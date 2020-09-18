О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 11

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khorosh:

Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга.

Пожалуйста, продемонстрируйте сделку в реальном времени на показаниях этого замечательного индикатора, как это делаю я?

 
Vladimir Baskakov:
Вешать надо на график EurGbp, в таком случае

Вспомнилось: Вешать будем потом, а пока мы им будем обещать всё, что они захотят.)

 
Mikhael1983:

Пожалуйста, продемонстрируйте сделку в реальном времени на показаниях этого замечательного индикатора, как это делаю я?

Да нет, отошёл я уже от парного трейдинга. Не хочу им больше заниматься, это далеко не лучший способ зарабатывания денег.)

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Не моя тема, а ТС, пусть ловит

балаболка, расскажи нам как нужно?

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

балаболка, расскажи нам как нужно?

Иди с полуавтоматом покукарекай лучше. Не лезь. Вообще тебя не трогал
 

Сделки вышли в плюс.

Текущее состояние дел:



Готовимся в скором будущем зафиксировать прибыль.

 
khorosh:

... парного трейдинга ... это далеко не лучший способ зарабатывания денег.)

Позвольте с Вами не согласиться. Это один из наиболее надёжных и в этом смысле лучших способов. Если уметь его правильно готовить.

 
khorosh:

Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга. Если двигать вертикальную линию, то вместе с ней меняется точка привязки, где спред равен нулю. На графике отображается MathAbs(Spead).


Кстати, там нанесена сетка, шаг сетки можно менять внешней переменной. На скрине вертикальная шкала индикатора в долларах для лота 0.1. Лот тоже можно задавать во внешней переменной. Сразу видим потенциальную прибыль в баксах.)

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Иди с полуавтоматом покукарекай лучше. Не лезь. Вообще тебя не трогал

у нас с пакетником все схвачено, а вот к тебе есть вопросы

 
Mikhael1983:

Позвольте с Вами не согласиться. Это один из наиболее надёжных и в этом смысле лучших способов. Если уметь его правильно готовить.

Ну вот, когда заработаете побольше, тогда и поговорим.)

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