О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 105

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Vitaly Muzichenko:

Нашёл видео, которое Вы скорее всего видели, так-как писал его в прошлых обсуждениях "парного"

Посмотрите, там всё чётко изложено, хотя диктор с меня никудышный :)

мне понравилось то, что плюсом ты используешь корреляцию

припоминаю я, что Александр использовал её для определения максимальной раздвижки

то есть он не среднестатистические пункты смотрел, а среднестатистическую корреляцию использовал как сигнальный параметр

но было это все на заре изучения этой стратегии, так скажем
 
Renat Akhtyamov:

мне понравилось то, что плюсом ты используешь корреляцию

припоминаю я, что Александр использовал её для определения максимальной раздвижки

то есть он не среднестатистические пункты смотрел, а среднестатистическую корреляцию использовал как сигнальный параметр

но было это все на заре изучения этой стратегии, так скажем

корреляция - это хорошо. Но только до момента пока точка отсчёта (US dollar) ведёт себя равномерно.

А так - ничего сложного - можно (и давно сделано) вообще в один чарт все мажоры вывести нормируясь по сигме и пока бакс предсказуем (ровно падает/растёт,стоит) торговать схождения/расхождения.

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается - доллар взбрыкнёт и "ваше очко переходит в зал" :-)

и ещё есть неудобное свойство корреляций, это периодичность.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Гриш, то что я чего то не договариваю, просто прими на веру

1*EURUSD-1*GBPUSD = 1*EURGBP = лок, он не нужен

графически это симметричные линии:

1*EURUSD = 1*GBPUSD (+/-) 1* EURGBP

не помню уже что я там использовал дополнительно в расчете плюсом - стоимость пункта, маржу и т.д.

1*EURUSD -1*GBPUSD = 1*EURGBP

но это факт

Ты снова повторяешь эту чушь

Это уже рецидив, тобишь заболевание твоё из скрытого (тихой формы) становится явным.  

 
Maxim Kuznetsov:

корреляция - это хорошо. Но только до момента пока точка отсчёта (US dollar) ведёт себя равномерно.

А так - ничего сложного - можно (и давно сделано) вообще в один чарт все мажоры вывести нормируясь по сигме и пока бакс предсказуем (ровно падает/растёт,стоит) торговать схождения/расхождения.

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается - доллар взбрыкнёт и "ваше очко переходит в зал" :-)

и ещё есть неудобное свойство корреляций, это периодичность.

О, адекватный понимающий человек, что здесь обсуждают столько страниц? Или просто флудилка переехала сюда))

 
Aleksey Mavrin:

Или просто флудилка переехала сюда))

Даже демо-сигнал удален. Тема теперь чисто теоретическая и является ответвлением "Теории и практики")

 
Aleksey Mavrin:

... что здесь обсуждают столько страниц? 

Топикстартер на первой странице запудрил большинству читателей мозг описанием части своей системы. В основу системы заложены две грубые математические ошибки, о которых в развернутом виде указал здесь. Крыть автору нечем, признать ошибки не позволяет гордыня или другие причины, поэтому продолжает постить скриншоты удачных сделок. Когда позиции закрываются в прибыль, то это по системе. Если уходят в просадку, то он пересиживает и говорит что в этом виновата Королева Елизавета. Был сигнал с демо-счета, который удалил после того как очередные позиции ушли в глубокую просадку. Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС. Таки дела.

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.23
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 
Grigori.S.B:

Топикстартер на первой странице запудрил большинству читателей мозг описанием части своей системы. В основу системы заложены две грубые математические ошибки, о которых в развернутом виде указал здесь. Крыть автору нечем, признать ошибки не позволяет гордыня или другие причины, поэтому продолжает постить скриншоты удачных сделок. Был сигнал с демо-счета, который удалил после того как очередные позиции ушли в глубокую просадку. Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС. Таки дела.

Доброе время суток!

Мне тоже не нравится как поступает ТС, но он дал толчок к размышлениям и формированию применения его подхода в моей интерпретации. Я даже своё виденье изложил в статье (прилагаю).

Также торгую по данному методу на реальном счёте - правда счёт маленький и приходиться подключать дополнительные "геометрические" методы и интуицию.

Текущая ситуация по упомянутому счёту вот (счёт пока не получается сделать публичным, там какая-то ошибка - в саппорт написал, но помочь пока не могут - жду ответа от них, как сделают выложу ссылку):


У ТС сделки слишком длительные. Сделки должны длиться не более 2-3 часов.

С уважением, RomFil

Файлы:
34k5hi_yuds7a46.zip  188 kb
 
RomFil:

У ТС сделки слишком длительные. Сделки должны длиться не более 2-3 часов.

Золотые слова! Чем дольше позиция в рынке, тем больше факторов неопределенности на нее начинает влиять. 2-3 часа тоже много.

 
Grigori.S.B:

Золотые слова! Чем дольше позиция в рынке, тем больше факторов неопределенности на нее начинает влиять. 2-3 часа тоже много.

Это ведь максимум я указал ... :) Да и для М5 - это самое, то ...
 
Кстати рассогласование по фунту и евре увеличивается всё больше и больше (это в моменте) ... Михаил1983, какая сейчас текущая просадка относительно маржи?
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