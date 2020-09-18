О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 122

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Younga:

Сколько людей столько гафиков - внизу Евра, вверху фунт

Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)

 
Vitaly Muzichenko:

Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)

У меня  - нет.
 
Vitaly Muzichenko:

Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)

в советнике всем миром, Александр научил меня этой стратегии

и как то на новостях, я начал пробовать торговать

закрыл несколько раздвижек за вечер

наставник спросил - как так у меня получилось?

в то время я только начинал и сам не понял - как?

но то что это круто - записалось четко ;)

 
Renat Akhtyamov:

не надо ничего выдумывать

все уже сделано до нас

фунт и ева

Без графика цены это бесполезный рисунок.

 
Uladzimir Izerski:

Без графика цены это бесполезный рисунок.

с графиком цены показать, ты об этом?
 
Renat Akhtyamov:
с графиком цены показать, ты об этом?

Желательно, но не обязательно.)

 
Uladzimir Izerski:

Желательно, но не обязательно.)

хоть с графиком, хоть без

разницы нет

;)


а вам слабо?

;)))

 
Renat Akhtyamov:

в советнике всем миром, Александр научил меня этой стратегии

и как то на новостях, я начал пробовать торговать

закрыл несколько раздвижек за вечер

наставник спросил - как так у меня получилось?

в то время я только начинал и сам не понял - как?

но то что это круто - записалось четко ;)

Я писал года 3 назад, что дал девчонке стрелочный индикатор и объяснил как торговать по стрелочкам, то есть даже думать не нужно, нужно только смотреть стрелочки и следовать инструкции.

Прошло уже много времени, так вот она до сих пор по нему торгует, только добавив к системе какой-то осциллятор и немного её модернизировала.

На вопрос как у неё это получается, примерно такой-же ответ. 

Есть некоторые правила, что если их не отклоняться, то можно стабильно зарабатывать.

P.S. Сейчас уже живёт сама, решил на 14 февраля купить помолвочное колечко и пойти к ней свататься, ей 27. Реально понимаю что шанс где-то в районе 20/80, но попробую, всё-равно ничего не теряю, а только приобретаю)

 Тут проблема может возникнуть потом, если вдруг согласиться. Надумает зарегистрировать себе акк на ресурсе, забанят обоих, мол Я создал себе клон. Как-то ссыкотно всё это(

 
Renat Akhtyamov:

хоть с графиком, хоть без

разницы нет

;)


Ренат, график цены желательно увеличить, а подвал парный.

 
Uladzimir Izerski:

Ренат, график цены желательно увеличить, а подвал парный.

там уже ничего не надо

торговать мона

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