБОЙ ПАРНЫЙ ТРЕДИНГ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ ПАР, ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАФИК КРОССА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВИЖЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ.
Открой график EURGBP - там где был канал в январе, сделки были в +, как только произошел прорыв - убыток. И так будет всегда. Сумма убытка перекроет всю предыдущую прибыль
Вот ещё адекватный разумный человек. Надо вас записывать чтоли )
Правда????
Просто погугли....
гугл глупый, он выдаст именно то что ты хочешь от него услышать, у гугла нет своего мнения по вашим вопросам, у гугла есть своё мнение как навязать вам своё мнение )))
гугл глупый, он выдаст именно то что ты хочешь от него услышать, у гугла нет своего мнения по вашим вопросам, у гугла есть своё мнение как навязать вам своё мнение )))
Да уж, "все мозги разбил на части, все извилины заплёл")
Оставляю фокус № 8 в части его закрытия - на понедельник.
я так понял цели на сделку не ставятся? А Стопы?
я так понял цели на сделку не ставятся? А Стопы?
Пришло время задать импульс для обсуждений на выходные...
Я хотя и старался говорить немного, но минимум (самый минимум) необходимого, для того, чтобы имеющие мозги могли начать МЫСЛИТЬ я дал.
Однако, возможно, чуть более обширная прослойка, чем САМЫЕ умные, не смогли сделать НИКАКИХ самостоятельных шагов, потому я покажу, что даже казалось бы БАНАЛЬНЫЕ вещи могут обернуться очень неожиданно.
Напомню:
Так вот, господа. Смотрим внимательно на эту простую арифметику, и делаем такой простой (но неочевидный) вывод: EURGBP можно торговать двумя способами - непосредственно и раскладывая в пару сделок по EURUSD и GBPUSD (понятное дело, что вместо доллара может быть любая другая валюта).
Но что вы скажете, если я введу в рассмотрение новые "виртуальные валютные пары" следующим образом: EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, где alpha - некоторая константа.
Ими можно непосредственно торговать. Ибо их приращения тождественно совпадают с приращениями ED и PD. По определению. Ибо производная от постоянной величины - ноль.
Но это непосредственно означает, что можно торговать их "кроссом":
Ещё раз медленно: этим "виртуальным кроссом" НЕЛЬЗЯ торговать НЕПОСРЕДСТВЕННО (его нет в терминале), но МОЖНО путём разложения в сделки по ED и PD.
А теперь самое вкусное: волатильность и форма виртуального кросса EPvirt отличаются от волатильности и формы реального кросса EP.
Или, ещё сильнее: волатильность и форма одного виртуального кросса EPvirt1 (задаваемого некоторым значением alpha1) отличаются от волатильности и формы другого виртуального кросса EPvirt2 (задаваемого некоторым другим значением alpha2).
Думайте )
Цель изначально была долларов 600. Теперь всё немного ушло и устарело, думаю на долларах 400 - 500 прибыли закрою я этот фокус, и открою новый.
Это вряд - ли. Хотя - успехов.
Можно торговать что угодно и не обязательно по бредовым формулам