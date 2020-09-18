О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 119

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Renat Akhtyamov:

Саш, у мну прикольная мысля.

А ты узнай подробности у топик-стартера

не могу - я полностью ветку не читал.

- а, вдруг он что , толковое описывал 

 
Alexsandr San:

не могу - я полностью ветку не читал.

- а, вдруг он что , толковое описывал 

одно тебе могу сказать

чем проще, тем лучше

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Renat Akhtyamov:

одно тебе могу сказать

чем проще, тем лучше

Вот я за это! чем проще!!!

 
Alexsandr San:

не могу - я полностью ветку не читал.

- а, вдруг он что , толковое описывал 

Никто здесь ничего толкового не описал.
Пока здесь высчитывают какие-то ненужные формулы, Я за 2 для закрыл 8 трейдов, и один перенёс на понедельник.
Лучше-бы сидели в это время и торговали, а не спорили о надуманной проблеме.

 
Vitaly Muzichenko:

....

P.S. Другое дело что его ни до кого не донёс. Ну это нормально)

Самое начало наложения слева покажи

 
Renat Akhtyamov:

Самое начало наложения слева покажи

Нет наложений слева - построение НЕ в плавающем окне

 
Vitaly Muzichenko:

Нет наложений слева - построение НЕ в плавающем окне

тогда начало наложения покажи

то есть самый левый край

 
Vitaly Muzichenko:

Да у меня такое предчувствие, что в ветку скоро позовут Перельмана для разрешения споров. 

Достаточно учителя математики из средней школы. 

 
Renat Akhtyamov:

тогда начало наложения покажи

то есть самый левый край

Это самый крайний бар на графике, его выбирают в настройках терминала, у меня даже не знаю сколько, но по-умолчанию, наверное 5000

P.S. Соврал, 20 000


 
Grigori.S.B:

Достаточно учителя математики из средней школы. 

Здесь вообще математика даже с детского сада не нужна.

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