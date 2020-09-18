О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 8
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Martin CHEguevara:
Во первых как же приятно что есть такие люди как вы!)
...
Благодарю.
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Покажу фокус в реальном времени.По состоянию на 00:00 мск 03.01.2020 изобразим последние половину суток в тф М5, а именно евродоллар (ED) и фунтдоллар (PD).
Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1.
Таким образом, они могут служить опорными кривыми (давать нам точку опоры, так сказать). Что мы видим: что ED более сильно отклонился вниз от EDq, чем PD от PDq. Не буду писать числа, всё видно на графиках.
Вывод: открываем пару сделок: buy EURUSD объёмом 8, и одновременно sell GBPUSD объёмом 3 (почему так - потому что волатильности EDq и PDq так соотносятся). И спокойно ждём прибыль.
P.S. Предвижу взрыв воплей на тему, что прибыли не будет. Однако фокус, заметим, демонстрируется в реальном времени. Посмотрим же.
Благодарю.
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Покажу фокус в реальном времени.По состоянию на 00:00 мск 03.01.2020 изобразим последние половину суток в тф М5, а именно евродоллар (ED) и фунтдоллар (PD).
Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1.
Таким образом, они могут служить опорными кривыми (давать нам точку опоры, так сказать). Что мы видим: что ED более сильно отклонился вниз от EDq, чем PD от PDq. Не буду писать числа, всё видно на графиках.
Вывод: открываем пару сделок: buy EURUSD объёмом 8, и одновременно sell GBPUSD объёмом 3 (почему так - потому что волатильности EDq и PDq так соотносятся). И спокойно ждём прибыль.
P.S. Предвижу взрыв воплей на тему, что прибыли не будет. Однако фокус, заметим, демонстрируется в реальном времени. Посмотрим же.
Гениально! Только мне вспоминается, что что-то похожее я где-то читал. Вы на этом форуме об этом раньше не писали?
Гениально! Только мне вспоминается, что что-то похожее я где-то читал. Вы на этом форуме об этом раньше не писали?
Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305
Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся. Способ же построения "дополнительных кривых" базируется на преобразованиях координат, подобным показанному переходу к валюте котировки EN.
Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305
Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся.
Что ж вы за 2 года пару лимонов не сделали?
Что ж вы за 2 года пару лимонов не сделали?
Ваше заявление так категорично, будто Вы точно знаете. Выглядит глупо.
Для этого надо кроме 5-минуток и словосочетания "ждём прибыль" ещё узнать понятие тренд.
Скорее ваша новая ветка так выглядит. Решили ещё помусолить?
Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305
Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся. Способ же построения "дополнительных кривых" базируется на преобразованиях координат, подобным показанному переходу к валюте котировки EN.
Тогда понятно, моё почтение. Уважаю таких талантливых людей, которые могут, используя сравнительно простые приёмы и доступную всем, лежащую на поверхности, исходную информацию создавать шедевры. Желаю вам больших успехов в Новом Году! А на местных шавок не обращайте внимания, ведь они кроме тявканья больше ничего не умеют. )