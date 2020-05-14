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Line through two fractals - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Проводим трендовые линии по двум последним фракталам.
Рис. 1. Индикатор "Line through two fractals"
В процессе работы могут появляться фигуры "наклонный канал" и "треугольник".
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