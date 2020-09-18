О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это проблемы ТС, не мои. Но оптимальные точки входа там. Как он будет определять, не знаю. Если научиться, разбогатеет
Коню понятно, что оптимальные точки входа на экстремумах зигзага, но вы попробуйте их поймать не на истории, а в реальном режиме времени.)
Для наглядности можно вообще выбросить "дополнительные кривые" и перейти к построению двух оригинальных кривых только:
Это представление полностью эквивалентно тому, что изображалось ранее. Предвижу не просто взрыв, а бешеный взрыв эмоций: мол как так, 8 EURUSD, и 3 GBPUSD совершенно независимые величины (это не совсем так), которые не обязаны сходиться или там расходиться, и вообще коррелировать, бред строить торговлю на рассмотрении взаимного движения этих двух графиков... гм. Однако сделки будут в прибыли, такие дела - дождёмся этого (прибыли), и продолжим )
Коню понятно, что оптимальные точки входа на экстремумах зигзага, но вы попробуйте их поймать не на истории, а в реальном режиме времени.)
Для наглядности можно вообще выбросить "дополнительные кривые" и перейти к построению двух оригинальных кривых только:
Это представление полностью эквивалентно тому, что изображалось ранее. Предвижу не просто взрыв, а бешеный взрыв эмоций: мол как так, 8 EURUSD, и 3 GBPUSD совершенно независимые величины (это не совсем так), которые не обязаны сходиться или там расходиться, и вообще коррелировать, бред строить торговлю на рассмотрении взаимного движения этих двух графиков... гм. Однако сделки будут в прибыли, такие дела - дождёмся этого (прибыли), и продолжим )
я тебе неск. раз писал, проверь в тестере свою бибигонию. На что ты ответил что тестер для лохов и поспешно удалился
теперь прдиумал новое развлечение, опять же, без проверки и статистики
я тебе неск. раз писал, проверь в тестере свою бибигонию. На что ты ответил что тестер для лохов и поспешно удалился
теперь прдиумал новое развлечение, опять же, без проверки и статистики
после тестера особенно хорошо торгуется история :-)
после тестера особенно хорошо торгуется история :-)
нечего подгонять под историю, тогда везде будет торговаться нормально
Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга. Если двигать вертикальную линию, то вместе с ней меняется точка привязки, где спред равен нулю. На графике отображается MathAbs(Spead).
Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга. Если двигать вертикальную линию, то вместе с ней меняется точка привязки, где спред равен нулю. На графике отображается MathAbs(Spead).
Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга. Если двигать вертикальную линию, то вместе с ней меняется точка привязки, где спред равен нулю. На графике отображается MathAbs(Spead).