О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 121
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А вообще то настоящая коинтерация возможна только у инструментов, диапазоны колебаний которых пересекаются, в противном случае, как например у фунта и евро коинтеграция может наблюдаться только для преобразованных данных, являющихся функцией от исходных котировок. По сути для этого нужно сделать детрендирование. И вот от того насколько качественно сделано детрендирование зависит будет ли коинтеграция сохраняться стабильно. Для качественного детрендирования оно должно быть динамическим.
Коинтегрированность может наблюдаться, а может и нет. В валютах точно нет. Взаимосвязь в валютных парах постоянная, а в самих валютах разная. Вот такой парадокс.
Вот поведение валют на фоне графика пары.
В подвале синий график фунтяра, а белый йена.
А вообще то настоящая коинтерация возможна только у инструментов, диапазоны колебаний которых пересекаются, в противном случае, как например у фунта и евро коинтеграция может наблюдаться только для преобразованных данных, являющихся функцией от исходных котировок. По сути для этого нужно сделать детрендирование. И вот от того насколько качественно сделано детрендирование зависит будет ли коинтеграция сохраняться стабильно. Для качественного детрендирования оно должно быть динамическим. Но, конечно, даже качественное детрендирование сохранение коинтерации не гарантирует, это прежде всего свойство инструментов. Но, если детрендирование плохое, то коинтеграция ухудшается.
Uladzimir Izerski:
Вот поведение валют на фоне графика пары.
В подвале синий график фунтяра, а белый йена.
О, человек таки решил эту важнейшую метрологическую задачку. Нашёл эталон, и способ сравнения с ним. Эталон, кстати, найти дело нехитрое. Им может стать значение любой валюты в любой момент времени. А вот как потом сравнивать "доллар сейчас" с тем долларом "год назад", который положен эталоном - это задачка не для средних умов... человек определённо её решил... ибо он рассуждает о "поведении валют, но не пар"... о том, что я называю "абсолютными курсами" (я вывел много уравнений связи между относительными и абсолютными приращениями абсолютных курсов, так что могу судить)... возможно, человек решает эти недоопределённые системы уравнений какими-то изощрёнными методами... ищет псевдорешения... устраивает сингулярные разложения... он определённо гений.
Или нет?
О, человек таки решил эту важнейшую метрологическую задачку. Нашёл эталон, и способ сравнения с ним. Эталон, кстати, найти дело нехитрое. Им может стать значение любой валюты в любой момент времени. А вот как потом сравнивать "доллар сейчас" с тем долларом "год назад", который положен эталоном - это задачка не для средних умов... человек определённо её решил... ибо он рассуждает о "поведении валют, но не пар"... о том, что я называю "абсолютными курсами" (я вывел много уравнений связи между относительными и абсолютными приращениями абсолютных курсов, так что могу судить)... возможно, человек решает эти недоопределённые системы уравнений какими-то изощрёнными методами... ищет псевдорешения... устраивает сингулярные разложения... он определённо гений.
Или нет?
Спасибо за понимание. Всё сложное кроется в простоте. Все идут строем под одним флагом, а мне приходиться идти одному. Мне не страшно.))
Спасибо за понимание. Всё сложное кроется в простоте. Все идут строем под одним флагом, а мне приходиться идти одному. Мне не страшно.))
Вообще мой прошлый пост был сарказмом. Но если Вам есть что сказать на тему абсолютных курсов, я весь внимание.
Тогда не буду. Послежу за этим ником. Сколько времени он тут просуществует.))
Коинтегрированность может наблюдаться, а может и нет. В валютах точно нет. Взаимосвязь в валютных парах постоянная, а в самих валютах разная. Вот такой парадокс.
Вот поведение валют на фоне графика пары.
В подвале синий график фунтяра, а белый йена.
не надо ничего выдумывать
все уже сделано до нас
фунт и ева
Сколько людей столько гафиков - внизу Евра, вверху фунт
Сколько людей столько гафиков - внизу Евра, вверху фунт
не, не так
у каждого, кто интересуется парным трейдингом, таких графиков тысячи
но не у каждого из них получается, чтобы была польза