О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 105
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Нашёл видео, которое Вы скорее всего видели, так-как писал его в прошлых обсуждениях "парного"
Посмотрите, там всё чётко изложено, хотя диктор с меня никудышный :)
мне понравилось то, что плюсом ты используешь корреляцию
припоминаю я, что Александр использовал её для определения максимальной раздвижки
то есть он не среднестатистические пункты смотрел, а среднестатистическую корреляцию использовал как сигнальный параметрно было это все на заре изучения этой стратегии, так скажем
мне понравилось то, что плюсом ты используешь корреляцию
припоминаю я, что Александр использовал её для определения максимальной раздвижки
то есть он не среднестатистические пункты смотрел, а среднестатистическую корреляцию использовал как сигнальный параметрно было это все на заре изучения этой стратегии, так скажем
корреляция - это хорошо. Но только до момента пока точка отсчёта (US dollar) ведёт себя равномерно.
А так - ничего сложного - можно (и давно сделано) вообще в один чарт все мажоры вывести нормируясь по сигме и пока бакс предсказуем (ровно падает/растёт,стоит) торговать схождения/расхождения.
Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается - доллар взбрыкнёт и "ваше очко переходит в зал" :-)
и ещё есть неудобное свойство корреляций, это периодичность.
Гриш, то что я чего то не договариваю, просто прими на веру
1*EURUSD-1*GBPUSD = 1*EURGBP = лок, он не нужен
графически это симметричные линии:
1*EURUSD = 1*GBPUSD (+/-) 1* EURGBP
не помню уже что я там использовал дополнительно в расчете плюсом - стоимость пункта, маржу и т.д.
1*EURUSD -1*GBPUSD = 1*EURGBP
но это факт
Ты снова повторяешь эту чушь.
Это уже рецидив, тобишь заболевание твоё из скрытого (тихой формы) становится явным.
корреляция - это хорошо. Но только до момента пока точка отсчёта (US dollar) ведёт себя равномерно.
А так - ничего сложного - можно (и давно сделано) вообще в один чарт все мажоры вывести нормируясь по сигме и пока бакс предсказуем (ровно падает/растёт,стоит) торговать схождения/расхождения.
Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается - доллар взбрыкнёт и "ваше очко переходит в зал" :-)
и ещё есть неудобное свойство корреляций, это периодичность.
О, адекватный понимающий человек, что здесь обсуждают столько страниц? Или просто флудилка переехала сюда))
Или просто флудилка переехала сюда))
Даже демо-сигнал удален. Тема теперь чисто теоретическая и является ответвлением "Теории и практики")
... что здесь обсуждают столько страниц?
Топикстартер на первой странице запудрил большинству читателей мозг описанием части своей системы. В основу системы заложены две грубые математические ошибки, о которых в развернутом виде указал здесь. Крыть автору нечем, признать ошибки не позволяет гордыня или другие причины, поэтому продолжает постить скриншоты удачных сделок. Когда позиции закрываются в прибыль, то это по системе. Если уходят в просадку, то он пересиживает и говорит что в этом виновата Королева Елизавета. Был сигнал с демо-счета, который удалил после того как очередные позиции ушли в глубокую просадку. Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС. Таки дела.
Топикстартер на первой странице запудрил большинству читателей мозг описанием части своей системы. В основу системы заложены две грубые математические ошибки, о которых в развернутом виде указал здесь. Крыть автору нечем, признать ошибки не позволяет гордыня или другие причины, поэтому продолжает постить скриншоты удачных сделок. Был сигнал с демо-счета, который удалил после того как очередные позиции ушли в глубокую просадку. Очевидно хочет найти инвестора или покупателя на свою ТС. Таки дела.
Доброе время суток!
Мне тоже не нравится как поступает ТС, но он дал толчок к размышлениям и формированию применения его подхода в моей интерпретации. Я даже своё виденье изложил в статье (прилагаю).
Также торгую по данному методу на реальном счёте - правда счёт маленький и приходиться подключать дополнительные "геометрические" методы и интуицию.
Текущая ситуация по упомянутому счёту вот (счёт пока не получается сделать публичным, там какая-то ошибка - в саппорт написал, но помочь пока не могут - жду ответа от них, как сделают выложу ссылку):
У ТС сделки слишком длительные. Сделки должны длиться не более 2-3 часов.
С уважением, RomFil
У ТС сделки слишком длительные. Сделки должны длиться не более 2-3 часов.
Золотые слова! Чем дольше позиция в рынке, тем больше факторов неопределенности на нее начинает влиять. 2-3 часа тоже много.
Золотые слова! Чем дольше позиция в рынке, тем больше факторов неопределенности на нее начинает влиять. 2-3 часа тоже много.