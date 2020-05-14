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Индикаторы

Line through two fractals - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3306
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Проводим трендовые линии по двум последним фракталам.

Line through two fractals

Рис. 1. Индикатор "Line through two fractals"

В процессе работы могут появляться фигуры "наклонный канал" и "треугольник".

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