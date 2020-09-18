О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 160

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

А что делать, если помимо той нестационарности с которой поможет справиться коинтеграция, могут быть и другие её виды? Это например то, что в эконометрике называется структурными скачками.

Много чего может случиться в мире от чего у человека нет защиты.)

 
Maxim Kuznetsov:

может вместо того чтобы гадать на треугольнике - как-то задействовать реальную статистику ?

например для фунта взять историю котировок, отчёт типа приложенного: как-то перевести обороты из USD в GBP, дальше из гипотезы что суммарное число фунтов в месяц не сильно меняются считать весовые коэфф и выявлять перекупленность/перепроданность.

Полагаю, что всё сведётся к тому, что к уравнению авторегрессии будет добавлена регрессия на эти обороты. Число коэффициентов модели вырастет и придётся, как обычно, изучать вопрос - модель реально улучшилась или произошло банальное переобучение.

 
Grigori.S.B:

Коинтеграция на форексе далека от реальности.

Но можно сконструировать синтетические инструментами  с любыми, наперёд заданными свойствами. Конечно, останется проблема стабильности. Но так устроен мир. Нет, не было и никогда не будет стабильности в этом мире.)

 
khorosh:

Много чего может случиться в мире от чего у человека нет защиты.)

В нашем деле самое главное - вовремя смыться закрыть позицию, а не пересиживать убытки, как некоторые фокусники)

 
Aleksey Nikolayev:

В нашем деле самое главное - вовремя смыться закрыть позицию, а не пересиживать убытки, как некоторые фокусники)

Совершенно верно, нельзя пренебрегать такой возможностью в угоду иллюзии получения прибыли во чтобы то ни стало. Теряя меньшее, мы сохраняем большее.)

 

Только что робот отработал )


 
khorosh:

Но можно сконструировать синтетические инструментами  с любыми, наперёд заданными свойствами

Правда? Даже со свойством стационарности?

 
Evgeniy Chumakov:

Только что робот отработал )


Ура!


 
Grigori.S.B:

Правда? Даже со свойством стационарности?

khorosh:

Но можно сконструировать синтетические инструментами  с любыми, наперёд заданными свойствами. Конечно, останется проблема стабильности. Но так устроен мир. Нет, не было и никогда не будет стабильности в этом мире.)

Вы нашли какие-то особенности в трактовании терминов: стационарность, стабильность, устойчивость?
 
Grigori.S.B:

Правда? Даже со свойством стационарности?

ооо, норм

+

1...153154155156157158159160161162163164165166167...184
Новый комментарий