О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 179

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Renat Akhtyamov:

этот профит весьма обманчив

он неожиданно может стать точно таким же небольшим минусом

а поскольку лоты там огромные, то убыток по быстрому усилит своп

и уже не выкрутишься

Лоты не обязательно должны быть огромными. Некоторые ограничения при выборе лотов, конечно, имеются в связи с тем, что минимальный лот не может быть меньше 0.01. Но минимальные лоты символов при которых ещё можно обеспечить требуемое соотношение лотов с необходимой точностью могут быть достаточно низкими.

 
Maxaxa:

наоборот - он совсем неудачно сместился (центр тяжести)

Образно говоря - тень от сбалансированного (нейтрального) треугольника - не видно, она по площади ему равна. Я меняю его баланс и появляется тень, которая гуляет от плюса к минусу - чем сильнее перекос - тем больше тень и собственно возможная просадка, ну или прибыль. Видимо я переборщил с дисбалансом и получил в итоге более неповоротливую конструкцию. Процесс этот циклический. Хотя возможно я заблуждаюсь.

Как ни крути - система EURUSD, GBPUSD и EURGBP - замкнутая.

ну, и нафига торговать сбалансированную треугольную часть (лишний своп, спред)?

отбрось её, что останется?

 
Renat Akhtyamov:

ну, и нафига торговать сбалансированную треугольную часть (лишний своп, спред)?

отбрось её, что останется?

Без накладных расходов никак не получится. Можно поискать "тройки" где своп будет не в минус, а в плюс.

А разве можно торговать без свопа и спреда? ))) Или, например, торговать без денег )) Хорошее начало новой ТС.

 
Maxaxa:

Без накладных расходов никак не получится. Можно поискать "тройки" где своп будет не в минус, а в плюс.

А разве можно торговать без свопа и спреда? ))) Или, например, торговать без денег )) Хорошее начало новой ТС.

можно, но это уже далеко не начало и совсем другая стратегия

;)

[Удален]  
secret:

Подсказка из учебника математики за 1-й курс: для нахождения трех переменных нужно три уравнения. А в вашей задаче только два (независимых). Без доопределения никак.

Эта задача не укладывается в узкие рамки твоих знаний.

Ещё подсказка:  упомянутых тобою трёх уравнений недостаточно для решения этой задачи. И никаких притянутых за уши доопределений не требуется. Система самосогласованная.

 

А что сложного взять и посмотреть на истории, как взаимодействуют валюты и пары синхронно?

Многие вопросы отпадут.

За сегодня 15 минутный график. Гистограммы - валютные пары. Точками спрос на валюты.

t2t

 
Uladzimir Izerski:

А что сложного взять и посмотреть на истории, как взаимодействуют валюты и пары синхронно?

Многие вопросы отпадут.

За сегодня 15 минутный график. Гистограммы - валютные пары. Точками спрос на валюты.


Еще интереснее формировать треугольник асинхронно.
 
Maxaxa:
Еще интереснее формировать треугольник асинхронно.

В треугольнике выигрышная комбинация только одна. Две пары в одну сторону и одна в другую. Только надо знать на какую валюту будет спрос.

 
Uladzimir Izerski:

В треугольнике выигрышная комбинация только одна. Две пары в одну сторону и одна в другую. Только надо знать на какую валюту будет спрос.

Я обычно предполагаю, что не знаю на какую валюту будет спрос.

Насчет выигрышной комбинации - она одна, лишь потому, что это треугольник )) остальные это сочетания

 
Maxaxa:

Я обычно предполагаю, что не знаю на какую валюту будет спрос.

Насчет выигрышной комбинации - она одна, лишь потому, что это треугольник )) остальные это сочетания

Вы ставку делаете на валюту или на валютную пару? Тут скрывается разница.

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