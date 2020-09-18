О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 5

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Mikhael1983:

И как это противоречит тому, что через какое-то время она обязательно сдвинется на наперед заданную разумную дельту либо вверх либо вниз?

Она сдвинется только если кто то продаст или купит по рынку. И не на какую то там гипотетическую дельту, а на до цены ближайшей лимитной заявки на покупку или продажу. Изучите стакан цен. Если в стакане стоит лимитка на продажу 10 контрактов по цене 100 руб., и лимитка на продажу 20 контрактов по цене 110 рублей. И вы купите по рынку 30 контрактов. То вы выкупите 10 контрактов по цене 100 руб., и 20 по цене 110 руб. при этом текущая цена станет 110 руб. Цена изменилась потому, что возник спрос и этой покупкой вы выкупили все ближайшее предложение в стакане. Где тут вероятности?

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Вот скучно без таких мыслителей. Юсуф пропал, Уладзимир в ауте, А_К дезертировал. Продолжайте Михаил! Мы знаем, чем все закончится, но продолжайте!
 
Vitalii Ananev:

... Где тут вероятности?

Вероятности вот где: забудьте для ясности о том, что это график цены. Считайте это графиком температуры в деревне Гадюкино. И до Вас медленно начнёт доходить, что природа графиков неважна, когда мы рассуждаем об их изменениях.

P.S. Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )
 
Mikhael1983:

Вероятности вот где: забудьте для ясности о том, что это график цены. Считайте это графиком температуры в деревне Гадюкино. И до Вас медленно начнёт доходить, что природа графиков неважна, когда мы рассуждаем об их изменениях.

P.S. Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )

Новый год скоро, пора уже наливать в стакан :)

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Vitalii Ananev:

Новый год скоро, пора уже наливать в стакан :)

Походу герчик им там что-то подсыпает
 
Mikhael1983:
Благодарю Вас за Ваше мнение, оно тоже имеет ценность для этой ветки, ибо вполне показательно.

чо курите?

 
Уважаемые. Массонский орден обычно скрыт от людских глаз. Но, раз вы вышли в свет, будьте добры, в простых логических категориях выражайие, пожалуйста, свои промежуточные и конечные выводы: 

"Цена пойдет вверх, если... 
Цена пойлет вниз, если..."

Хочется увидеть практическую сторону...
 

Практическая польза простая... если раньше в треугольнике EURUSD, GBPUSD, EURGBP (ну или с любой другой валютой котировки вместо USD) было 2 (два) независимых графика (например, EURUSD, и GBPUSD, а EURGBP рассматривать как их функцию, или другими способами выбрать два графика из трёх), то теперь независимый график один: EN. Другие два выражаются через него. PN = EN + 1, EP чуть посложнее, вот так:

Никаких приближений / округлений тут нет, всё строго. Формы графиков всех "сторон треугольника" в таком представлении тождественны. С точностью до того что EP и EN связаны через степень (-1). Но это не суть, нет никаких проблем торговать парой GBPEUR тождественно представляя сделки по ней парами сделок по EURUSD и GBPUSD. По сути формы всех сторон треугольника одинаковы, строго. Графики EN и PN, напомню, также можно непосредственно торговать, опять же без округлений, строго, представляя сделки по ним через сделки по EURUSD и GBPUSD. Уверяю Вас, это может принести пользу.

Как и какую - думайте.

 
Mikhael1983:

Практическая польза простая... если раньше в треугольнике EURUSD, GBPUSD, EURGBP (ну или с любой другой валютой котировки вместо USD) было 2 (два) независимых графика (например, EURUSD, и GBPUSD, а EURGBP рассматривать как их функцию, или другими способами выбрать два графика из трёх), то теперь независимый график один: EN. Другие два выражаются через него. PN = EN + 1, EP чуть посложнее, вот так:

Никаких приближений / округлений тут нет, всё строго. Формы графиков всех "сторон треугольника" в таком представлении тождественны. С точностью до того что EP и EN связаны через степень (-1). Но это не суть, нет никаких проблем торговать парой GBPEUR тождественно представляя сделки по ней парами сделок по EURUSD и GBPUSD. По сути формы всех сторон треугольника одинаковы, строго. Графики EN и PN, напомню, также можно непосредственно торговать, опять же без округлений, строго, представляя сделки по ним через сделки по EURUSD и GBPUSD. Уверяю Вас, это может принести пользу.

Как и какую - думайте.

С новым годом Вас, ну так в 5 псалме вы описали ,что неравенство компенсируется разной стоимостью пункта  
 
Ольга Кириенко:
С новым годом Вас, ну так в 5 псалме вы описали ,что неравенство компенсируется разной стоимостью пункта  
*В 5 посте*  
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