EURRUB: Euro vs Russian Ruble

97.441 RUB 0.367 (0.38%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Russian Ruble

Курс EURRUB за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.192 RUB за 1 EUR, а максимальная — 97.689 RUB.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Российского рубля. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EURRUB

Дневной диапазон
97.192 97.689
Годовой диапазон
87.643 123.863
Предыдущее закрытие
97.80 8
Open
97.48 3
Bid
97.44 1
Ask
97.47 1
Low
97.19 2
High
97.68 9
Объем
55
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
7.27%
Годовое изменение
-9.95%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.