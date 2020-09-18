О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 11
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Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга.
Пожалуйста, продемонстрируйте сделку в реальном времени на показаниях этого замечательного индикатора, как это делаю я?
Вешать надо на график EurGbp, в таком случае
Вспомнилось: Вешать будем потом, а пока мы им будем обещать всё, что они захотят.)
Пожалуйста, продемонстрируйте сделку в реальном времени на показаниях этого замечательного индикатора, как это делаю я?
Да нет, отошёл я уже от парного трейдинга. Не хочу им больше заниматься, это далеко не лучший способ зарабатывания денег.)
Не моя тема, а ТС, пусть ловит
балаболка, расскажи нам как нужно?
балаболка, расскажи нам как нужно?
Сделки вышли в плюс.
Текущее состояние дел:
Готовимся в скором будущем зафиксировать прибыль.
... парного трейдинга ... это далеко не лучший способ зарабатывания денег.)
Позвольте с Вами не согласиться. Это один из наиболее надёжных и в этом смысле лучших способов. Если уметь его правильно готовить.
Делал когда-то вот такой индикатор для парного трейдинга. Если двигать вертикальную линию, то вместе с ней меняется точка привязки, где спред равен нулю. На графике отображается MathAbs(Spead).
Кстати, там нанесена сетка, шаг сетки можно менять внешней переменной. На скрине вертикальная шкала индикатора в долларах для лота 0.1. Лот тоже можно задавать во внешней переменной. Сразу видим потенциальную прибыль в баксах.)
Иди с полуавтоматом покукарекай лучше. Не лезь. Вообще тебя не трогал
у нас с пакетником все схвачено, а вот к тебе есть вопросы
Позвольте с Вами не согласиться. Это один из наиболее надёжных и в этом смысле лучших способов. Если уметь его правильно готовить.
Ну вот, когда заработаете побольше, тогда и поговорим.)