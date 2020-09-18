О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 5
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И как это противоречит тому, что через какое-то время она обязательно сдвинется на наперед заданную разумную дельту либо вверх либо вниз?
Она сдвинется только если кто то продаст или купит по рынку. И не на какую то там гипотетическую дельту, а на до цены ближайшей лимитной заявки на покупку или продажу. Изучите стакан цен. Если в стакане стоит лимитка на продажу 10 контрактов по цене 100 руб., и лимитка на продажу 20 контрактов по цене 110 рублей. И вы купите по рынку 30 контрактов. То вы выкупите 10 контрактов по цене 100 руб., и 20 по цене 110 руб. при этом текущая цена станет 110 руб. Цена изменилась потому, что возник спрос и этой покупкой вы выкупили все ближайшее предложение в стакане. Где тут вероятности?
... Где тут вероятности?
Вероятности вот где: забудьте для ясности о том, что это график цены. Считайте это графиком температуры в деревне Гадюкино. И до Вас медленно начнёт доходить, что природа графиков неважна, когда мы рассуждаем об их изменениях.P.S. Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )
Вероятности вот где: забудьте для ясности о том, что это график цены. Считайте это графиком температуры в деревне Гадюкино. И до Вас медленно начнёт доходить, что природа графиков неважна, когда мы рассуждаем об их изменениях.P.S. Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )
Новый год скоро, пора уже наливать в стакан :)
Новый год скоро, пора уже наливать в стакан :)
Благодарю Вас за Ваше мнение, оно тоже имеет ценность для этой ветки, ибо вполне показательно.
чо курите?
Практическая польза простая... если раньше в треугольнике EURUSD, GBPUSD, EURGBP (ну или с любой другой валютой котировки вместо USD) было 2 (два) независимых графика (например, EURUSD, и GBPUSD, а EURGBP рассматривать как их функцию, или другими способами выбрать два графика из трёх), то теперь независимый график один: EN. Другие два выражаются через него. PN = EN + 1, EP чуть посложнее, вот так:
Никаких приближений / округлений тут нет, всё строго. Формы графиков всех "сторон треугольника" в таком представлении тождественны. С точностью до того что EP и EN связаны через степень (-1). Но это не суть, нет никаких проблем торговать парой GBPEUR тождественно представляя сделки по ней парами сделок по EURUSD и GBPUSD. По сути формы всех сторон треугольника одинаковы, строго. Графики EN и PN, напомню, также можно непосредственно торговать, опять же без округлений, строго, представляя сделки по ним через сделки по EURUSD и GBPUSD. Уверяю Вас, это может принести пользу.
Как и какую - думайте.
Практическая польза простая... если раньше в треугольнике EURUSD, GBPUSD, EURGBP (ну или с любой другой валютой котировки вместо USD) было 2 (два) независимых графика (например, EURUSD, и GBPUSD, а EURGBP рассматривать как их функцию, или другими способами выбрать два графика из трёх), то теперь независимый график один: EN. Другие два выражаются через него. PN = EN + 1, EP чуть посложнее, вот так:
Никаких приближений / округлений тут нет, всё строго. Формы графиков всех "сторон треугольника" в таком представлении тождественны. С точностью до того что EP и EN связаны через степень (-1). Но это не суть, нет никаких проблем торговать парой GBPEUR тождественно представляя сделки по ней парами сделок по EURUSD и GBPUSD. По сути формы всех сторон треугольника одинаковы, строго. Графики EN и PN, напомню, также можно непосредственно торговать, опять же без округлений, строго, представляя сделки по ним через сделки по EURUSD и GBPUSD. Уверяю Вас, это может принести пользу.
Как и какую - думайте.
С новым годом Вас, ну так в 5 псалме вы описали ,что неравенство компенсируется разной стоимостью пункта