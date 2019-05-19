как запустить новый советник без перезагрузки терминала

Новый комментарий
 
Добрый день. Нужно запустить новый советник, поместил его в папку experts, но в терминале в списке советников он не виден. Знаю, что он появится а списке, если перезагрузить терминал.Но у меня уже работают  несколько советников, и позиции открыты  на реале -  перезагрузка нежелательна.Возможно ли как-то обойтись без перезагрузки ?
 
Alex406:
ref

 
Спасибо !
 
Andrey Barinov:


Ну и от меня спасибо！Я тоже сталкивался с такой проблемой.
