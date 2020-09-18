О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 8

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Martin CHEguevara:
Во первых как же приятно что есть такие люди как вы!)

...

В принципе все что можно выжать отсюда...к сожалению...

Благодарю.

Не совсем так. Точнее, совсем не так. Покажу фокус в реальном времени.По состоянию на 00:00 мск 03.01.2020 изобразим последние половину суток в тф М5, а именно евродоллар (ED) и фунтдоллар (PD).

Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1.

Таким образом, они могут служить опорными кривыми (давать нам точку опоры, так сказать). Что мы видим: что ED более сильно отклонился вниз от EDq, чем PD от PDq. Не буду писать числа, всё видно на графиках.

Вывод: открываем пару сделок: buy EURUSD объёмом 8, и одновременно sell GBPUSD объёмом 3 (почему так - потому что волатильности EDq и PDq так соотносятся). И спокойно ждём прибыль.


P.S. Предвижу взрыв воплей на тему, что прибыли не будет. Однако фокус, заметим, демонстрируется в реальном времени. Посмотрим же.

 
Mikhael1983:

Благодарю.

Не совсем так. Точнее, совсем не так. Покажу фокус в реальном времени.По состоянию на 00:00 мск 03.01.2020 изобразим последние половину суток в тф М5, а именно евродоллар (ED) и фунтдоллар (PD).

Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1.

Таким образом, они могут служить опорными кривыми (давать нам точку опоры, так сказать). Что мы видим: что ED более сильно отклонился вниз от EDq, чем PD от PDq. Не буду писать числа, всё видно на графиках.

Вывод: открываем пару сделок: buy EURUSD объёмом 8, и одновременно sell GBPUSD объёмом 3 (почему так - потому что волатильности EDq и PDq так соотносятся). И спокойно ждём прибыль.


P.S. Предвижу взрыв воплей на тему, что прибыли не будет. Однако фокус, заметим, демонстрируется в реальном времени. Посмотрим же.

 Гениально! Только мне вспоминается, что что-то похожее я где-то читал. Вы на этом форуме об этом раньше не писали?

 
khorosh:

 Гениально! Только мне вспоминается, что что-то похожее я где-то читал. Вы на этом форуме об этом раньше не писали?

Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305

Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся. Способ же построения "дополнительных кривых" базируется на преобразованиях координат, подобным показанному переходу к валюте котировки EN.

Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок
Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок
  • 2018.09.02
  • www.mql5.com
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы...
[Удален]  
Mikhael1983:

Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305

Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся.

Что ж вы за 2 года пару лимонов не сделали?
 
Vladimir Baskakov:
Что ж вы за 2 года пару лимонов не сделали?
Ваше заявление так категорично, будто Вы точно знаете. Выглядит глупо.
 
Vladimir Baskakov:
Что ж вы за 2 года пару лимонов не сделали?
Для этого надо кроме 5-минуток и словосочетания "ждём прибыль" ещё узнать понятие тренд.
[Удален]  
Mikhael1983:
Ваше заявление так категорично, будто Вы точно знаете. Выглядит глупо.
Скорее ваша новая ветка так выглядит. Решили ещё помусолить?
 
Aleksey Mavrin:
Для этого надо кроме 5-минуток и словосочетания "ждём прибыль" ещё узнать понятие тренд.
Никаких понятий трендов не требуется, если есть такая замечательная точка опоры, как кривые, изменяющиеся идентично на разномасштабных графиках валютных пар. Это достаточно очевидно, странно, что Вы цепляетесь за какие-то фантазии, доказавшие свою неэффективность.
 
Vladimir Baskakov:
Скорее ваша новая ветка так выглядит. Решили ещё помусолить?
Мой Вам совет - не злоупотребляйте употреблением напитков по случаю нового года.
 
Mikhael1983:

Да, верно. Вы вспоминаете вот эту ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/277305

Общие идеи те же. Реализация - качественно сильнее, ибо в приводимом сейчас фокусе дополнительные кривые коррелированы абсолютно, и между их движениями не накапливается никакой разницы, совсем, даже в малую долю одного пипса. Заметим, что и в той ветке фокус удался. Теперь же тем более удастся. Способ же построения "дополнительных кривых" базируется на преобразованиях координат, подобным показанному переходу к валюте котировки EN.

Тогда понятно, моё почтение. Уважаю таких талантливых людей, которые могут, используя сравнительно простые приёмы и доступную всем, лежащую на поверхности, исходную информацию создавать шедевры. Желаю вам больших успехов в Новом Году! А на местных шавок не обращайте внимания, ведь они кроме тявканья больше ничего не умеют. )

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