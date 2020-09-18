О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 104
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Вот нашёл сигнал и открыл позицию по кроссу CHFJPY.
CADCHF и CADJPY
Куда проще?
Закрывать буду как всегда ~+10пп
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.
13.00 это прибыль.
Ну как прибыль сейчас, есть?
Вот опять-же, торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.
Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже. Плохой вариант, а выхлоп тот-же, что и торговля одним кроссом. Это мной давно проверено.
Я уже пояснял, что я вспомнил о том, что конкурс у Герчика ещё идёт, через пару месяцев из трёх, и решил открыть несколько сделок синхронно с выкладываемым на форуме.
Это ни разу не означает, что сделки открыты только на демо-счёте. В конце-концов, первые несколько фокусов там отсутствовали.
Так эти все фокусы на демо чтоли? Ээээ, а реал есть?
Renat Akhtyamov:
1*EURUSD-1*GBPUSD = 1*EURGBP
А ведь это уже клиника, раз разжёвывания не помогли )
Ну как прибыль сейчас, есть?
Вот опять-же, торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.
Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже. Плохой вариант, а выхлоп тот-же, что и торговля одним кроссом. Это мной давно проверено.
сверху 0.75, снизу 0.5
примерное сравнивание, не уточняясь в реальной марже, хотя фунт и дороже, т.к. его цена больше:
880.7/552.77=1.59
0.75/0.5=1.5
при желании можно доказать, что получится одно и то же
да даже спред по кроссу - сумма спреда мажоров
А ведь это уже клиника, раз разжёвывания не помогли )
клиника у тебя на реале
;)
Ну как прибыль сейчас, есть?
Болтается вблизи нуля. Пересечение ещё не скоро. Я и при пересечении не буду закрываться, так как предполагаю, что после пересечения пары продолжат двигаться в том же направлении.
... торговля только одним кроссом уменьшает загрузку депозита, вы торговлей двумя мажорами и закладываете на маржу больше, чем на кросс с завышенным лотом.
Если вам нужно будет усреднить, то может случится так, что все деньги в марже.
Понимаю когда не хватает маржи на стоках, особенно если позиция уходит на следующий день. Но не на форексе же. Тут если ты уперся в нехватку маржи, то жизнь счета пошла на секунды. Я вообще на форексе никогда на маржу внимания не обращаю.
Вот нашёл сигнал и открыл позицию по кроссу CHFJPY.
CADCHF и CADJPY
Куда проще?
Закрывать буду как всегда ~+10пп
Одним ордером, только по CHFJPY?
Болтается вблизи нуля. Пересечение ещё не скоро. Я и при пересечении не буду закрываться, так как предполагаю, что после пересечения пары продолжат двигаться в том же направлении.
Нашёл видео, которое Вы скорее всего видели, так-как писал его в прошлых обсуждениях "парного"
Посмотрите, там всё чётко изложено, хотя диктор с меня никудышный :)