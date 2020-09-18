О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 160
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А что делать, если помимо той нестационарности с которой поможет справиться коинтеграция, могут быть и другие её виды? Это например то, что в эконометрике называется структурными скачками.
Много чего может случиться в мире от чего у человека нет защиты.)
может вместо того чтобы гадать на треугольнике - как-то задействовать реальную статистику ?
например для фунта взять историю котировок, отчёт типа приложенного: как-то перевести обороты из USD в GBP, дальше из гипотезы что суммарное число фунтов в месяц не сильно меняются считать весовые коэфф и выявлять перекупленность/перепроданность.
Полагаю, что всё сведётся к тому, что к уравнению авторегрессии будет добавлена регрессия на эти обороты. Число коэффициентов модели вырастет и придётся, как обычно, изучать вопрос - модель реально улучшилась или произошло банальное переобучение.
Коинтеграция на форексе далека от реальности.
Но можно сконструировать синтетические инструментами с любыми, наперёд заданными свойствами. Конечно, останется проблема стабильности. Но так устроен мир. Нет, не было и никогда не будет стабильности в этом мире.)
Много чего может случиться в мире от чего у человека нет защиты.)
В нашем деле самое главное - вовремя смыться закрыть позицию, а не пересиживать убытки, как некоторые фокусники)
В нашем деле самое главное - вовремя смыться закрыть позицию, а не пересиживать убытки, как некоторые фокусники)
Совершенно верно, нельзя пренебрегать такой возможностью в угоду иллюзии получения прибыли во чтобы то ни стало. Теряя меньшее, мы сохраняем большее.)
Только что робот отработал )
Но можно сконструировать синтетические инструментами с любыми, наперёд заданными свойствами.
Правда? Даже со свойством стационарности?
Только что робот отработал )
Ура!
Правда? Даже со свойством стационарности?
Но можно сконструировать синтетические инструментами с любыми, наперёд заданными свойствами. Конечно, останется проблема стабильности. Но так устроен мир. Нет, не было и никогда не будет стабильности в этом мире.)
Правда? Даже со свойством стационарности?
ооо, норм
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