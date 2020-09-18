О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 179
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этот профит весьма обманчив
он неожиданно может стать точно таким же небольшим минусом
а поскольку лоты там огромные, то убыток по быстрому усилит свопи уже не выкрутишься
Лоты не обязательно должны быть огромными. Некоторые ограничения при выборе лотов, конечно, имеются в связи с тем, что минимальный лот не может быть меньше 0.01. Но минимальные лоты символов при которых ещё можно обеспечить требуемое соотношение лотов с необходимой точностью могут быть достаточно низкими.
наоборот - он совсем неудачно сместился (центр тяжести)
Образно говоря - тень от сбалансированного (нейтрального) треугольника - не видно, она по площади ему равна. Я меняю его баланс и появляется тень, которая гуляет от плюса к минусу - чем сильнее перекос - тем больше тень и собственно возможная просадка, ну или прибыль. Видимо я переборщил с дисбалансом и получил в итоге более неповоротливую конструкцию. Процесс этот циклический. Хотя возможно я заблуждаюсь.
Как ни крути - система EURUSD, GBPUSD и EURGBP - замкнутая.
ну, и нафига торговать сбалансированную треугольную часть (лишний своп, спред)?
отбрось её, что останется?
ну, и нафига торговать сбалансированную треугольную часть (лишний своп, спред)?
отбрось её, что останется?
Без накладных расходов никак не получится. Можно поискать "тройки" где своп будет не в минус, а в плюс.
А разве можно торговать без свопа и спреда? ))) Или, например, торговать без денег )) Хорошее начало новой ТС.
Без накладных расходов никак не получится. Можно поискать "тройки" где своп будет не в минус, а в плюс.
А разве можно торговать без свопа и спреда? ))) Или, например, торговать без денег )) Хорошее начало новой ТС.
можно, но это уже далеко не начало и совсем другая стратегия
;)
Подсказка из учебника математики за 1-й курс: для нахождения трех переменных нужно три уравнения. А в вашей задаче только два (независимых). Без доопределения никак.
Эта задача не укладывается в узкие рамки твоих знаний.
Ещё подсказка: упомянутых тобою трёх уравнений недостаточно для решения этой задачи. И никаких притянутых за уши доопределений не требуется. Система самосогласованная.
А что сложного взять и посмотреть на истории, как взаимодействуют валюты и пары синхронно?
Многие вопросы отпадут.
За сегодня 15 минутный график. Гистограммы - валютные пары. Точками спрос на валюты.
А что сложного взять и посмотреть на истории, как взаимодействуют валюты и пары синхронно?
Многие вопросы отпадут.
За сегодня 15 минутный график. Гистограммы - валютные пары. Точками спрос на валюты.
Еще интереснее формировать треугольник асинхронно.
В треугольнике выигрышная комбинация только одна. Две пары в одну сторону и одна в другую. Только надо знать на какую валюту будет спрос.
В треугольнике выигрышная комбинация только одна. Две пары в одну сторону и одна в другую. Только надо знать на какую валюту будет спрос.
Я обычно предполагаю, что не знаю на какую валюту будет спрос.
Насчет выигрышной комбинации - она одна, лишь потому, что это треугольник )) остальные это сочетания
Я обычно предполагаю, что не знаю на какую валюту будет спрос.
Насчет выигрышной комбинации - она одна, лишь потому, что это треугольник )) остальные это сочетания
Вы ставку делаете на валюту или на валютную пару? Тут скрывается разница.