О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 104

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Вот нашёл сигнал и открыл позицию по кроссу CHFJPY.

CADCHF и CADJPY 

Куда проще?

Закрывать буду как всегда ~+10пп

 
khorosh:

Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.


13.00 это прибыль.

Ну как прибыль сейчас, есть?

Вот опять-же, торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.

Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже. Плохой вариант, а выхлоп тот-же, что и торговля одним кроссом. Это мной давно проверено.



 
Mikhael1983:

Я уже пояснял, что я вспомнил о том, что конкурс у Герчика ещё идёт, через пару месяцев из трёх, и решил открыть несколько сделок синхронно с выкладываемым на форуме.

Это ни разу не означает, что сделки открыты только на демо-счёте. В конце-концов, первые несколько фокусов там отсутствовали.

Так эти все фокусы на демо чтоли? Ээээ, а реал есть?

 

Renat Akhtyamov:

1*EURUSD-1*GBPUSD = 1*EURGBP

А ведь это уже клиника, раз разжёвывания не помогли )

 
Vitaly Muzichenko:

Ну как прибыль сейчас, есть?

Вот опять-же, торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.

Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже. Плохой вариант, а выхлоп тот-же, что и торговля одним кроссом. Это мной давно проверено.

сверху 0.75, снизу 0.5

примерное сравнивание, не уточняясь в реальной марже, хотя фунт и дороже, т.к. его цена больше:

880.7/552.77=1.59

0.75/0.5=1.5

при желании можно доказать, что получится одно и то же

да даже спред по кроссу - сумма спреда мажоров

 
Mikhael1983:

А ведь это уже клиника, раз разжёвывания не помогли )

клиника у тебя на реале

;)

 
Vitaly Muzichenko:

Ну как прибыль сейчас, есть?

Болтается вблизи нуля. Пересечение ещё не скоро. Я и при пересечении не буду закрываться, так как предполагаю, что после пересечения пары продолжат двигаться в том же направлении.

 
Vitaly Muzichenko:

... торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.

Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже

Понимаю когда не хватает маржи на стоках, особенно если позиция уходит на следующий день. Но не на форексе же. Тут если ты уперся в нехватку маржи, то жизнь счета пошла на секунды. Я вообще на форексе никогда на маржу внимания не обращаю. 

 
Vitaly Muzichenko:

Вот нашёл сигнал и открыл позицию по кроссу CHFJPY.

CADCHF и CADJPY 

Куда проще?

Закрывать буду как всегда ~+10пп

Одним ордером, только по CHFJPY?

 
khorosh:

Болтается вблизи нуля. Пересечение ещё не скоро. Я и при пересечении не буду закрываться, так как предполагаю, что после пересечения пары продолжат двигаться в том же направлении.

Нашёл видео, которое Вы скорее всего видели, так-как писал его в прошлых обсуждениях "парного"

Посмотрите, там всё чётко изложено, хотя диктор с меня никудышный :)


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