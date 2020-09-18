О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 13

Новый комментарий
 
khorosh:

Поторгуйте хотя бы с полгода, чтобы ислючить элемент случайности.

С Вами всё ясно.
 
Aleksandr Yakovlev:

А счет то демо?  У вас есть сигнал и объем сделок похож.

Вот уж даже прикладывал графики в реальном времени, основываясь на которых торговал, и всё равно народ не может поверить, что можно заработать, разве что по какому-то волшебному стороннему сигналу... показательно )

 
Mikhael1983:

Вот уж даже прикладывал графики в реальном времени, основываясь на которых торговал, и всё равно народ не может поверить, что можно заработать, разве что по какому-то волшебному стороннему сигналу... показательно )

Грифик спреда, который ты торговал, за декабрь-январь.

Ты заработал на нескольких последних точках - спрэд примерно 0.0100-0.0050. Спрэд до этого момента вынес бы тебя с рынка вперед ногами - депозит не выдержал бы раздвижки в 10 раз больше.


 
Mikhael1983:

Вот уж даже прикладывал графики в реальном времени, основываясь на которых торговал, и всё равно народ не может поверить, что можно заработать, разве что по какому-то волшебному стороннему сигналу... показательно )

А что вы хотели сказать и какой ожидали реакции? Безо всяких изысканий руками можно получить прибыль просто по расхождению цены с МА, тем более с усреднением ))

А вот сколь долго можно получать стабильно прибыль с рассчитанными рисками и просадкой - вот это и есть предмет поиска, и это интересно, потому что для этого надо учитывать ещё кучу всего, кроме элементарнейшего спреда кроссов.

Выкладывайте историю торговли, показатели, риски на сделку, Макс.ДД, % прибыльных сделок.

У вас же всё это есть? Давайте развязку! Не хотите же вы сказать что истории нет и это разовый перформанс? :)

 
Дмитрий:

Грифик спреда, который ты торговал, за декабрь-январь.

Ты заработал на нескольких последних точках - спрэд примерно 0.0100-0.0050. Спрэд до этого момента вынес бы тебя с рынка вперед ногами - депозит не выдержал бы раздвижки в 10 раз больше.


Кто Вам сказал, что несколько месяцев назад я стал бы открывать сделки с такими же соотношениями лотов и направлениями открытия? Я бы открылся иначе, и всё равно остался в плюсе.

[Удален]  
Aleksey Mavrin:

А что вы хотели сказать и какой ожидали реакции? Безо всяких изысканий руками можно получить прибыль просто по расхождению цены с МА, тем более с усреднением ))

А вот сколь долго можно получать стабильно прибыль с рассчитанными рисками и просадкой - вот это и есть предмет поиска, и это интересно, потому что для этого надо учитывать ещё кучу всего, кроме элементарнейшего спреда кроссов.

Выкладывайте историю торговли, показатели, риски на сделку, Макс.ДД, % прибыльных сделок.

У вас же всё это есть? Давайте развязку! Не хотите же вы сказать что истории нет и это разовый перформанс? :)

Завидуйте молча
 
Mikhael1983:

Кто Вам сказал, что несколько месяцев назад я стал бы открывать сделки с такими же соотношениями лотов и направлениями открытия? Я бы открылся иначе, и всё равно остался в плюсе.

Ну, ты изменил бы формулу расчета спрэда, но он все равно бы раздвигался в этот период - вот в чем проблема. 

Если пересчитывать формулу расчета на каждом шаге - спрэд все равно расширяется, увеличивая убыток.

 
Aleksey Mavrin:

А что вы хотели сказать и какой ожидали реакции? Безо всяких изысканий руками можно получить прибыль просто по расхождению цены с МА, тем более с усреднением ))

Было бы можно, если бы Вы могли непосредственно торговать график SMA... однако, Вы можете открыть серию сделок, эквивалентную открытию сделки по SMA, но с закрытием возникнут проблемы. Иные же подходы такой торговли упрутся в запаздывание SMA. Так что ... хорошая попытка, но нет.

 
Vladimir Baskakov:
Завидуйте молча

Покажите пример!)

[Удален]  
Aleksey Mavrin:

Покажите пример!)

Так тс показал
1...67891011121314151617181920...184
Новый комментарий