О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 119
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Саш, у мну прикольная мысля.
А ты узнай подробности у топик-стартера
не могу - я полностью ветку не читал.
- а, вдруг он что , толковое описывал
не могу - я полностью ветку не читал.
- а, вдруг он что , толковое описывал
одно тебе могу сказать
чем проще, тем лучше
одно тебе могу сказать
чем проще, тем лучше
Вот я за это! чем проще!!!
не могу - я полностью ветку не читал.
- а, вдруг он что , толковое описывал
Никто здесь ничего толкового не описал.
Пока здесь высчитывают какие-то ненужные формулы, Я за 2 для закрыл 8 трейдов, и один перенёс на понедельник.
Лучше-бы сидели в это время и торговали, а не спорили о надуманной проблеме.
....P.S. Другое дело что его ни до кого не донёс. Ну это нормально)
Самое начало наложения слева покажи
Самое начало наложения слева покажи
Нет наложений слева - построение НЕ в плавающем окне
Нет наложений слева - построение НЕ в плавающем окне
тогда начало наложения покажи
то есть самый левый край
Да у меня такое предчувствие, что в ветку скоро позовут Перельмана для разрешения споров.
Достаточно учителя математики из средней школы.
тогда начало наложения покажи
то есть самый левый край
Это самый крайний бар на графике, его выбирают в настройках терминала, у меня даже не знаю сколько, но по-умолчанию, наверное 5000
P.S. Соврал, 20 000
Достаточно учителя математики из средней школы.
Здесь вообще математика даже с детского сада не нужна.