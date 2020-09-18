О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сколько людей столько гафиков - внизу Евра, вверху фунт
Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)
Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)
Statement всех рассудит, а не графики. У меня он есть, а у вас? :)
в советнике всем миром, Александр научил меня этой стратегии
и как то на новостях, я начал пробовать торговать
закрыл несколько раздвижек за вечер
наставник спросил - как так у меня получилось?
в то время я только начинал и сам не понял - как?
но то что это круто - записалось четко ;)
не надо ничего выдумывать
все уже сделано до нас
фунт и ева
Без графика цены это бесполезный рисунок.
Без графика цены это бесполезный рисунок.
с графиком цены показать, ты об этом?
Желательно, но не обязательно.)
Желательно, но не обязательно.)
хоть с графиком, хоть без
разницы нет
;)
а вам слабо?
;)))
в советнике всем миром, Александр научил меня этой стратегии
и как то на новостях, я начал пробовать торговать
закрыл несколько раздвижек за вечер
наставник спросил - как так у меня получилось?
в то время я только начинал и сам не понял - как?
но то что это круто - записалось четко ;)
Я писал года 3 назад, что дал девчонке стрелочный индикатор и объяснил как торговать по стрелочкам, то есть даже думать не нужно, нужно только смотреть стрелочки и следовать инструкции.
Прошло уже много времени, так вот она до сих пор по нему торгует, только добавив к системе какой-то осциллятор и немного её модернизировала.
На вопрос как у неё это получается, примерно такой-же ответ.
Есть некоторые правила, что если их не отклоняться, то можно стабильно зарабатывать.
P.S. Сейчас уже живёт сама, решил на 14 февраля купить помолвочное колечко и пойти к ней свататься, ей 27. Реально понимаю что шанс где-то в районе 20/80, но попробую, всё-равно ничего не теряю, а только приобретаю)
Тут проблема может возникнуть потом, если вдруг согласиться. Надумает зарегистрировать себе акк на ресурсе, забанят обоих, мол Я создал себе клон. Как-то ссыкотно всё это(
хоть с графиком, хоть без
разницы нет
;)
Ренат, график цены желательно увеличить, а подвал парный.
Ренат, график цены желательно увеличить, а подвал парный.
там уже ничего не надо
торговать мона